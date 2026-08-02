https://ukraina.ru/20260802/eks-glava-mid-ukrainy-kuleba-priznal-zaschity-ot-ballisticheskikh-raket-u-kieva-net-i-ne-budet-1082078612.html
Экс-глава МИД Украины Кулеба признал: защиты от баллистических ракет у Киева нет и не будет
Экс-глава МИД Украины Кулеба признал: защиты от баллистических ракет у Киева нет и не будет - 02.08.2026 Украина.ру
Экс-глава МИД Украины Кулеба признал: защиты от баллистических ракет у Киева нет и не будет
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал неожиданное признание о реальном состоянии украинской противовоздушной обороны. Об этом 2 августа он заявил в видеообращении
2026-08-02T19:51
2026-08-02T19:51
2026-08-02T19:51
новости
украина
киев
россия
дмитрий кулеба
владимир зеленский
мид
впк
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/16/1077055238_1:0:860:483_1920x0_80_0_0_c5c2f195a4e5ff41103fb3847f0b10c7.jpg
По словам экс-главы внешнеполитического ведомства, по состоянию на текущий момент у Киева нет защиты от "баллистики", и в ближайшее время она не появится.Более того, бывший глава украинского МИД утверждает, что в ближайшее время защита от баллистических ракет у Украины не появится.Заявление прозвучало на фоне массированных ударов российских войск по объектам украинского ВПК и постоянных просьб Зеленского к западным партнёрам о поставках новых систем ПВО и ракет к Patriot.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Когда в ЕС согласья нет, атаки на ЗАЭС и Энергодар. Итоги 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/16/1077055238_216:0:860:483_1920x0_80_0_0_f4d7e506169bf54bff9e90801badd914.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, россия, дмитрий кулеба, владимир зеленский, мид, впк, ес
Новости, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, МИД, ВПК, ЕС
Экс-глава МИД Украины Кулеба признал: защиты от баллистических ракет у Киева нет и не будет
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал неожиданное признание о реальном состоянии украинской противовоздушной обороны. Об этом 2 августа он заявил в видеообращении
По словам экс-главы внешнеполитического ведомства, по состоянию на текущий момент у Киева нет защиты от "баллистики", и в ближайшее время она не появится.
Более того, бывший глава украинского МИД утверждает, что в ближайшее время защита от баллистических ракет у Украины не появится.
Заявление прозвучало на фоне массированных ударов российских войск по объектам украинского ВПК и постоянных просьб Зеленского к западным партнёрам о поставках новых систем ПВО и ракет к Patriot.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру