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22 июня в четыре утра у Вечного Огня прозвучит шестая "Патетическая" симфония Петра Чайковского
22 июня в четыре утра у Вечного Огня прозвучит шестая "Патетическая" симфония Петра Чайковского - 22.06.2026 Украина.ру
22 июня в четыре утра у Вечного Огня прозвучит шестая "Патетическая" симфония Петра Чайковского
22 июня в 4:00 мск у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду пройдёт концерт к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости
2026-06-22T01:11
2026-06-22T01:11
2026-06-22T01:16
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В исполнении сводного симфонического оркестра прозвучит шестая ("Патетическая") симфония Петра Чайковского. Эту симфонию-исповедь, ставшую вершиной творчества великого композитора, называют симфонией жизни и смерти. Она будет посвящена всем, кто не вернулся с войны и отдал жизнь за Родину.Коллектив под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета объединит музыкантов Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", Камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Всероссийского юношеского симфонического оркестра.На сайте Кремля ранее сообщалось, что 22 июня президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также возложит цветы к мемориалам городов-героев и памятному обелиску в честь городов, удостоенных почётного звания "Город воинской славы".Оборона Брестской крепости – один из первых и самых драматичных эпизодов начального периода Великой Отечественной войны. Защитники крепости – солдаты и офицеры более чем 30 национальностей, атакованные на рассвете 22 июня 1941 года, героически сопротивлялись как минимум месяц, оставаясь в глубоком тылу вермахта, наступавшего на Москву.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, кремль, великая отечественная война, память, вечный огонь, концерт, музыка, петр чайковский, история, история ссср, подвиг
Украина.ру, Новости, Россия, Кремль, Великая Отечественная война, память, Вечный огонь, концерт, музыка, Петр Чайковский, История, история СССР, подвиг
22 июня в четыре утра у Вечного Огня прозвучит шестая "Патетическая" симфония Петра Чайковского
01:11 22.06.2026 (обновлено: 01:16 22.06.2026)
22 июня в 4:00 мск у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду пройдёт концерт к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости
В исполнении сводного симфонического оркестра прозвучит шестая ("Патетическая") симфония Петра Чайковского. Эту симфонию-исповедь, ставшую вершиной творчества великого композитора, называют симфонией жизни и смерти. Она будет посвящена всем, кто не вернулся с войны и отдал жизнь за Родину.
Коллектив под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета объединит музыкантов Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", Камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Всероссийского юношеского симфонического оркестра.
На сайте Кремля ранее сообщалось, что 22 июня президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также возложит цветы к мемориалам городов-героев и памятному обелиску в честь городов, удостоенных почётного звания "Город воинской славы".
Оборона Брестской крепости – один из первых и самых драматичных эпизодов начального периода Великой Отечественной войны. Защитники крепости – солдаты и офицеры более чем 30 национальностей, атакованные на рассвете 22 июня 1941 года, героически сопротивлялись как минимум месяц, оставаясь в глубоком тылу вермахта, наступавшего на Москву.
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