https://ukraina.ru/20260622/starmer-ushl-v-otstavku-kiev-poluchit-600-raket-zelenskiy-ugrozhaet-belorussii-itogi-22-iyunya-1080507153.html

Стармер ушёл в отставку, Киев получит 600 ракет, Зеленский угрожает Белоруссии. Итоги 22 июня

Стармер ушёл в отставку, Киев получит 600 ракет, Зеленский угрожает Белоруссии. Итоги 22 июня - 22.06.2026 Украина.ру

Стармер ушёл в отставку, Киев получит 600 ракет, Зеленский угрожает Белоруссии. Итоги 22 июня

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке, Украина подписала контракт с Германией на 600 ракет ПВО, а Владимир Зеленский продолжает эскалацию в адрес Минска. О ключевых событиях за сегодняшний день — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-06-22T18:00

2026-06-22T18:00

2026-06-22T18:10

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Отставка СтармераКир Стармер объявил об уходе с поста премьер-министра и лидера Лейбористской партии, выступая на Даунинг-стрит."Каждое принятое мной решение было продиктовано стремлением поставить страну превыше всего. Именно поэтому я ухожу в отставку", — заявил он. Стармер останется на посту до выборов нового лидера партии, которые пройдут до летних парламентских каникул.Президент США Дональд Трамп ещё накануне назвал отставку предопределённой: "Он потерпел крах по двум направлениям — иммиграция и энергетика".Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал уход британского премьера "важным сигналом для разжигателей войны в Европе".Однако в Кремле и экспертной среде сходятся во мнении: на антироссийском курсе Лондона это не скажется.Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин отметил:Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил: 600 ракет для КиеваТем временем Украина подписала с Германией контракт на закупку 600 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью телеканалу ТСН. По его словам, ФРГ приступила к выпуску ракет после получения лицензий от США. Правда, Зеленский признал: поставки потребуют значительного времени из-за особенностей производственного цикла.При этом он заявил, что американская команда впервые положительно отреагировала на вопрос о предоставлении лицензий на производство ракет Украине.Кроме того, он подписал закон об увеличении военных расходов бюджета на 2026 год — и это при рекордном дефиците, который Киев привычно латает западными кредитами.Угрозы БелоруссииНа фоне дипломатической активности Зеленский продолжает нагнетать на белорусском направлении. Украинские военные паблики уже обсуждают детали: по данным канала "Николаевский Ванек", Киев ранее уже "по-тихому" сносил оборудование для управления российскими дронами, размещённое в Белоруссии. Теперь же от Минска требуют сделать это "по-громкому" и в ультимативной форме.В Киеве при этом признают: прямое столкновение с Белоруссией невыгодно — расширять линию фронта на полторы тысячи километров Украине нечем. Однако вероятность того, что Минск продолжит размещать оборудование, оценивают как очень высокую.Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отреагировал спокойно: "Военного смысла втягиваться нам в конфликт нет от слова совсем". Он подтвердил, что на границе сохраняется напряжение и случаются провокации в информационном поле, но стратегия Минска определена президентом Лукашенко и остаётся неизменной. "Мы наблюдаем. Определённые силы содержим на границе в минимальном объёме, чтобы обеспечить прикрытие во взаимодействии с пограничниками", — заверил министр.Зеленский, теряющий позиции на фронте и выбивающий у Запада всё новые партии вооружений, пытается разжечь конфликт на северном направлении. Но в Минске на провокации не поддаются, а эксперты сходятся во мнении: эскалация с Белоруссией — это попытка Киева усилить переговорные позиции перед лицом возвращающегося к урегулированию Трампа.Об угрозах Зеленского Белоруссии – Зачем Зеленский угрожает ударами по Белоруссии

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Мария Илащук

эксклюзив, киев, минск, владимир зеленский, кир стармер, дональд трамп, украина.ру, хроники, мир без границ