Дроны ВСУ наносят увечья мирным жителям, Пензенская область отразила ракетную атаку. Новости СВО - 22.06.2026 Украина.ру
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Дроны ВСУ наносят увечья мирным жителям, Пензенская область отразила ракетную атаку. Новости СВО
Дроны ВСУ наносят увечья мирным жителям, Пензенская область отразила ракетную атаку. Новости СВО - 22.06.2026 Украина.ру
Дроны ВСУ наносят увечья мирным жителям, Пензенская область отразила ракетную атаку. Новости СВО
ПВО России успешно отразила ракетную атаку ВСУ. Об этом сообщает 22 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-22T18:05
2026-06-22T18:05
спецоперация
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евгений балицкий
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При атаке БПЛА противника на село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа пострадал малолетний ребёнок, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий."Дрон противника сдетонировал возле жилого дома — в результате девочка 2021 года рождения и женщина 1979 года рождения получили ранения разной степени тяжести. Обе пострадавшие доставлены в лечебное учреждение", - сооьщил он.ПВО уничтожила ракеты, запущенные в направлении Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Согласно его сообщению, потенциальные угрозы предотвращены;Введены временные ограничения в аэропортах Сочи Геленджика — Росавиация.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер ушёл в отставку, Киев получит 600 ракет, Зеленский угрожает Белоруссии: итоги 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, россия, запорожская область, сочи, евгений балицкий, кир стармер, вооруженные силы украины, украина.ру, росавиация, владимир зеленский, ракетный удар
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Россия, Запорожская область, Сочи, Евгений Балицкий, Кир Стармер, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Росавиация, Владимир Зеленский, ракетный удар

Дроны ВСУ наносят увечья мирным жителям, Пензенская область отразила ракетную атаку. Новости СВО

18:05 22.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2" на Запорожском направлении
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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ПВО России успешно отразила ракетную атаку ВСУ. Об этом сообщает 22 июня телеграм-канал Украина.ру
При атаке БПЛА противника на село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа пострадал малолетний ребёнок, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
"Дрон противника сдетонировал возле жилого дома — в результате девочка 2021 года рождения и женщина 1979 года рождения получили ранения разной степени тяжести. Обе пострадавшие доставлены в лечебное учреждение", - сооьщил он.
ПВО уничтожила ракеты, запущенные в направлении Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Согласно его сообщению, потенциальные угрозы предотвращены;
Введены временные ограничения в аэропортах Сочи Геленджика — Росавиация.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер ушёл в отставку, Киев получит 600 ракет, Зеленский угрожает Белоруссии: итоги 22 июня
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СпецоперацияСВОновости СВО Россияновости СВО сейчасдзен новости СВОРоссияЗапорожская областьСочиЕвгений БалицкийКир СтармерВооруженные силы УкраиныУкраина.руРосавиацияВладимир Зеленскийракетный удар
 
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