https://ukraina.ru/20260802/miroshnik-zelenskiy-pod-davleniem-zapada-zagonyaet-pushechnoe-myaso-v-okopy-1082078345.html

Мирошник: Зеленский под давлением Запада загоняет "пушечное мясо" в окопы

Мирошник: Зеленский под давлением Запада загоняет "пушечное мясо" в окопы - 02.08.2026 Украина.ру

Мирошник: Зеленский под давлением Запада загоняет "пушечное мясо" в окопы

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник прокомментировал решение киевского режима сократить список категорий для отсрочки от мобилизации. Об этом 2 августа он написал в своём Телеграм-канале

2026-08-02T18:24

2026-08-02T18:24

2026-08-02T18:24

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Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что восемь категорий граждан на Украине больше не смогут получить отсрочку от мобилизации."Как и прогнозировалось, Зеленский под давлением европейских спонсоров конфликта усиливает законодательное оформление тотального загона "пушечного мяса" в окопы. Единственный ресурс, которым он располагает, — это живой мобилизуемый контингент украинцев. Всё остальное им предоставляет для войны Запад. Увеличивая поддержку, западники требуют увеличения поставок живой силы на фронт. Это расплата за европейский кредит в 90 миллиардов евро и обязательства военной помощи от стран НАТО", — заявил дипломат.При этом Мирошник подчеркнул: за свою политику Зеленский расплачивается "не своими детьми". Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, запад, украина, владимир зеленский, россия, родион мирошник, нато