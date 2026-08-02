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Конкуренты за влияние на Трампа: Грозин о встрече, которой не было
Конкуренты за влияние на Трампа: Грозин о встрече, которой не было - 02.08.2026 Украина.ру
Конкуренты за влияние на Трампа: Грозин о встрече, которой не было
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался встречаться с Владимиром Зеленским, потому что они конкуренты за влияние на президента США Дональда Трампа. У израильского премьера гораздо больше шансов получить желаемое — американцы заинтересованы помогать партнеру на Ближнем Востоке
2026-08-02T18:00
2026-08-02T18:00
2026-08-02T18:00
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Трамп не любит попрошаек, которые ничего не предлагают взамен. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.По словам эксперта, израильский лидер видит в главе киевского режима конкурента за влияние на Трампа.Эксперт отметил, что они действительно конкуренты. Оба приезжали в Белый дом просить одного и того же. Но у Нетаньяху гораздо больше шансов получить то, что он хочет."Американцы на фоне гигантских трат своих боеприпасов на иранском направлении заинтересованы в том, чтобы восполнить свои потери и помочь своему партнеру на Ближнем Востоке. А это Нетаньяху, а не Зеленский. Говорят, Трамп не любит Зеленского. Думаю, что Трамп не любит попрошаек, которые ничего не предлагают ему взамен", — резюмировал Грозин.Полный текст интервью Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену Каспию читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, израиль, сша, ближний восток, дональд трамп, биньямин нетаньяху, андрей грозин, вооруженные силы украины, снг, украина.ру, мир без границ
Новости, Израиль, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Андрей Грозин, Вооруженные силы Украины, СНГ, Украина.ру, Мир без границ
Конкуренты за влияние на Трампа: Грозин о встрече, которой не было
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался встречаться с Владимиром Зеленским, потому что они конкуренты за влияние на президента США Дональда Трампа. У израильского премьера гораздо больше шансов получить желаемое — американцы заинтересованы помогать партнеру на Ближнем Востоке
Трамп не любит попрошаек, которые ничего не предлагают взамен. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
По словам эксперта, израильский лидер видит в главе киевского режима конкурента за влияние на Трампа.
"Зачем ему встречаться с бывшим украинским президентом? Нетаньяху прагматичный человек. Зеленский мог бы предложить специалистов по борьбе с БПЛА? У Израиля есть эксперты получше", — пояснил Грозин.
Эксперт отметил, что они действительно конкуренты. Оба приезжали в Белый дом просить одного и того же. Но у Нетаньяху гораздо больше шансов получить то, что он хочет.
"Американцы на фоне гигантских трат своих боеприпасов на иранском направлении заинтересованы в том, чтобы восполнить свои потери и помочь своему партнеру на Ближнем Востоке. А это Нетаньяху, а не Зеленский. Говорят, Трамп не любит Зеленского. Думаю, что Трамп не любит попрошаек, которые ничего не предлагают ему взамен", — резюмировал Грозин.