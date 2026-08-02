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Росатом: ВСУ попытались атаковать хранилище ядерного топлива на Запорожской АЭС
Росатом: ВСУ попытались атаковать хранилище ядерного топлива на Запорожской АЭС - 02.08.2026 Украина.ру
Росатом: ВСУ попытались атаковать хранилище ядерного топлива на Запорожской АЭС
Киевский режим нанёс удар по площадке сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на Запорожской атомной станции. Об этом 2 августа сообщили в Росатоме
2026-08-02T15:57
2026-08-02T15:57
2026-08-02T15:57
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Боевой дрон ударил в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока. В результате срабатывания автоматики станция примерно на час лишилась внешнего электроснабжения. По словам главы Росатома Алексея Лихачёва, обстановка в Энергодаре резко осложнилась: с 27 апреля в результате атак ВСУ погибли 15 горожан, 51 человек ранен, а главными целями остаются гражданская инфраструктура и объекты ЖКХ.Доставка гуманитарных грузов в город осложняется продолжающимися атаками на транспорт и дороги. Киевский режим продолжает ядерный терроризм, целенаправленно обстреливая объекты, от которых зависит безопасность всего континента.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, энергодар, украина, россия, росатом, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Новости, Энергодар, Украина, Россия, Росатом, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Росатом: ВСУ попытались атаковать хранилище ядерного топлива на Запорожской АЭС
Киевский режим нанёс удар по площадке сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на Запорожской атомной станции. Об этом 2 августа сообщили в Росатоме
Боевой дрон ударил в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока.
В результате срабатывания автоматики станция примерно на час лишилась внешнего электроснабжения.
По словам главы Росатома Алексея Лихачёва, обстановка в Энергодаре резко осложнилась: с 27 апреля в результате атак ВСУ погибли 15 горожан, 51 человек ранен, а главными целями остаются гражданская инфраструктура и объекты ЖКХ.
Доставка гуманитарных грузов в город осложняется продолжающимися атаками на транспорт и дороги. Киевский режим продолжает ядерный терроризм, целенаправленно обстреливая объекты, от которых зависит безопасность всего континента.
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