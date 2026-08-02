https://ukraina.ru/20260802/eks-glava-mid-ukrainy-kuleba-priznal-zaschity-ot-ballisticheskikh-raket-u-kieva-net-i-ne-budet-1082078612.html

Экс-глава МИД Украины Кулеба признал: защиты от баллистических ракет у Киева нет и не будет

Экс-глава МИД Украины Кулеба признал: защиты от баллистических ракет у Киева нет и не будет - 02.08.2026 Украина.ру

Экс-глава МИД Украины Кулеба признал: защиты от баллистических ракет у Киева нет и не будет

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал неожиданное признание о реальном состоянии украинской противовоздушной обороны. Об этом 2 августа он заявил в видеообращении

2026-08-02T19:51

2026-08-02T19:51

2026-08-02T19:51

новости

украина

киев

россия

дмитрий кулеба

владимир зеленский

мид

впк

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/16/1077055238_1:0:860:483_1920x0_80_0_0_c5c2f195a4e5ff41103fb3847f0b10c7.jpg

По словам экс-главы внешнеполитического ведомства, по состоянию на текущий момент у Киева нет защиты от "баллистики", и в ближайшее время она не появится.Более того, бывший глава украинского МИД утверждает, что в ближайшее время защита от баллистических ракет у Украины не появится.Заявление прозвучало на фоне массированных ударов российских войск по объектам украинского ВПК и постоянных просьб Зеленского к западным партнёрам о поставках новых систем ПВО и ракет к Patriot.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Когда в ЕС согласья нет, атаки на ЗАЭС и Энергодар. Итоги 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, россия, дмитрий кулеба, владимир зеленский, мид, впк, ес