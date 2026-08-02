Украинская тероборона жалуется: Онуфриенко о признаках проблем у ВСУ - 02.08.2026 Украина.ру
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Украинская тероборона жалуется: Онуфриенко о признаках проблем у ВСУ
Украинская тероборона жалуется: Онуфриенко о признаках проблем у ВСУ - 02.08.2026 Украина.ру
Украинская тероборона жалуется: Онуфриенко о признаках проблем у ВСУ
На Запорожском направлении ВСУ отбросили нас на 15 км от реки Конка. Малая Токмачка — притча во языцех, бои за нее идут 1,5 года. Брать ее без начала штурма Ореховского укрепрайона — бессмысленная гибель бойцов. Удержать невозможно — его можно только окружить
2026-08-02T17:30
2026-08-02T17:30
сво
спецоперация
харьков
орехов
запорожская область
михаил онуфриенко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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Перспектив без этого нет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.По словам эксперта, солдаты 1-го батальона 108-й бригады теробороны пожаловались в видеообращении Зеленскому и Драпатому, что не могут выполнять боевые задачи в районе Малой Токмачки из-за перерезанной логистики.Эксперт отметил, что село находится всего в 3 километрах от Орехова."Брать его без начала боев за Ореховский укрепрайон – бессмысленная гибель бойцов. Удержать ее под контролем невозможно. Пройти вперед через большой водоем на Конке с одного направления нереально. Этот укрепрайон можно только окружить. Конечно, украинская тероборона может жаловаться на все, что угодно. Но без окружения Ореховского укрепрайона никаких перспектив у нас нет", — резюмировал Онуфриенко.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Под Харьковом готовится котел, который поможет остановить ВСУ в Запорожской области читайте на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, харьков, орехов, запорожская область, михаил онуфриенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Харьков, Орехов, Запорожская область, Михаил Онуфриенко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Украинская тероборона жалуется: Онуфриенко о признаках проблем у ВСУ

17:30 02.08.2026
 
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
- РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
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На Запорожском направлении ВСУ отбросили нас на 15 км от реки Конка. Малая Токмачка — притча во языцех, бои за нее идут 1,5 года. Брать ее без начала штурма Ореховского укрепрайона — бессмысленная гибель бойцов. Удержать невозможно — его можно только окружить
Перспектив без этого нет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
По словам эксперта, солдаты 1-го батальона 108-й бригады теробороны пожаловались в видеообращении Зеленскому и Драпатому, что не могут выполнять боевые задачи в районе Малой Токмачки из-за перерезанной логистики.
"Дела на Запорожском направлении у ВСУ идут прекрасно. Они отбросили нас на 15 километров от реки Конка. Бои идут на окраинах Степногорска. Малая Токмачка давно уже стала притчей во языцех. Бои за нее идут уже больше 1,5 лет. То туда, то сюда продвигаются штурмовые группы", — пояснил Онуфриенко.
Эксперт отметил, что село находится всего в 3 километрах от Орехова.
"Брать его без начала боев за Ореховский укрепрайон – бессмысленная гибель бойцов. Удержать ее под контролем невозможно. Пройти вперед через большой водоем на Конке с одного направления нереально. Этот укрепрайон можно только окружить. Конечно, украинская тероборона может жаловаться на все, что угодно. Но без окружения Ореховского укрепрайона никаких перспектив у нас нет", — резюмировал Онуфриенко.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Под Харьковом готовится котел, который поможет остановить ВСУ в Запорожской области читайте на сайте Украина.ру.
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СВОСпецоперацияХарьковОреховЗапорожская областьМихаил ОнуфриенкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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