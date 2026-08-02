Конкуренты за влияние на Трампа: Грозин о встрече, которой не было - 02.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260802/konkurenty-za-vliyanie-na-trampa-grozin-o-vstreche-kotoroy-ne-bylo-1082045520.html
Конкуренты за влияние на Трампа: Грозин о встрече, которой не было
Конкуренты за влияние на Трампа: Грозин о встрече, которой не было - 02.08.2026 Украина.ру
Конкуренты за влияние на Трампа: Грозин о встрече, которой не было
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался встречаться с Владимиром Зеленским, потому что они конкуренты за влияние на президента США Дональда Трампа. У израильского премьера гораздо больше шансов получить желаемое — американцы заинтересованы помогать партнеру на Ближнем Востоке
2026-08-02T18:00
2026-08-02T18:00
новости
израиль
сша
ближний восток
дональд трамп
биньямин нетаньяху
андрей грозин
вооруженные силы украины
снг
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/19/1080608512_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_fc8dfc99054f14e7e445cd9f08ca96d4.jpg
Трамп не любит попрошаек, которые ничего не предлагают взамен. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.По словам эксперта, израильский лидер видит в главе киевского режима конкурента за влияние на Трампа.Эксперт отметил, что они действительно конкуренты. Оба приезжали в Белый дом просить одного и того же. Но у Нетаньяху гораздо больше шансов получить то, что он хочет."Американцы на фоне гигантских трат своих боеприпасов на иранском направлении заинтересованы в том, чтобы восполнить свои потери и помочь своему партнеру на Ближнем Востоке. А это Нетаньяху, а не Зеленский. Говорят, Трамп не любит Зеленского. Думаю, что Трамп не любит попрошаек, которые ничего не предлагают ему взамен", — резюмировал Грозин.Полный текст интервью Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену Каспию читайте на сайте Украина.ру.
израиль
сша
ближний восток
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/19/1080608512_71:0:1271:900_1920x0_80_0_0_2570b27a6464f665fc83cc9b07584461.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, израиль, сша, ближний восток, дональд трамп, биньямин нетаньяху, андрей грозин, вооруженные силы украины, снг, украина.ру, мир без границ
Новости, Израиль, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Андрей Грозин, Вооруженные силы Украины, СНГ, Украина.ру, Мир без границ

Конкуренты за влияние на Трампа: Грозин о встрече, которой не было

18:00 02.08.2026
 
© AP / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Читать в
ДзенTelegram
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался встречаться с Владимиром Зеленским, потому что они конкуренты за влияние на президента США Дональда Трампа. У израильского премьера гораздо больше шансов получить желаемое — американцы заинтересованы помогать партнеру на Ближнем Востоке
Трамп не любит попрошаек, которые ничего не предлагают взамен. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
По словам эксперта, израильский лидер видит в главе киевского режима конкурента за влияние на Трампа.
"Зачем ему встречаться с бывшим украинским президентом? Нетаньяху прагматичный человек. Зеленский мог бы предложить специалистов по борьбе с БПЛА? У Израиля есть эксперты получше", — пояснил Грозин.
Эксперт отметил, что они действительно конкуренты. Оба приезжали в Белый дом просить одного и того же. Но у Нетаньяху гораздо больше шансов получить то, что он хочет.
"Американцы на фоне гигантских трат своих боеприпасов на иранском направлении заинтересованы в том, чтобы восполнить свои потери и помочь своему партнеру на Ближнем Востоке. А это Нетаньяху, а не Зеленский. Говорят, Трамп не любит Зеленского. Думаю, что Трамп не любит попрошаек, которые ничего не предлагают ему взамен", — резюмировал Грозин.
Полный текст интервью Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену Каспию читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИзраильСШАБлижний ВостокДональд ТрампБиньямин НетаньяхуАндрей ГрозинВооруженные силы УкраиныСНГУкраина.руМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:00Конкуренты за влияние на Трампа: Грозин о встрече, которой не было
17:30Украинская тероборона жалуется: Онуфриенко о признаках проблем у ВСУ
17:22ВС РФ освободили Ивановку, взрывы в Николаеве и Запорожье: сводка СВО
17:08Украинские АЗС начали ограничивать продажу дизельного топлива: запасы скудеют
17:00"До Нью-Йорка — 39 минут": Прокопенко о сдержанности России и новой мировой архитектуре
16:43Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в Крыму
16:30Даже Европе станет ясно: Евсеев о 1000 квадратных километров в месяц
16:04Гнилые фрукты и грибок на стенах. Во что превратился украинский "Артек"
16:00Сергей Буняченко: 80 лет со дня казни "спасателя Праги" пытавшегося спастись в Праге от СМЕРШа
16:00"Надо дожить до слома логистики ВСУ": Бавырин о геополитике, зиме и фатальных последствиях для Киева
15:57Росатом: ВСУ попытались атаковать хранилище ядерного топлива на Запорожской АЭС
15:43Рубио признал, что в США многие симпатизируют Кубе
15:30Олигархи ставят своих, футбол спасает от армии. Западная Украина за неделю
15:25"Защититься от ударов России нечем". Эксперты и политики о cитуации на Украине
15:15Экс-пресс-секретарь Зеленского заявила о "мафиозном государстве" на Украине
15:00Почему именно эта зима будет жуткой для Украины и может стать последней для Зеленского — Бавырин
14:39Заявление Зеленского о Крыме назвали вздором
14:36Соглашения об открытии Ормузского пролива не существует – СМИ
14:12Junge Welt: размещение ядерного оружия НАТО у границ России спровоцирует ответ
13:46Склад ROZETKA получил второй удар "Геранями" за сутки. Новости СВО
Лента новостейМолния