https://ukraina.ru/20260802/oligarkhi-stavyat-svoikh-futbol-spasaet-ot-armii-zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-1082074968.html

Олигархи ставят своих, футбол спасает от армии. Западная Украина за неделю

Олигархи ставят своих, футбол спасает от армии. Западная Украина за неделю - 02.08.2026 Украина.ру

Олигархи ставят своих, футбол спасает от армии. Западная Украина за неделю

Новым титульным спонсором футбольного клуба "Карпаты" стала 80-я десантно-штурмовая Галицкая бригада. Если бы "зелёно-белые" на это не согласились, несколько... Украина.ру, 02.08.2026

2026-08-02T15:30

2026-08-02T15:30

2026-08-02T15:30

западная украина за неделю

"за будущее"

океан эльзы

сбу

владимир зеленский

святослав вакарчук

волынь

украина

луцк

сергей корецкий

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Новым титульным спонсором футбольного клуба "Карпаты" стала 80-я десантно-штурмовая Галицкая бригада. Если бы "зелёно-белые" на это не согласились, несколько игроков клуба оказались бы перед угрозой мобилизации.Волынский олигарх снова сменил мэра ЛуцкаВ ходе сессии Луцкого городского совета 29 июля депутаты избрали нового исполняющего обязанности городского головы. Им стал депутат от партии "За будущее" Андрей Разумовский.Его предшественница, секретарь Луцкого городского совета Екатерина Шклёда, исполнявшая обязанности мэра города с марта этого года, сложила свои полномочия. За решение проголосовало 30 депутатов. После этого вынесли на обсуждение кандидатуру её однопартийца – Андрея Разумовского.Избрание Разумовского секретарем горсовета (и автоматически и. о. мэра) поддержали 32 депутата горсовета из 42. От голосования отказались представители партии "Европейская солидарность". Они не брали бюллетени, которые раздали только 32 депутатам.В социальных сетях Андрей Разумовский прокомментировал свое назначение. Он сообщил, что городской совет уже определился с первоочередными задачами, а он будет помогать их выполнению."Впереди немало важных вызовов, которые должны преодолевать совместно депутатский корпус, исполнительные органы и вся община. Первоочередные задачи: подготовка к зиме, поддержка военных и их семей, безопасность города и продолжение работы над сетью укрытий", – написал новый и.о. городского головы Луцка.Андрей Разумовский – 42-летний депутат Луцкого городского совета. Его избрали в октябре 2020 года от политической партии "За будущее", которой владеет олигарх, "хозяин Волыни" Игорь Палица. У этой партии абсолютное большинство в Луцком горсовете.Сам Разумовский является владельцем строительной компании "Инвестор". Долгое время он возглавлял постоянную комиссию Луцкого городского совета по планированию социально-экономического развития, бюджета и финансов, а с января 2026 года перешёл в постоянную комиссию по земельным отношениям и земельному кадастру.Напомним, 25 марта 2026 года Луцкий городской совет досрочно прекратил полномочия избранного в 2020-м городского головы Игоря Полищука и секретаря горсовета Юрия Беспятко. Новым секретарем городского совета и и. о. мэра Луцка стала Екатерина Шклёда. Все упомянутые персонажи относятся к обойме Игоря Палицы, который и стоит за этими кадровыми переменами.Местные комментаторы считают, что подобные перетасовки могут привести к проблемам – от потенциального конфликта интересов до политической монополизации власти и потере инвестиционной привлекательности Луцка.По словам доктора политических наук, профессора Луцкого национального технического университета Валентина Малиновского, нестабильность в горсовете отпугивает потенциальных инвесторов, которые могли бы вкладывать средства в Луцк и его развитие."Те проекты, стратегии, которые формировал городской голова, у них нет преемственности, потому что приходит новый человек, который вообще не готовился к этой должности", – считает Малиновский.Ещё одна проблема – бюрократическая нестабильность, ведь после прихода на должность Шклёды были назначены новые руководители части департаментов горсовета. Будет ли менять команду новоизбранный и. о. мэра, пока неизвестно.Но главный риск заключается в том, что Андрей Разумовский – застройщик, представитель бизнеса. Согласно закону о предотвращении коррупции, он обязан в течение 15 рабочих дней прекратить предпринимательскую деятельность."Фактически городом будет управлять застройщик. Это выглядит очень диссонансно. Потому что как раз депутаты и власть должны временами ограничивать, направлять аппетиты самих застройщиков. Здесь потенциальный конфликт интересов, его нужно разрешить",– заявила представитель движения "Честно" Наталья Бахамент.Она напомнила, что в 2024 году прокуратура через суд требовала у Разумовского уплатить средства долевого участия за одну из новостроек в Луцке. Суды по этому делу до сих пор продолжаются."На этом примере мы можем увидеть, что частный интерес Разумовского фактически возобладал над его политическим интересом. Потому что городской совет тогда не хотел истребовать от этого застройщика долевое участие почти на 2 миллиона грн. Есть риски, что подобные ситуации могут повториться", – добавила Бахамент.Однако по информации из кулуаров волынской власти, именно умение Андрея Разумовского "решать вопросы", причем за свой счёт, повлияло на то, что Игорь Палица поручил бизнесмену руководить Луцком. Ведь Екатерина Шклёда была обычной марионеткой, которая до этого всю жизнь работала клерком в разных структурах, подконтрольных Палице.Как известно, 16 июля премьер-министром Украины впервые в ее истории стал уроженец Волыни – Сергей Корецкий. Его давний конфликт с Игорем Палицей может привести к смене власти в Волынской области, прогнозировало (https://ukraina.ru/20260719/zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-volyn-zhdut-kadrovye-izmeneniya-ttsk-obezglavil-obschinu-v-rovenskoy-oblasti-1081619449.html) издание Украина.ру.Зеленский сменил руководство СБУ в трёх областях Западной УкраиныВладимир Зеленский 30 июля сменил начальников управлений СБУ в ряде регионов Украины, в частности, во Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях. Все уволенные начальники УСБУ работали на должностях с 2022 года. Их преемники – выходцы из других областей.В частности, уроженец Волыни Олег Шворак стал руководителем УСБУ в Черновицкой области. Его предшественник Михаил Петров много лет служил на Буковине, с 2019 года был заместителем начальника УСБУ в Черновицкой области, а в июле 2022 возглавил обласное управление.Олег Шворак в последнее время был начальником управления в Департаменте контрразведки СБУ, а до этого служил на родной Волыни, где ещё в 2018 году прославился махинациями с землей, которую выделяли участникам "АТО". Тогда Шворак был заместителем начальника межрайонного отдела Ковельского СБУ. После нескольких командировок в Донбасс он получил статус участника боевых действий, и в качестве "ветерана антитеррористической операции" бесплатно получил земельный участок в Шацком районе, неподалёку от легендарных озер.Управление Службы безопасности Украины во Львовской области теперь возглавляет Ярослав Пилип. Его предшественник Вадим Онищенко возглавлял Управление СБУ Львовщины с ноября 2022 года. До этого он был заместителем начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.Ярослав Пилип известен как один из главных "решал" Закарпатья. Он официально числился заместителем начальника УСБУ в Закарпатской области, а неофициально – контролировал миллионные потоки контрабанды ещё с тех пор, когда губернатором Закарпатья был генерал СБУ Виктор Микита.В свою очередь, выходец с Востока Украины Олег Красношапка теперь возглавит УСБУ в Тернопольской области. До сих пор Красношапка делал карьеру в родной Сумской области, где дослужился до начальника областного управления СБУ. Его предшественник Василий Демьянчук руководил спецслужбой в Тернопольской области с ноября 2022 года, а до этого возглавлял УСБУ в Волынской области.Местные комментаторы считают, что смена руководителей управлений СБУ сразу в трёх областях региона связана, прежде всего, с тем, что они работали на одном месте почти четыре года. Ни к одному из уволенных у Киева не было каких-либо претензий, просто нынешний и. о. главы СБУ Александр Поклад решил "перетряхнуть" кадры, которые могли слишком тесно сойтись с местными элитами.Футбольный клуб "Карпаты" стал инструментом рекрутации в армиюФутбольный клуб "Карпаты" (Львов) на своем официальном сайте представил нового титульного партнера. Им неожиданно стала не коммерческая структура, а 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада, эмблема которой будет размещена на футболках "зелёно-белых"."Отныне на футболках "Карпат" будет размещена эмблема 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады – воинов, ежедневно защищающих Украину, её свободу и независимость", – говорится в сообщении клуба.Эта бригада была создана 3 мая 1992 года на базе легендарного 224-го учебного центра воздушно-десантных войск СССР в Хирове, который специализировался на подготовке младших специалистов отдельных воздушно-десантных бригад. Её символом является крылатый белый лев на темно-бордовом щите – в традиционном цвете десантников стран НАТО. Вздыбленный лев олицетворяет Галичину, а пламенный меч Архистратига Михаила в его лапах символизирует покровительство покровителя десантных войск.Футбольный клуб "Карпаты" завершил сезон украинской Премьер-лиги 2025/2026 годов на девятом месте в турнирной таблице. Местные комментаторы иронизируют, что именно за такой низкий результат клуб и наказали, превратив инструмент рекрутации в армию и военной пропаганды в целом.Однако по информации из руководства "Карпат", клубу просто сделали предложение, от которого нельзя было отказаться. Если бы "зелёно-белые" не согласились на нового "титульного спонсора", который не принесет ни копейки, несколько игроков клуба оказались бы перед угрозой мобилизации.Уроженец Львова Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Эльзы", с 2022 года числится лейтенантом ВСУ, в обязанности которого входит "морально-психологическое обеспечение военнослужащих". При этом певец постоянно проводит концерты своей группы как на Украине, так и за границей.В мае 2025 года Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины издало приказ, в котором отмечено, что компания "Суперсимметрия", принадлежащая Вакарчуку и представляющая права на все произведения группы "Океан Эльзы", отвечает всем критериям для получения статуса критически важных, а также обеспечивает функционирование экономики в особый период и потребности ВСУ.Соответственно, все сотрудники компании получили бронь от мобилизации.

https://ukraina.ru/20260621/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-tantsy-na-mogilakh-polskikh-zhertv-upa-i-podgotovka-k-vyboram-1080445654.html

https://ukraina.ru/20260614/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-konflikt-s-polyakami-vo-lvove-i-s-donetskimi--v-zakarpate-1080171128.html

https://ukraina.ru/20260607/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-mobilizatsiya-grazhdanina-germanii-i-ocherednaya-popytka-obmanut-1079915756.html

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Олег Хавич

"за будущее", океан эльзы, сбу, владимир зеленский, святослав вакарчук, волынь, украина, луцк, сергей корецкий