https://ukraina.ru/20260622/drony-vsu-nanosyat-uvechya-mirnym-zhitelyam-penzenskaya-oblast-otrazila-raketnuyu-ataku-novosti-svo-1080505984.html

Дроны ВСУ наносят увечья мирным жителям, Пензенская область отразила ракетную атаку. Новости СВО

Дроны ВСУ наносят увечья мирным жителям, Пензенская область отразила ракетную атаку. Новости СВО - 22.06.2026 Украина.ру

Дроны ВСУ наносят увечья мирным жителям, Пензенская область отразила ракетную атаку. Новости СВО

ПВО России успешно отразила ракетную атаку ВСУ. Об этом сообщает 22 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-22T18:05

2026-06-22T18:05

2026-06-22T18:05

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кир стармер

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При атаке БПЛА противника на село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа пострадал малолетний ребёнок, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий."Дрон противника сдетонировал возле жилого дома — в результате девочка 2021 года рождения и женщина 1979 года рождения получили ранения разной степени тяжести. Обе пострадавшие доставлены в лечебное учреждение", - сооьщил он.ПВО уничтожила ракеты, запущенные в направлении Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Согласно его сообщению, потенциальные угрозы предотвращены;Введены временные ограничения в аэропортах Сочи Геленджика — Росавиация.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер ушёл в отставку, Киев получит 600 ракет, Зеленский угрожает Белоруссии: итоги 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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