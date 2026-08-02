https://ukraina.ru/20260802/rosatom-vsu-popytalis-atakovat-khranilische-yadernogo-topliva-na-zaporozhskoy-aes-1082076202.html

Росатом: ВСУ попытались атаковать хранилище ядерного топлива на Запорожской АЭС

Росатом: ВСУ попытались атаковать хранилище ядерного топлива на Запорожской АЭС - 02.08.2026 Украина.ру

Росатом: ВСУ попытались атаковать хранилище ядерного топлива на Запорожской АЭС

Киевский режим нанёс удар по площадке сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на Запорожской атомной станции. Об этом 2 августа сообщили в Росатоме

2026-08-02T15:57

2026-08-02T15:57

2026-08-02T15:57

новости

энергодар

украина

россия

росатом

вооруженные силы украины

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/02/1082075969_0:84:1701:1040_1920x0_80_0_0_2d1bc69df1fb6e0ad5e9363a3bbd9ec2.png

Боевой дрон ударил в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока. В результате срабатывания автоматики станция примерно на час лишилась внешнего электроснабжения. По словам главы Росатома Алексея Лихачёва, обстановка в Энергодаре резко осложнилась: с 27 апреля в результате атак ВСУ погибли 15 горожан, 51 человек ранен, а главными целями остаются гражданская инфраструктура и объекты ЖКХ.Доставка гуманитарных грузов в город осложняется продолжающимися атаками на транспорт и дороги. Киевский режим продолжает ядерный терроризм, целенаправленно обстреливая объекты, от которых зависит безопасность всего континента.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

энергодар

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, энергодар, украина, россия, росатом, вооруженные силы украины, запорожская аэс