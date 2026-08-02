Экс-пресс-секретарь Зеленского заявила о "мафиозном государстве" на Украине - 02.08.2026 Украина.ру
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Экс-пресс-секретарь Зеленского заявила о "мафиозном государстве" на Украине
Экс-пресс-секретарь Зеленского заявила о "мафиозном государстве" на Украине - 02.08.2026 Украина.ру
Экс-пресс-секретарь Зеленского заявила о "мафиозном государстве" на Украине
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью французскому изданию Journal du Dimanche описала коррупционную сущность киевского режима
2026-08-02T15:15
2026-08-02T15:15
новости
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юлия мендель
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украина.ру
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"Эти разговоры создают впечатление мафиозного уклада. Я никогда не видела его банковских счетов, но если почти всё его окружение обвиняется в коррупции, как возможно, что президент ничего не знает? Либо Зеленский некомпетентен, либо делает вид, что ничего не знает", — заявила Мендель.Она также добавила, что стратегия Зеленского строится на постоянном переносе сроков окончания конфликта, а президент Франции Макрон продолжает его поддерживать, опасаясь признать ошибкой финансирование киевского режима.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, франция, россия, юлия мендель, владимир зеленский, украина.ру, эммануэль макрон
Новости, Украина, Франция, Россия, Юлия Мендель, Владимир Зеленский, Украина.ру, Эммануэль Макрон

Экс-пресс-секретарь Зеленского заявила о "мафиозном государстве" на Украине

15:15 02.08.2026
 
© Фото : CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента УкраиныБывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель
Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины
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Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью французскому изданию Journal du Dimanche описала коррупционную сущность киевского режима
"Эти разговоры создают впечатление мафиозного уклада. Я никогда не видела его банковских счетов, но если почти всё его окружение обвиняется в коррупции, как возможно, что президент ничего не знает? Либо Зеленский некомпетентен, либо делает вид, что ничего не знает", — заявила Мендель.
Она также добавила, что стратегия Зеленского строится на постоянном переносе сроков окончания конфликта, а президент Франции Макрон продолжает его поддерживать, опасаясь признать ошибкой финансирование киевского режима.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августа
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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