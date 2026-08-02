https://ukraina.ru/20260802/vs-rf-osvobodili-ivanovku-vzryvy-v-nikolaeve-i-zaporozhe-svodka-svo-1082074206.html

ВС РФ освободили Ивановку, взрывы в Николаеве и Запорожье: сводка СВО

ВС РФ освободили Ивановку, взрывы в Николаеве и Запорожье: сводка СВО - 02.08.2026 Украина.ру

ВС РФ освободили Ивановку, взрывы в Николаеве и Запорожье: сводка СВО

Российские войска продолжают наступление, освобождая новые населённые пункты. Об этом 2 августа сообщает Телеграм-канал "Украина.ру".

2026-08-02T17:22

2026-08-02T17:22

2026-08-02T17:22

россия

николаев

запорожье

украина.ру

вооруженные силы украины

спецоперация

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0e/1081441903_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cffa8773393e80b87136f9c3b40df72c.jpg

Российские войска освободили н.п. Ивановка на Бурлукском направлении. Об этом сообщает "Шепот Фронта".Также сообщается, что еще два мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атак ВСУ, сообщает оперштаб "В Белгородском округе в селе Ясные Зори дрон взорвался на предприятии. В Октябрьскую районную больницу доставлены мужчина и женщина с осколочными ранениями спины, рук и ног. Для продолжения лечения они переведены в областную клиническую больницу".О других событиях к этому часу: 🟥 Взрывы в Ильичёвске Одесской области🟥 В поле под Омском из-за обломков сбитого БПЛА возник пожар, пострадавших нет, — губернатор Хоценко🟥 В Удмуртии при атаке БПЛА погибли три человека, двое пострадали, включая ребёнка.🟥 В поле под Омском из-за обломков сбитого дрона возник пожар, пострадавших нет.🟥 Взрывы в Ильичёвске Одесской области, Николаеве и оккупированном Запорожье.🟥 Удары наносятся по целям на окраинах Павлограда.🟥 Временные ограничения введены в аэропорту Калуги.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

николаев

запорожье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, николаев, запорожье, украина.ру, вооруженные силы украины, спецоперация, сво