https://ukraina.ru/20260802/eks-press-sekretar-zelenskogo-zayavila-o-mafioznom-gosudarstve-na-ukraine-1082073945.html

Экс-пресс-секретарь Зеленского заявила о "мафиозном государстве" на Украине

Экс-пресс-секретарь Зеленского заявила о "мафиозном государстве" на Украине - 02.08.2026 Украина.ру

Экс-пресс-секретарь Зеленского заявила о "мафиозном государстве" на Украине

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью французскому изданию Journal du Dimanche описала коррупционную сущность киевского режима

2026-08-02T15:15

2026-08-02T15:15

2026-08-02T15:15

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"Эти разговоры создают впечатление мафиозного уклада. Я никогда не видела его банковских счетов, но если почти всё его окружение обвиняется в коррупции, как возможно, что президент ничего не знает? Либо Зеленский некомпетентен, либо делает вид, что ничего не знает", — заявила Мендель.Она также добавила, что стратегия Зеленского строится на постоянном переносе сроков окончания конфликта, а президент Франции Макрон продолжает его поддерживать, опасаясь признать ошибкой финансирование киевского режима.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, франция, россия, юлия мендель, владимир зеленский, украина.ру, эммануэль макрон