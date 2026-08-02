https://ukraina.ru/20260802/do-nyu-yorka--39-minut-prokopenko-o-sderzhannosti-rossii-i-novoy-mirovoy-arkhitekture-1082044837.html
"До Нью-Йорка — 39 минут": Прокопенко о сдержанности России и новой мировой архитектуре
"До Нью-Йорка — 39 минут": Прокопенко о сдержанности России и новой мировой архитектуре - 02.08.2026 Украина.ру
"До Нью-Йорка — 39 минут": Прокопенко о сдержанности России и новой мировой архитектуре
Почему Россия не действовала жестко с 2022 года? Мы — мировая ядерная держава и не можем позволить себе резких действий, в отличие от Ирана. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный документалист и телеведущий Игорь Прокопенко
2026-08-02T17:00
2026-08-02T17:00
2026-08-02T17:00
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По словам эксперта, с точки зрения примитивной логики кажется, что сейчас поздно."Мы — большая мировая держава. Мы, в отличие от регионального Ирана, — мировая ядерная держава. Иран во имя выживания может позволить себе резкие действия. Мы — нет", — пояснил Прокопенко.Эксперт подчеркнул, что у России нет задачи выиграть "мировую войну" в смысле тотального уничтожения какого-то государства.Отвечая на вопрос, почему Россия не бьет по Лондону или Парижу, эксперт сказал:"Потому что у нас другие правила игры. До Лондона наши ракеты долетят за 15 минут, до Нью-Йорка — за 39. Я знаю это не понаслышке, а, как говорится, из первых рук. Половины Нью-Йорка просто не будет. Но мы не можем на это пойти. Мы долго берегли ту же Одессу", — резюмировал Прокопенко.Полный текст интервью Игорь Прокопенко: 39 минут до Нью-Йорка и 3 года до новой украинской ракеты — такова наша реальность читайте на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нью-йорк, россия, игорь прокопенко, иран, украина.ру, мир без границ
Новости, Нью-Йорк, Россия, Игорь Прокопенко, Иран, Украина.ру, Мир без границ
"До Нью-Йорка — 39 минут": Прокопенко о сдержанности России и новой мировой архитектуре
Почему Россия не действовала жестко с 2022 года? Мы — мировая ядерная держава и не можем позволить себе резких действий, в отличие от Ирана. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный документалист и телеведущий Игорь Прокопенко
По словам эксперта, с точки зрения примитивной логики кажется, что сейчас поздно.
"Мы — большая мировая держава. Мы, в отличие от регионального Ирана, — мировая ядерная держава. Иран во имя выживания может позволить себе резкие действия. Мы — нет", — пояснил Прокопенко.
Эксперт подчеркнул, что у России нет задачи выиграть "мировую войну" в смысле тотального уничтожения какого-то государства.
"Наша цель — построить новый мировой порядок, где наши сегодняшние противники (США, Франция, Германия) устроились бы по-новому, с учетом наших интересов. У Украины психология примитивная — это идеология вассала: "убить всех русских", — заявил Прокопенко.
Отвечая на вопрос, почему Россия не бьет по Лондону или Парижу, эксперт сказал:
"Потому что у нас другие правила игры. До Лондона наши ракеты долетят за 15 минут, до Нью-Йорка — за 39. Я знаю это не понаслышке, а, как говорится, из первых рук. Половины Нью-Йорка просто не будет. Но мы не можем на это пойти. Мы долго берегли ту же Одессу", — резюмировал Прокопенко.