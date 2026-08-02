https://ukraina.ru/20260802/gnilye-frukty-i-gribok-na-stenakh-vo-chto-prevratilsya-ukrainskiy-artek-1082076793.html

Гнилые фрукты и грибок на стенах. Во что превратился украинский "Артек"

Гнилые фрукты и грибок на стенах. Во что превратился украинский "Артек" - 02.08.2026 Украина.ру

Гнилые фрукты и грибок на стенах. Во что превратился украинский "Артек"

Украина, которая еще 10 лет назад попыталась перевезти крымский детский лагерь "Артек" в Киев и в Буковель, закончила этот эксперимент ожидаемо. Вместо рекреационного международного пространства символ счастливого детства стал грязной помойкой

2026-08-02T16:04

2026-08-02T16:04

2026-08-02T16:04

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Волосы в еде, антисанитария, нехватка душевых и туалетов… Всё это – жалобы родителей из киевского пригорода Вишнёвое. Так они описывают условия пребывания детей в "Артеке" на Закарпатье.Ребят отправили в детский лагерь, чтобы стереть из памяти страшные воспоминания о взрывах в родном городке. В конце июля российская армия поразили склад боеприпасов, размещенный в жилом квартале. И, чтобы местные жители не сильно возмущались, власть организовала пострадавшим детям отдых в "элитном" оздоровительном комплексе.Правда, мечты о посиделках у костров, пикниках и весёлых конкурсах разбились о реальность.О многочисленных нарушениях прав детей в лагере "Артек Закарпатье", выявленных после проверки, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По словам омбудсмена, в оздоровительном комплексе, где на момент проверки находились 287 детей из 10 областей Украины, преимущественно из прифронтовых регионов, были обнаружены вопиющая антисанитария, нарушения условий хранения продуктов, гнилые овощи и фрукты, а также отсутствие диетического питания для детей, которым оно необходимо.В комнатах жили по 12 человек, да и сами помещения представляли собой склад изношенной мебели с покрытыми грибком стенами. Кроме того, душевых кабин оказалось недостаточно, а воду подавали только в определённые часы.О безопасности и речи не шло: состояние бомбоубежищ и укрытий вызвало шок даже у самых прожжённых украинских надзирателей. На полу в них стояла вода, по сырым стенам бегали насекомые. Но даже и в это подобие спасательного бункера ребят чаще всего не заводили во время сигнала воздушной тревоги – дети оставались в корпусах и использовали "правило двух стен".Также, по данным проверяющих, на территории лагеря просто не было сплошного ограждения, достаточного освещения и видеонаблюдения, часть детских площадок находится в аварийном состоянии, а бассейн не работает.Неудивительно, что из такого "Артека" родители забрали детей уже через несколько дней – и пожаловались омбудсмену. С его подачи Национальная социальная сервисная служба Украины проводит проверку.Важно отметить, что это далеко не первая жалоба родителей на лагерь "Артек" в Закарпатье. И речь идёт о регионе, весьма далеком от линии фронта. Но даже здесь украинским школьникам не смогли обеспечить более-менее сносных условий отдыха.Во-первых, очевидно, что деньги на проект попросту украли. Во-вторых, дети чиновников всех мастей в подобных лагерях точно не отдыхают. Раз так, то и жалобу омбудсмена закарпатские власти всерьёз не воспримут. Разумеется, если не разразится большого политического скандала.А сколько было разговоров и обещаний! После возвращения Крыма в Россию постмайданные власти гордо заявляли: раз нельзя больше поехать в "Артек", "Артек" приедет на Украину.В 2015 году Киев решил создать на базе санатория в Пуще-Озерной новый детский лагерь – аналог "Артека": с украинским гимном по утрам и патриотическими воспитателями. Процессом руководил соратник на тот момент президента Петра Порошенко*, руководитель Госуправления делами Сергей Березенко.Правда, он сразу признал, что перевезти на материковую Украину лагерную инфраструктуру, море и горы технически невозможно, равно как и налаженное международное сотрудничество, и детскую дружбу. Зато можно трудоустроить "уникальный коллектив воспитателей в количестве полусотни человек: тех, кто когда-то приехал работать в Крым из западной и центральной Украины и не смог смириться с "оккупацией полуострова".Cтоит ли говорить, что киевский "Артек" стал помесью "Пластуна" и "Азовца" – из пионеров здесь делали скаутов и воспитывали на идеологии украинского национализма. Заслуженным пластуном в детстве был, например, Степан Бандера. Школу "пласта" прошли и многие нынешние его последователи из карательных батальонов.Почти в то же время создали и второй украинский "Артек" – в горном районе Буковель. Майданные власти обещали превратить его в европейский детский центр и утереть нос "совковому" детскому лагерю. Хотели приглашать в новый "Артек" детей из европейских стран, да вот только никто из Евросоюзу в Буковель не приехал.Зачем же тогда были все эти надувания щек? Нужно было показать, что и без крымского побережья, Чёрного моря и Медведь-горы Украина чувствует себя прекрасно. И, конечно же, рассказывать направо и налево, что украинские дети больше не могут отдыхать в "аннексированном Крыму", а раз так, то для них создадут альтернативу.Чем обернулась такая альтернатива, мы видим десятилетие спустя: гнилые фрукты, ржавые качели и тараканы в спальнях. Зато вместо дружбы народов и духа интернационализма, который прививают в настоящем "Артеке", здесь накачивают детей русофобией.В результате идея "нового Артека" так и не вышла за рамки политического проекта.Настоящий же "Артек" – не просто детский лагерь, а исторический бренд. Создан он был в Крымской Автономной Советской Социалистической Республике (этот статус Крым носил до 1946 года), инициатором создания выступило Российское общество Красного Креста.Но главное даже не это. Подобные вещи работают, когда сохраняется их культурная среда, преемственность и общественное доверие. В случае с украинской версией "Артека" ставка на политическую переупаковку полностью отторгла и пионерский настрой, и советский интернационализм. Как такое могло работать на фоне декоммунизации и десоветизации?Никак. Вот и превратился лагерь в место, куда страшно отправить детей.* Член объединения, включённого в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20250616/artek-100-let-ot-pervogo-kostra-1063925784.html

https://ukraina.ru/20181207/1022011957.html

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Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

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Елена Кирюшкина

украина, буковель, крым, степан бандера, артек, верховная рада, ес