Когда в ЕС согласья нет, атаки на ЗАЭС и Энергодар. Итоги 2 августа - 02.08.2026 Украина.ру
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Когда в ЕС согласья нет, атаки на ЗАЭС и Энергодар. Итоги 2 августа
Когда в ЕС согласья нет, атаки на ЗАЭС и Энергодар. Итоги 2 августа - 02.08.2026 Украина.ру
Когда в ЕС согласья нет, атаки на ЗАЭС и Энергодар. Итоги 2 августа
В Евросоюзе обеспокоились поведением стран-членов объединения из-за ситуации в Сеуте. ВСУ нанесли удар рядом с реакторным отделением ЗАЭС и продолжают атаки на Энергодар
2026-08-02T18:20
2026-08-02T18:20
хроники
эксклюзив
жозеп боррель
урсула фон дер ляйен
ес
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запорожская аэс
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Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута показал значительное отсутствие единства и солидарности в Евросоюзе, рассказал в комментарии испанской газете El Pais экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В телефонном интервью изданию Боррель отметил, что "произошедшее в Сеуте" иллюстрировало "значительное отсутствие единства" внутри блока при напряженной ситуации."Европейская солидарность отсутствовала самым явным образом", — признал Боррель.По информации испанского издания, тема миграции находится в центре "идеологической баталии в Европе". Газета напомнила, что ряд лидеров европейских стран выступили с критикой действий властей Испании на фоне массового прибытия мигрантов из Марокко в Сеуту. При этом мало кто возложил вину за ситуацию на власти Марокко, обращает внимание газета. Премьер-министр Испании Педро Санчес остался практически в одиночестве со своей миграционной политикой, указывалось в публикации.Как писала газета El Pais, кризис в Сеуте также подчеркнул, что теперь солидарность между государствами-членами ЕС не является действующим принципом в блоке, она стала зависеть от политики правительства каждой страны, в частности, в вопросе миграции.До этого, 1 августа, стало известно, что председательствующая в Евросоюзе Ирландия созывает 4 августа заседание глав МВД блока для обсуждения ситуации в Сеуте. Об этом заявил ирландский премьер-министр Михол Мартин."Ирландия созовёт во вторник заседание совета ЕС по вопросам правосудия и внутренних дел под председательством [министра внутренних дел Ирландии]Джима О'Каллагана для обсуждения событий в Сеуте", — написал Мартин на своей странице в соцсети X.В тот же день лидер оппозиционной правой Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо призвал Евросоюз подключиться к находящейся в Африке Сеуты, поскольку он является территорией ЕС и его внешней границей. Фейхоо выступил на площади Африки в центре Сеуты."Это такая же Европа, как любая другая территория 26 стран, которые вместе с Испанией входят в Европейский союз. Поэтому ответственность за ее защиту и безопасность лежит на всех европейских властях, наряду, разумеется, с правительством страны", — заявил политик.По его словам, защита суверенитета и территориальной целостности Сеуты должна стать обязательством всех 27 государств Евросоюза. Политик подчеркнул, что город является испанской и европейской территорией, а его сухопутная граница с Марокко — внешней границей ЕС в Африке.Фейхоо сообщил, что ранее обсудил ситуацию в Сеуте с европейскими премьерами и представителями Европейской народной партии. По словам политика, его собеседники подтвердили готовность рассматривать безопасность автономного города как общеевропейский вопрос.Также лидер оппозиции также призвал Мадрид не вступать в конфликты с европейскими партнёрами из-за разногласий по миграционной политике.В тот же день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала предложение ряда стран ЕС провести экстренную видеоконференцию глав МВД государств-членов сообщества в связи с миграционным кризисом в испанской Сеуте."Я получила письма от нескольких лидеров и приветствую предложение провести внеочередную видеоконференцию, чтобы оценить произошедшее", — написала 1 августа фон дер Ляйен в Х.Чиновница добавила, что необходимо провести анализ кризиса, "чтобы повысить устойчивость Европы к подобным ситуациям".Также фон дер Ляйен поспешила успокоить некоторых европейцев."Хорошая новость заключается в том, что благодаря эффективной работе испанских и марокканских правоохранительных органов подавляющее большинство лиц, прибывших нелегально, вернулись в Марокко. Ни один человек не добрался до материковой части Испании или других стран ЕС", – заявила фон дер Ляйен.По её словам, это свидетельствует о том, почему контроль европейских границ имеет такое важное значение."У нас есть надёжная система, но её нужно ещё больше укрепить", – добавила она.Председатель ЕК подчеркнула необходимость сохранять бдительность на каждом критическом пункте въезда и поддерживать тесную координацию между всеми органами власти."В то же время нам нужно проанализировать полученный опыт, чтобы повысить устойчивость Европы", – указала фон дер Ляйен.Евробюрократ также подчеркнула, что "борьба с нелегальной миграцией требует солидарности и единой европейской реакции".Удар рядом с реакторным отделением и террор в отношении ЭнергодараБеспилотник ВСУ нанёс удар рядом с реакторным отделением Запорожской АЭС, сообщил 2 августа гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв."Сегодня ночью боевой дрон поразил галерею, соединяющую все шесть энергоблоков и предназначенную для перемещения персонала. Взрыва, к счастью, не произошло. Удар был буквально в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока", — рассказал он.По словам Лихачёва, обстановка в Энергодаре остается крайне напряжённой, обстрелы и атаки дронов ВСУ продолжаются ежедневно."Всего с 27 апреля - начала эскалации вокруг Энергодара - погибло 15 горожан, 51 было ранено", — подчеркнул гендиректор "Росатома".Кроме того, в городе есть проблемы со светом. Особую обеспокоенность также, указал Лихачёв, вызывает неустойчивость схемы внешнего электроснабжения атомной станции."Запорожская АЭС получает питание лишь по одной линии электропередачи 330 киловольт "Ферросплавная-1"", — отметил гендиректор "Росатома".Лихачёв указал, что отсутствие второй действующей ЛЭП сохраняет повышенные риски для безопасной эксплуатации объекта. По его словам, Россия рассчитывает, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси лично оценит ситуацию в Энергодаре и на атомной станции.Пресс-служба Запорожской АЭС в своём сообщении на платформе "Макс" указала, что украинские атаки в непосредственной близости от критических объектов ЗАЭС создают риски для ядерной безопасности"Подобные действия создают дополнительные риски для ядерной безопасности и в очередной раз демонстрируют, что атаки ведутся уже не по периметру станции, а в непосредственной близости от объектов, имеющих критическое значение для ее безопасной эксплуатации", — отмечалось в публикации пресс-службы станции.При этом в пресс-службе сообщили, что радиационный фон на станции не превышает естественных значений."Станция находится в безопасном состоянии, радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения не превышает естественных природных значений", — заявила пресс-служба.По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, администрация станции проинформировала сотрудников Международного агентства по атомной энергии об атаке ВСУ по территории станции АЭС.Подробнее о ситуации с другими энергоносителями — в статье Никиты Волковича "Топливо раздора: кто пытается стравить россиян и белорусов в драке за бензин".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен, ес, вооруженные силы украины, запорожская аэс, испания, марокко, африка
Хроники, Эксклюзив, Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Испания, Марокко, Африка

Когда в ЕС согласья нет, атаки на ЗАЭС и Энергодар. Итоги 2 августа

18:20 02.08.2026
 
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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В Евросоюзе обеспокоились поведением стран-членов объединения из-за ситуации в Сеуте. ВСУ нанесли удар рядом с реакторным отделением ЗАЭС и продолжают атаки на Энергодар
Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута показал значительное отсутствие единства и солидарности в Евросоюзе, рассказал в комментарии испанской газете El Pais экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В телефонном интервью изданию Боррель отметил, что "произошедшее в Сеуте" иллюстрировало "значительное отсутствие единства" внутри блока при напряженной ситуации.
"Европейская солидарность отсутствовала самым явным образом", — признал Боррель.
По информации испанского издания, тема миграции находится в центре "идеологической баталии в Европе". Газета напомнила, что ряд лидеров европейских стран выступили с критикой действий властей Испании на фоне массового прибытия мигрантов из Марокко в Сеуту. При этом мало кто возложил вину за ситуацию на власти Марокко, обращает внимание газета. Премьер-министр Испании Педро Санчес остался практически в одиночестве со своей миграционной политикой, указывалось в публикации.
Как писала газета El Pais, кризис в Сеуте также подчеркнул, что теперь солидарность между государствами-членами ЕС не является действующим принципом в блоке, она стала зависеть от политики правительства каждой страны, в частности, в вопросе миграции.
До этого, 1 августа, стало известно, что председательствующая в Евросоюзе Ирландия созывает 4 августа заседание глав МВД блока для обсуждения ситуации в Сеуте. Об этом заявил ирландский премьер-министр Михол Мартин.
"Ирландия созовёт во вторник заседание совета ЕС по вопросам правосудия и внутренних дел под председательством [министра внутренних дел Ирландии]Джима О'Каллагана для обсуждения событий в Сеуте", — написал Мартин на своей странице в соцсети X.
В тот же день лидер оппозиционной правой Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо призвал Евросоюз подключиться к находящейся в Африке Сеуты, поскольку он является территорией ЕС и его внешней границей. Фейхоо выступил на площади Африки в центре Сеуты.
"Это такая же Европа, как любая другая территория 26 стран, которые вместе с Испанией входят в Европейский союз. Поэтому ответственность за ее защиту и безопасность лежит на всех европейских властях, наряду, разумеется, с правительством страны", — заявил политик.
По его словам, защита суверенитета и территориальной целостности Сеуты должна стать обязательством всех 27 государств Евросоюза. Политик подчеркнул, что город является испанской и европейской территорией, а его сухопутная граница с Марокко — внешней границей ЕС в Африке.
Фейхоо сообщил, что ранее обсудил ситуацию в Сеуте с европейскими премьерами и представителями Европейской народной партии. По словам политика, его собеседники подтвердили готовность рассматривать безопасность автономного города как общеевропейский вопрос.
Также лидер оппозиции также призвал Мадрид не вступать в конфликты с европейскими партнёрами из-за разногласий по миграционной политике.
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В тот же день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала предложение ряда стран ЕС провести экстренную видеоконференцию глав МВД государств-членов сообщества в связи с миграционным кризисом в испанской Сеуте.
"Я получила письма от нескольких лидеров и приветствую предложение провести внеочередную видеоконференцию, чтобы оценить произошедшее", — написала 1 августа фон дер Ляйен в Х.
Чиновница добавила, что необходимо провести анализ кризиса, "чтобы повысить устойчивость Европы к подобным ситуациям".
Также фон дер Ляйен поспешила успокоить некоторых европейцев.
"Хорошая новость заключается в том, что благодаря эффективной работе испанских и марокканских правоохранительных органов подавляющее большинство лиц, прибывших нелегально, вернулись в Марокко. Ни один человек не добрался до материковой части Испании или других стран ЕС", – заявила фон дер Ляйен.
По её словам, это свидетельствует о том, почему контроль европейских границ имеет такое важное значение.
"У нас есть надёжная система, но её нужно ещё больше укрепить", – добавила она.
Председатель ЕК подчеркнула необходимость сохранять бдительность на каждом критическом пункте въезда и поддерживать тесную координацию между всеми органами власти.
"В то же время нам нужно проанализировать полученный опыт, чтобы повысить устойчивость Европы", – указала фон дер Ляйен.
Евробюрократ также подчеркнула, что "борьба с нелегальной миграцией требует солидарности и единой европейской реакции".
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Удар рядом с реакторным отделением и террор в отношении Энергодара
Беспилотник ВСУ нанёс удар рядом с реакторным отделением Запорожской АЭС, сообщил 2 августа гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв.
"Сегодня ночью боевой дрон поразил галерею, соединяющую все шесть энергоблоков и предназначенную для перемещения персонала. Взрыва, к счастью, не произошло. Удар был буквально в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока", — рассказал он.
По словам Лихачёва, обстановка в Энергодаре остается крайне напряжённой, обстрелы и атаки дронов ВСУ продолжаются ежедневно.
"Всего с 27 апреля - начала эскалации вокруг Энергодара - погибло 15 горожан, 51 было ранено", — подчеркнул гендиректор "Росатома".
Кроме того, в городе есть проблемы со светом. Особую обеспокоенность также, указал Лихачёв, вызывает неустойчивость схемы внешнего электроснабжения атомной станции.
"Запорожская АЭС получает питание лишь по одной линии электропередачи 330 киловольт "Ферросплавная-1"", — отметил гендиректор "Росатома".
Лихачёв указал, что отсутствие второй действующей ЛЭП сохраняет повышенные риски для безопасной эксплуатации объекта. По его словам, Россия рассчитывает, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси лично оценит ситуацию в Энергодаре и на атомной станции.
Пресс-служба Запорожской АЭС в своём сообщении на платформе "Макс" указала, что украинские атаки в непосредственной близости от критических объектов ЗАЭС создают риски для ядерной безопасности
"Подобные действия создают дополнительные риски для ядерной безопасности и в очередной раз демонстрируют, что атаки ведутся уже не по периметру станции, а в непосредственной близости от объектов, имеющих критическое значение для ее безопасной эксплуатации", — отмечалось в публикации пресс-службы станции.
- РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Вчера, 18:25
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При этом в пресс-службе сообщили, что радиационный фон на станции не превышает естественных значений.
"Станция находится в безопасном состоянии, радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения не превышает естественных природных значений", — заявила пресс-служба.
По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, администрация станции проинформировала сотрудников Международного агентства по атомной энергии об атаке ВСУ по территории станции АЭС.
Подробнее о ситуации с другими энергоносителями — в статье Никиты Волковича "Топливо раздора: кто пытается стравить россиян и белорусов в драке за бензин".
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