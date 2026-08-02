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Когда в ЕС согласья нет, атаки на ЗАЭС и Энергодар. Итоги 2 августа

Когда в ЕС согласья нет, атаки на ЗАЭС и Энергодар. Итоги 2 августа - 02.08.2026 Украина.ру

Когда в ЕС согласья нет, атаки на ЗАЭС и Энергодар. Итоги 2 августа

В Евросоюзе обеспокоились поведением стран-членов объединения из-за ситуации в Сеуте. ВСУ нанесли удар рядом с реакторным отделением ЗАЭС и продолжают атаки на Энергодар

2026-08-02T18:20

2026-08-02T18:20

2026-08-02T18:20

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Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута показал значительное отсутствие единства и солидарности в Евросоюзе, рассказал в комментарии испанской газете El Pais экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В телефонном интервью изданию Боррель отметил, что "произошедшее в Сеуте" иллюстрировало "значительное отсутствие единства" внутри блока при напряженной ситуации."Европейская солидарность отсутствовала самым явным образом", — признал Боррель.По информации испанского издания, тема миграции находится в центре "идеологической баталии в Европе". Газета напомнила, что ряд лидеров европейских стран выступили с критикой действий властей Испании на фоне массового прибытия мигрантов из Марокко в Сеуту. При этом мало кто возложил вину за ситуацию на власти Марокко, обращает внимание газета. Премьер-министр Испании Педро Санчес остался практически в одиночестве со своей миграционной политикой, указывалось в публикации.Как писала газета El Pais, кризис в Сеуте также подчеркнул, что теперь солидарность между государствами-членами ЕС не является действующим принципом в блоке, она стала зависеть от политики правительства каждой страны, в частности, в вопросе миграции.До этого, 1 августа, стало известно, что председательствующая в Евросоюзе Ирландия созывает 4 августа заседание глав МВД блока для обсуждения ситуации в Сеуте. Об этом заявил ирландский премьер-министр Михол Мартин."Ирландия созовёт во вторник заседание совета ЕС по вопросам правосудия и внутренних дел под председательством [министра внутренних дел Ирландии]Джима О'Каллагана для обсуждения событий в Сеуте", — написал Мартин на своей странице в соцсети X.В тот же день лидер оппозиционной правой Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо призвал Евросоюз подключиться к находящейся в Африке Сеуты, поскольку он является территорией ЕС и его внешней границей. Фейхоо выступил на площади Африки в центре Сеуты."Это такая же Европа, как любая другая территория 26 стран, которые вместе с Испанией входят в Европейский союз. Поэтому ответственность за ее защиту и безопасность лежит на всех европейских властях, наряду, разумеется, с правительством страны", — заявил политик.По его словам, защита суверенитета и территориальной целостности Сеуты должна стать обязательством всех 27 государств Евросоюза. Политик подчеркнул, что город является испанской и европейской территорией, а его сухопутная граница с Марокко — внешней границей ЕС в Африке.Фейхоо сообщил, что ранее обсудил ситуацию в Сеуте с европейскими премьерами и представителями Европейской народной партии. По словам политика, его собеседники подтвердили готовность рассматривать безопасность автономного города как общеевропейский вопрос.Также лидер оппозиции также призвал Мадрид не вступать в конфликты с европейскими партнёрами из-за разногласий по миграционной политике.В тот же день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала предложение ряда стран ЕС провести экстренную видеоконференцию глав МВД государств-членов сообщества в связи с миграционным кризисом в испанской Сеуте."Я получила письма от нескольких лидеров и приветствую предложение провести внеочередную видеоконференцию, чтобы оценить произошедшее", — написала 1 августа фон дер Ляйен в Х.Чиновница добавила, что необходимо провести анализ кризиса, "чтобы повысить устойчивость Европы к подобным ситуациям".Также фон дер Ляйен поспешила успокоить некоторых европейцев."Хорошая новость заключается в том, что благодаря эффективной работе испанских и марокканских правоохранительных органов подавляющее большинство лиц, прибывших нелегально, вернулись в Марокко. Ни один человек не добрался до материковой части Испании или других стран ЕС", – заявила фон дер Ляйен.По её словам, это свидетельствует о том, почему контроль европейских границ имеет такое важное значение."У нас есть надёжная система, но её нужно ещё больше укрепить", – добавила она.Председатель ЕК подчеркнула необходимость сохранять бдительность на каждом критическом пункте въезда и поддерживать тесную координацию между всеми органами власти."В то же время нам нужно проанализировать полученный опыт, чтобы повысить устойчивость Европы", – указала фон дер Ляйен.Евробюрократ также подчеркнула, что "борьба с нелегальной миграцией требует солидарности и единой европейской реакции".Удар рядом с реакторным отделением и террор в отношении ЭнергодараБеспилотник ВСУ нанёс удар рядом с реакторным отделением Запорожской АЭС, сообщил 2 августа гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв."Сегодня ночью боевой дрон поразил галерею, соединяющую все шесть энергоблоков и предназначенную для перемещения персонала. Взрыва, к счастью, не произошло. Удар был буквально в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока", — рассказал он.По словам Лихачёва, обстановка в Энергодаре остается крайне напряжённой, обстрелы и атаки дронов ВСУ продолжаются ежедневно."Всего с 27 апреля - начала эскалации вокруг Энергодара - погибло 15 горожан, 51 было ранено", — подчеркнул гендиректор "Росатома".Кроме того, в городе есть проблемы со светом. Особую обеспокоенность также, указал Лихачёв, вызывает неустойчивость схемы внешнего электроснабжения атомной станции."Запорожская АЭС получает питание лишь по одной линии электропередачи 330 киловольт "Ферросплавная-1"", — отметил гендиректор "Росатома".Лихачёв указал, что отсутствие второй действующей ЛЭП сохраняет повышенные риски для безопасной эксплуатации объекта. По его словам, Россия рассчитывает, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси лично оценит ситуацию в Энергодаре и на атомной станции.Пресс-служба Запорожской АЭС в своём сообщении на платформе "Макс" указала, что украинские атаки в непосредственной близости от критических объектов ЗАЭС создают риски для ядерной безопасности"Подобные действия создают дополнительные риски для ядерной безопасности и в очередной раз демонстрируют, что атаки ведутся уже не по периметру станции, а в непосредственной близости от объектов, имеющих критическое значение для ее безопасной эксплуатации", — отмечалось в публикации пресс-службы станции.При этом в пресс-службе сообщили, что радиационный фон на станции не превышает естественных значений."Станция находится в безопасном состоянии, радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения не превышает естественных природных значений", — заявила пресс-служба.По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, администрация станции проинформировала сотрудников Международного агентства по атомной энергии об атаке ВСУ по территории станции АЭС.Подробнее о ситуации с другими энергоносителями — в статье Никиты Волковича "Топливо раздора: кто пытается стравить россиян и белорусов в драке за бензин".

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https://ukraina.ru/20260801/spor-iz-za-seuty-ataka-v-bryanskoy-oblasti-itogi-1-avgusta-1082065924.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен, ес, вооруженные силы украины, запорожская аэс, испания, марокко, африка