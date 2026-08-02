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Конкуренты за влияние на Трампа: Грозин о встрече, которой не было

Конкуренты за влияние на Трампа: Грозин о встрече, которой не было - 02.08.2026 Украина.ру

Конкуренты за влияние на Трампа: Грозин о встрече, которой не было

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался встречаться с Владимиром Зеленским, потому что они конкуренты за влияние на президента США Дональда Трампа. У израильского премьера гораздо больше шансов получить желаемое — американцы заинтересованы помогать партнеру на Ближнем Востоке

2026-08-02T18:00

2026-08-02T18:00

2026-08-02T18:00

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вооруженные силы украины

снг

украина.ру

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Трамп не любит попрошаек, которые ничего не предлагают взамен. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.По словам эксперта, израильский лидер видит в главе киевского режима конкурента за влияние на Трампа.Эксперт отметил, что они действительно конкуренты. Оба приезжали в Белый дом просить одного и того же. Но у Нетаньяху гораздо больше шансов получить то, что он хочет."Американцы на фоне гигантских трат своих боеприпасов на иранском направлении заинтересованы в том, чтобы восполнить свои потери и помочь своему партнеру на Ближнем Востоке. А это Нетаньяху, а не Зеленский. Говорят, Трамп не любит Зеленского. Думаю, что Трамп не любит попрошаек, которые ничего не предлагают ему взамен", — резюмировал Грозин.Полный текст интервью Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену Каспию читайте на сайте Украина.ру.

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новости, израиль, сша, ближний восток, дональд трамп, биньямин нетаньяху, андрей грозин, вооруженные силы украины, снг, украина.ру, мир без границ