https://ukraina.ru/20260802/ukrainskaya-teroborona-zhaluetsya-onufrienko-o-priznakakh-problem-u-vsu-1082045009.html

Украинская тероборона жалуется: Онуфриенко о признаках проблем у ВСУ

Украинская тероборона жалуется: Онуфриенко о признаках проблем у ВСУ - 02.08.2026 Украина.ру

Украинская тероборона жалуется: Онуфриенко о признаках проблем у ВСУ

На Запорожском направлении ВСУ отбросили нас на 15 км от реки Конка. Малая Токмачка — притча во языцех, бои за нее идут 1,5 года. Брать ее без начала штурма Ореховского укрепрайона — бессмысленная гибель бойцов. Удержать невозможно — его можно только окружить

2026-08-02T17:30

2026-08-02T17:30

2026-08-02T17:30

сво

спецоперация

харьков

орехов

запорожская область

михаил онуфриенко

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

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Перспектив без этого нет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.По словам эксперта, солдаты 1-го батальона 108-й бригады теробороны пожаловались в видеообращении Зеленскому и Драпатому, что не могут выполнять боевые задачи в районе Малой Токмачки из-за перерезанной логистики.Эксперт отметил, что село находится всего в 3 километрах от Орехова."Брать его без начала боев за Ореховский укрепрайон – бессмысленная гибель бойцов. Удержать ее под контролем невозможно. Пройти вперед через большой водоем на Конке с одного направления нереально. Этот укрепрайон можно только окружить. Конечно, украинская тероборона может жаловаться на все, что угодно. Но без окружения Ореховского укрепрайона никаких перспектив у нас нет", — резюмировал Онуфриенко.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Под Харьковом готовится котел, который поможет остановить ВСУ в Запорожской области читайте на сайте Украина.ру.

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орехов

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сво, спецоперация, харьков, орехов, запорожская область, михаил онуфриенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру