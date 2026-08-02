Экс-глава МИД Украины Кулеба признал: защиты от баллистических ракет у Киева нет и не будет - 02.08.2026 Украина.ру
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Экс-глава МИД Украины Кулеба признал: защиты от баллистических ракет у Киева нет и не будет
Экс-глава МИД Украины Кулеба признал: защиты от баллистических ракет у Киева нет и не будет - 02.08.2026 Украина.ру
Экс-глава МИД Украины Кулеба признал: защиты от баллистических ракет у Киева нет и не будет
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал неожиданное признание о реальном состоянии украинской противовоздушной обороны. Об этом 2 августа он заявил в видеообращении
2026-08-02T19:51
2026-08-02T19:51
новости
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По словам экс-главы внешнеполитического ведомства, по состоянию на текущий момент у Киева нет защиты от "баллистики", и в ближайшее время она не появится.Более того, бывший глава украинского МИД утверждает, что в ближайшее время защита от баллистических ракет у Украины не появится.Заявление прозвучало на фоне массированных ударов российских войск по объектам украинского ВПК и постоянных просьб Зеленского к западным партнёрам о поставках новых систем ПВО и ракет к Patriot.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Когда в ЕС согласья нет, атаки на ЗАЭС и Энергодар. Итоги 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, украина, киев, россия, дмитрий кулеба, владимир зеленский, мид, впк, ес
Новости, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, МИД, ВПК, ЕС

Экс-глава МИД Украины Кулеба признал: защиты от баллистических ракет у Киева нет и не будет

19:51 02.08.2026
 
© ФотоЭкс-министр иностранных дел Украины Кулеба
Экс-министр иностранных дел Украины Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото
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Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал неожиданное признание о реальном состоянии украинской противовоздушной обороны. Об этом 2 августа он заявил в видеообращении
По словам экс-главы внешнеполитического ведомства, по состоянию на текущий момент у Киева нет защиты от "баллистики", и в ближайшее время она не появится.
Более того, бывший глава украинского МИД утверждает, что в ближайшее время защита от баллистических ракет у Украины не появится.
Заявление прозвучало на фоне массированных ударов российских войск по объектам украинского ВПК и постоянных просьб Зеленского к западным партнёрам о поставках новых систем ПВО и ракет к Patriot.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Когда в ЕС согласья нет, атаки на ЗАЭС и Энергодар. Итоги 2 августа
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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19:51Экс-глава МИД Украины Кулеба признал: защиты от баллистических ракет у Киева нет и не будет
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