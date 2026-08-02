ВС РФ освободили Ивановку, взрывы в Николаеве и Запорожье: сводка СВО - 02.08.2026 Украина.ру
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ВС РФ освободили Ивановку, взрывы в Николаеве и Запорожье: сводка СВО
ВС РФ освободили Ивановку, взрывы в Николаеве и Запорожье: сводка СВО - 02.08.2026 Украина.ру
ВС РФ освободили Ивановку, взрывы в Николаеве и Запорожье: сводка СВО
Российские войска продолжают наступление, освобождая новые населённые пункты. Об этом 2 августа сообщает Телеграм-канал "Украина.ру".
2026-08-02T17:22
2026-08-02T17:22
россия
николаев
запорожье
украина.ру
вооруженные силы украины
спецоперация
сво
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Российские войска освободили н.п. Ивановка на Бурлукском направлении. Об этом сообщает "Шепот Фронта".Также сообщается, что еще два мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атак ВСУ, сообщает оперштаб "В Белгородском округе в селе Ясные Зори дрон взорвался на предприятии. В Октябрьскую районную больницу доставлены мужчина и женщина с осколочными ранениями спины, рук и ног. Для продолжения лечения они переведены в областную клиническую больницу".О других событиях к этому часу: 🟥 Взрывы в Ильичёвске Одесской области🟥 В поле под Омском из-за обломков сбитого БПЛА возник пожар, пострадавших нет, — губернатор Хоценко🟥 В Удмуртии при атаке БПЛА погибли три человека, двое пострадали, включая ребёнка.🟥 В поле под Омском из-за обломков сбитого дрона возник пожар, пострадавших нет.🟥 Взрывы в Ильичёвске Одесской области, Николаеве и оккупированном Запорожье.🟥 Удары наносятся по целям на окраинах Павлограда.🟥 Временные ограничения введены в аэропорту Калуги.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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россия, николаев, запорожье, украина.ру, вооруженные силы украины, спецоперация, сво
Россия, Николаев, Запорожье, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, СВО

ВС РФ освободили Ивановку, взрывы в Николаеве и Запорожье: сводка СВО

17:22 02.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Сокол-И" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА Сокол-И группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские войска продолжают наступление, освобождая новые населённые пункты. Об этом 2 августа сообщает Телеграм-канал "Украина.ру".
Российские войска освободили н.п. Ивановка на Бурлукском направлении. Об этом сообщает "Шепот Фронта".
Также сообщается, что еще два мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атак ВСУ, сообщает оперштаб
"В Белгородском округе в селе Ясные Зори дрон взорвался на предприятии. В Октябрьскую районную больницу доставлены мужчина и женщина с осколочными ранениями спины, рук и ног. Для продолжения лечения они переведены в областную клиническую больницу".
О других событиях к этому часу:
🟥 Взрывы в Ильичёвске Одесской области
🟥 В поле под Омском из-за обломков сбитого БПЛА возник пожар, пострадавших нет, — губернатор Хоценко
🟥 В Удмуртии при атаке БПЛА погибли три человека, двое пострадали, включая ребёнка.
🟥 В поле под Омском из-за обломков сбитого дрона возник пожар, пострадавших нет.
🟥 Взрывы в Ильичёвске Одесской области, Николаеве и оккупированном Запорожье.
🟥 Удары наносятся по целям на окраинах Павлограда.
🟥 Временные ограничения введены в аэропорту Калуги.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августа
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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