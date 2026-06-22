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22 июня в четыре утра у Вечного Огня прозвучит шестая "Патетическая" симфония Петра Чайковского

22 июня в четыре утра у Вечного Огня прозвучит шестая "Патетическая" симфония Петра Чайковского - 22.06.2026 Украина.ру

22 июня в четыре утра у Вечного Огня прозвучит шестая "Патетическая" симфония Петра Чайковского

22 июня в 4:00 мск у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду пройдёт концерт к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости

2026-06-22T01:11

2026-06-22T01:11

2026-06-22T01:16

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В исполнении сводного симфонического оркестра прозвучит шестая ("Патетическая") симфония Петра Чайковского. Эту симфонию-исповедь, ставшую вершиной творчества великого композитора, называют симфонией жизни и смерти. Она будет посвящена всем, кто не вернулся с войны и отдал жизнь за Родину.Коллектив под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета объединит музыкантов Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", Камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Всероссийского юношеского симфонического оркестра.На сайте Кремля ранее сообщалось, что 22 июня президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также возложит цветы к мемориалам городов-героев и памятному обелиску в честь городов, удостоенных почётного звания "Город воинской славы".Оборона Брестской крепости – один из первых и самых драматичных эпизодов начального периода Великой Отечественной войны. Защитники крепости – солдаты и офицеры более чем 30 национальностей, атакованные на рассвете 22 июня 1941 года, героически сопротивлялись как минимум месяц, оставаясь в глубоком тылу вермахта, наступавшего на Москву.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, россия, кремль, великая отечественная война, память, вечный огонь, концерт, музыка, петр чайковский, история, история ссср, подвиг