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Почему именно эта зима будет жуткой для Украины и может стать последней для Зеленского — Бавырин
Почему именно эта зима будет жуткой для Украины и может стать последней для Зеленского — Бавырин - 02.08.2026 Украина.ру
Почему именно эта зима будет жуткой для Украины и может стать последней для Зеленского — Бавырин
Политтехнолог Дмитрий Бавырин в студии Украина.ру объяснил, почему Запад выдаёт террор киевского режима за перелом в войне, а также рассказал, когда ждать краха Украина.ру, 02.08.2026
2026-08-02T15:00
2026-08-02T15:00
2026-08-02T15:00
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Политтехнолог Дмитрий Бавырин в студии Украина.ру объяснил, почему Запад выдаёт террор киевского режима за перелом в войне, а также рассказал, когда ждать краха Украины:00:30 – Запад сменил тактику: ставки выросли;05:00 – Зимний коллапс Украины: что будет в городах?08:45 – Почему Трамп тормозит, а угроза отсрочена?15:50 – Как Киев толкает мир к Третьей мировой;20:40 – О вероятности перехода нынешней войны в вечное противостояние.ТГ-канал Дмитрия Бавырина: t.me/bavyrin_dabbУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
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