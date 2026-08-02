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Даже Европе станет ясно: Евсеев о 1000 квадратных километров в месяц
Даже Европе станет ясно: Евсеев о 1000 квадратных километров в месяц - 02.08.2026 Украина.ру
Даже Европе станет ясно: Евсеев о 1000 квадратных километров в месяц
Массовая передача в войска "Цитаделей" и лазерных систем перехвата дронов позволит нейтрализовать тактические БПЛА и вернуть танкам и БМП их функции. Темпы наступления вырастут: с 240 кв. км в мае до 700 в июле
2026-08-02T16:30
2026-08-02T16:30
2026-08-02T16:30
сво
спецоперация
европа
россия
украина
владимир евсеев
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снг
вс рф
всу
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Если выйдем на 1000 в месяц, даже Европе станет ясно, что мы побеждаем. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса, выпускник Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Владимир Евсеев.По словам эксперта, противник опасается, что к концу года Россия выйдет на прорывные решения, которые позволят нейтрализовать фактор тактических БПЛА.Эксперт отметил, что для каждого типа беспилотника нужна своя система. Для борьбы с роем дронов нужен минимум четыре ствола, а тяжелые коптеры типа "Баба-Яга" невозможно сбить из стрелкового оружия."На данном этапе для прикрытия наступления батальона требуется примерно дивизион "Цитаделей". Это странно. В Великую Отечественную войну батальон никогда дивизионом не укреплялся. А если мы на бронетехнику сможем поставить системы перехвата с элементами ИИ, то на батальон хватит батареи "Цитаделей"", — заявил Евсеев.Эксперт напомнил о динамике освобожденных территорий: в мае — 240 квадратных километров, в июле — порядка 700."Если мы сможем каждый месяц освобождать по 1000 квадратных километров, уже никто не сможет сказать, что фронт стоит. Даже Европе будет ясно, что мы побеждаем", — резюмировал Евсеев.Полный текст интервью Владимир Евсеев: России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины читайте на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, европа, россия, украина, владимир евсеев, украина.ру, снг, вс рф, всу
СВО, Спецоперация, Европа, Россия, Украина, Владимир Евсеев, Украина.ру, СНГ, ВС РФ, ВСУ
Даже Европе станет ясно: Евсеев о 1000 квадратных километров в месяц
Массовая передача в войска "Цитаделей" и лазерных систем перехвата дронов позволит нейтрализовать тактические БПЛА и вернуть танкам и БМП их функции. Темпы наступления вырастут: с 240 кв. км в мае до 700 в июле
Если выйдем на 1000 в месяц, даже Европе станет ясно, что мы побеждаем. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса, выпускник Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Владимир Евсеев.
По словам эксперта, противник опасается, что к концу года Россия выйдет на прорывные решения, которые позволят нейтрализовать фактор тактических БПЛА.
"Все зависит от того, в какие сроки "Цитадели" и системы лазерного перехвата дронов будут массово переданы в войска. Эти средства борьбы с дронами можно поставить на бронетехнику. И тогда все опять вернется на круги своя. Танк станет танком, а не орудием для стрельбы с закрытых позиций. БМП станет БМП, а не местом для перевозки личного состава", — пояснил Евсеев.
Эксперт отметил, что для каждого типа беспилотника нужна своя система. Для борьбы с роем дронов нужен минимум четыре ствола, а тяжелые коптеры типа "Баба-Яга" невозможно сбить из стрелкового оружия.
"На данном этапе для прикрытия наступления батальона требуется примерно дивизион "Цитаделей". Это странно. В Великую Отечественную войну батальон никогда дивизионом не укреплялся. А если мы на бронетехнику сможем поставить системы перехвата с элементами ИИ, то на батальон хватит батареи "Цитаделей"", — заявил Евсеев.
Эксперт напомнил о динамике освобожденных территорий: в мае — 240 квадратных километров, в июле — порядка 700.
"Если мы сможем каждый месяц освобождать по 1000 квадратных километров, уже никто не сможет сказать, что фронт стоит. Даже Европе будет ясно, что мы побеждаем", — резюмировал Евсеев.