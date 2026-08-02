https://ukraina.ru/20260802/do-nyu-yorka--39-minut-prokopenko-o-sderzhannosti-rossii-i-novoy-mirovoy-arkhitekture-1082044837.html

"До Нью-Йорка — 39 минут": Прокопенко о сдержанности России и новой мировой архитектуре

"До Нью-Йорка — 39 минут": Прокопенко о сдержанности России и новой мировой архитектуре - 02.08.2026 Украина.ру

"До Нью-Йорка — 39 минут": Прокопенко о сдержанности России и новой мировой архитектуре

Почему Россия не действовала жестко с 2022 года? Мы — мировая ядерная держава и не можем позволить себе резких действий, в отличие от Ирана. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный документалист и телеведущий Игорь Прокопенко

2026-08-02T17:00

2026-08-02T17:00

2026-08-02T17:00

новости

нью-йорк

россия

игорь прокопенко

иран

украина.ру

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://ukraina.ru/i/ukraina_soc_2072x1166.png

По словам эксперта, с точки зрения примитивной логики кажется, что сейчас поздно."Мы — большая мировая держава. Мы, в отличие от регионального Ирана, — мировая ядерная держава. Иран во имя выживания может позволить себе резкие действия. Мы — нет", — пояснил Прокопенко.Эксперт подчеркнул, что у России нет задачи выиграть "мировую войну" в смысле тотального уничтожения какого-то государства.Отвечая на вопрос, почему Россия не бьет по Лондону или Парижу, эксперт сказал:"Потому что у нас другие правила игры. До Лондона наши ракеты долетят за 15 минут, до Нью-Йорка — за 39. Я знаю это не понаслышке, а, как говорится, из первых рук. Половины Нью-Йорка просто не будет. Но мы не можем на это пойти. Мы долго берегли ту же Одессу", — резюмировал Прокопенко.Полный текст интервью Игорь Прокопенко: 39 минут до Нью-Йорка и 3 года до новой украинской ракеты — такова наша реальность читайте на сайте Украина.ру.

нью-йорк

россия

иран

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нью-йорк, россия, игорь прокопенко, иран, украина.ру, мир без границ