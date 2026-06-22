https://ukraina.ru/20260622/starmer-ushl-v-otstavku-kiev-poluchit-600-raket-zelenskiy-ugrozhaet-belorussii-itogi-22-iyunya-1080507153.html
Стармер ушёл в отставку, Киев получит 600 ракет, Зеленский угрожает Белоруссии. Итоги 22 июня
Стармер ушёл в отставку, Киев получит 600 ракет, Зеленский угрожает Белоруссии. Итоги 22 июня - 22.06.2026 Украина.ру
Стармер ушёл в отставку, Киев получит 600 ракет, Зеленский угрожает Белоруссии. Итоги 22 июня
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке, Украина подписала контракт с Германией на 600 ракет ПВО, а Владимир Зеленский продолжает эскалацию в адрес Минска. О ключевых событиях за сегодняшний день — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-06-22T18:00
2026-06-22T18:00
2026-06-22T18:10
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Отставка СтармераКир Стармер объявил об уходе с поста премьер-министра и лидера Лейбористской партии, выступая на Даунинг-стрит."Каждое принятое мной решение было продиктовано стремлением поставить страну превыше всего. Именно поэтому я ухожу в отставку", — заявил он. Стармер останется на посту до выборов нового лидера партии, которые пройдут до летних парламентских каникул.Президент США Дональд Трамп ещё накануне назвал отставку предопределённой: "Он потерпел крах по двум направлениям — иммиграция и энергетика".Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал уход британского премьера "важным сигналом для разжигателей войны в Европе".Однако в Кремле и экспертной среде сходятся во мнении: на антироссийском курсе Лондона это не скажется.Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин отметил:Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил: 600 ракет для КиеваТем временем Украина подписала с Германией контракт на закупку 600 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью телеканалу ТСН. По его словам, ФРГ приступила к выпуску ракет после получения лицензий от США. Правда, Зеленский признал: поставки потребуют значительного времени из-за особенностей производственного цикла.При этом он заявил, что американская команда впервые положительно отреагировала на вопрос о предоставлении лицензий на производство ракет Украине.Кроме того, он подписал закон об увеличении военных расходов бюджета на 2026 год — и это при рекордном дефиците, который Киев привычно латает западными кредитами.Угрозы БелоруссииНа фоне дипломатической активности Зеленский продолжает нагнетать на белорусском направлении. Украинские военные паблики уже обсуждают детали: по данным канала "Николаевский Ванек", Киев ранее уже "по-тихому" сносил оборудование для управления российскими дронами, размещённое в Белоруссии. Теперь же от Минска требуют сделать это "по-громкому" и в ультимативной форме.В Киеве при этом признают: прямое столкновение с Белоруссией невыгодно — расширять линию фронта на полторы тысячи километров Украине нечем. Однако вероятность того, что Минск продолжит размещать оборудование, оценивают как очень высокую.Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отреагировал спокойно: "Военного смысла втягиваться нам в конфликт нет от слова совсем". Он подтвердил, что на границе сохраняется напряжение и случаются провокации в информационном поле, но стратегия Минска определена президентом Лукашенко и остаётся неизменной. "Мы наблюдаем. Определённые силы содержим на границе в минимальном объёме, чтобы обеспечить прикрытие во взаимодействии с пограничниками", — заверил министр.Зеленский, теряющий позиции на фронте и выбивающий у Запада всё новые партии вооружений, пытается разжечь конфликт на северном направлении. Но в Минске на провокации не поддаются, а эксперты сходятся во мнении: эскалация с Белоруссией — это попытка Киева усилить переговорные позиции перед лицом возвращающегося к урегулированию Трампа.Об угрозах Зеленского Белоруссии – Зачем Зеленский угрожает ударами по Белоруссии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, киев, минск, владимир зеленский, кир стармер, дональд трамп, украина.ру, хроники, мир без границ
Эксклюзив, Киев, Минск, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Дональд Трамп, Украина.ру, Хроники, Мир без границ
Стармер ушёл в отставку, Киев получит 600 ракет, Зеленский угрожает Белоруссии. Итоги 22 июня
18:00 22.06.2026 (обновлено: 18:10 22.06.2026)
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке, Украина подписала контракт с Германией на 600 ракет ПВО, а Владимир Зеленский продолжает эскалацию в адрес Минска. О ключевых событиях за сегодняшний день — в итоговой сводке "Украина.ру"
Кир Стармер объявил об уходе с поста премьер-министра и лидера Лейбористской партии, выступая на Даунинг-стрит.
"Каждое принятое мной решение было продиктовано стремлением поставить страну превыше всего. Именно поэтому я ухожу в отставку", — заявил он. Стармер останется на посту до выборов нового лидера партии, которые пройдут до летних парламентских каникул.
Президент США Дональд Трамп ещё накануне назвал отставку предопределённой: "Он потерпел крах по двум направлениям — иммиграция и энергетика".
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал уход британского премьера "важным сигналом для разжигателей войны в Европе".
Однако в Кремле и экспертной среде сходятся во мнении: на антироссийском курсе Лондона это не скажется.
Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин отметил:
"Из хорошего у Стармера было только то, что он не задержался. Экономику не выправил, с мигрантами не разобрался, преступников покрывал. Ожидать, что новый премьер поменяет отношение к России, не приходится — эта политика формируется в Букингемском дворце и британских спецслужбах".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил:
"Вряд ли сейчас кто-то на политическом небосклоне Великобритании будет иметь отличную от Стармера позицию в отношении наших двусторонних отношений".
Тем временем Украина подписала с Германией контракт на закупку 600 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью телеканалу ТСН.
По его словам, ФРГ приступила к выпуску ракет после получения лицензий от США. Правда, Зеленский признал: поставки потребуют значительного времени из-за особенностей производственного цикла.
При этом он заявил, что американская команда впервые положительно отреагировала на вопрос о предоставлении лицензий на производство ракет Украине.
"Сейчас нужен "зелёный свет" лично от Трампа, все остальные согласны", — сказал Зеленский.
Кроме того, он подписал закон об увеличении военных расходов бюджета на 2026 год — и это при рекордном дефиците, который Киев привычно латает западными кредитами.
На фоне дипломатической активности Зеленский продолжает нагнетать на белорусском направлении. Украинские военные паблики уже обсуждают детали: по данным канала "Николаевский Ванек", Киев ранее уже "по-тихому" сносил оборудование для управления российскими дронами, размещённое в Белоруссии. Теперь же от Минска требуют сделать это "по-громкому" и в ультимативной форме.
В Киеве при этом признают: прямое столкновение с Белоруссией невыгодно — расширять линию фронта на полторы тысячи километров Украине нечем. Однако вероятность того, что Минск продолжит размещать оборудование, оценивают как очень высокую.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отреагировал спокойно:
"Военного смысла втягиваться нам в конфликт нет от слова совсем". Он подтвердил, что на границе сохраняется напряжение и случаются провокации в информационном поле, но стратегия Минска определена президентом Лукашенко и остаётся неизменной. "Мы наблюдаем. Определённые силы содержим на границе в минимальном объёме, чтобы обеспечить прикрытие во взаимодействии с пограничниками", — заверил министр.
Зеленский, теряющий позиции на фронте и выбивающий у Запада всё новые партии вооружений, пытается разжечь конфликт на северном направлении. Но в Минске на провокации не поддаются, а эксперты сходятся во мнении: эскалация с Белоруссией — это попытка Киева усилить переговорные позиции перед лицом возвращающегося к урегулированию Трампа.