https://ukraina.ru/20260802/vs-rf-osvobodili-ivanovku-vzryvy-v-nikolaeve-i-zaporozhe-svodka-svo-1082074206.html
ВС РФ освободили Ивановку, взрывы в Николаеве и Запорожье: сводка СВО
ВС РФ освободили Ивановку, взрывы в Николаеве и Запорожье: сводка СВО - 02.08.2026 Украина.ру
ВС РФ освободили Ивановку, взрывы в Николаеве и Запорожье: сводка СВО
Российские войска продолжают наступление, освобождая новые населённые пункты. Об этом 2 августа сообщает Телеграм-канал "Украина.ру".
2026-08-02T17:22
2026-08-02T17:22
2026-08-02T17:22
россия
николаев
запорожье
украина.ру
вооруженные силы украины
спецоперация
сво
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Российские войска освободили н.п. Ивановка на Бурлукском направлении. Об этом сообщает "Шепот Фронта".Также сообщается, что еще два мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атак ВСУ, сообщает оперштаб "В Белгородском округе в селе Ясные Зори дрон взорвался на предприятии. В Октябрьскую районную больницу доставлены мужчина и женщина с осколочными ранениями спины, рук и ног. Для продолжения лечения они переведены в областную клиническую больницу".О других событиях к этому часу: 🟥 Взрывы в Ильичёвске Одесской области🟥 В поле под Омском из-за обломков сбитого БПЛА возник пожар, пострадавших нет, — губернатор Хоценко🟥 В Удмуртии при атаке БПЛА погибли три человека, двое пострадали, включая ребёнка.🟥 В поле под Омском из-за обломков сбитого дрона возник пожар, пострадавших нет.🟥 Взрывы в Ильичёвске Одесской области, Николаеве и оккупированном Запорожье.🟥 Удары наносятся по целям на окраинах Павлограда.🟥 Временные ограничения введены в аэропорту Калуги.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, николаев, запорожье, украина.ру, вооруженные силы украины, спецоперация, сво
Россия, Николаев, Запорожье, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, СВО
ВС РФ освободили Ивановку, взрывы в Николаеве и Запорожье: сводка СВО
Российские войска продолжают наступление, освобождая новые населённые пункты. Об этом 2 августа сообщает Телеграм-канал "Украина.ру".
Российские войска освободили н.п. Ивановка на Бурлукском направлении. Об этом сообщает "Шепот Фронта".
Также сообщается, что еще два мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атак ВСУ, сообщает оперштаб
"В Белгородском округе в селе Ясные Зори дрон взорвался на предприятии. В Октябрьскую районную больницу доставлены мужчина и женщина с осколочными ранениями спины, рук и ног. Для продолжения лечения они переведены в областную клиническую больницу".
О других событиях к этому часу:
🟥 Взрывы в Ильичёвске Одесской области
🟥 В поле под Омском из-за обломков сбитого БПЛА возник пожар, пострадавших нет, — губернатор Хоценко
🟥 В Удмуртии при атаке БПЛА погибли три человека, двое пострадали, включая ребёнка.
🟥 В поле под Омском из-за обломков сбитого дрона возник пожар, пострадавших нет.
🟥 Взрывы в Ильичёвске Одесской области, Николаеве и оккупированном Запорожье.
🟥 Удары наносятся по целям на окраинах Павлограда.
🟥 Временные ограничения введены в аэропорту Калуги.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру