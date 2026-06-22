Уроки прошлого: фюрербункер не спасший фюрера - 22.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20260622/uroki-proshlogo-fyurerbunker-ne-spasshiy-fyurera-1080235026.html
Уроки прошлого: фюрербункер не спасший фюрера
Уроки прошлого: фюрербункер не спасший фюрера - 22.06.2026 Украина.ру
Уроки прошлого: фюрербункер не спасший фюрера
В начале СВО Зеленский прятался в бункере. По его словам – в бомбоубежище под зданием АП в Киеве, по другим версиям – на Западной Украине или в Польше. Потом прятаться перестал. Может до него донесли, что ему ещё в тюрьме сидеть, может напомнили, что его предшественника на посту вождя нации бункер не спас
2026-06-22T08:00
2026-06-22T11:35
история
история
берлин
рейх
адольф гитлер
ввс
мид
киев
владимир зеленский
вторая мировая война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/16/1080476847_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_c042fab3d3a90713342f745daf39cc45.jpg
У Гитлера было несколько бункеров, самый известный из которых был расположен в центре Берлина под садом рейхсканцелярии. Однако в Берлине он проводил не так много времени. Это уже в 1945 году ему просто некуда было деваться…Имперская канцелярия возникла во Втором Рейхе – в 1869 году создатель Германской империи Отто фон Бисмарк предложил использовать в качестве официальной резиденции канцлера (главы исполнительной власти) здание дворца Радзивиллов на Фридриштрассе, которое было выкуплено у владельцев.Здание было построено в 1739 году по проекту Карла Рихтера в стиле рококо/барокко (архитекторы путаются в показаниях) по указанию короля Фридриха Вильгельма I как дар генералу Адольфу фон дер Шуленбургу. Позже дворец перешёл к литовскому князю Антонию Радзивиллу.Фактически по новому назначению оно начало использоваться в 1875 году. После краха Второго Рейха, чтобы два раза не ходить, резиденция главы республиканского правительства осталась на месте. Однако, как это частенько бывает при переходе от тоталитаризма к демократии, новые штаты в старое помещение уже не влазили, и в 1928-30 годах по проекту Эберхарда Зидлера и Рихарда Киша была сделана пристройка в стиле близком к конструктивизму. В 1932-33 годах тут же находилась резиденция президента Пауля фон Гинденбурга (в его дворце шёл ремонт).В 1934-36 годах была проведена реконструкция здания, в частности – по проекту личного архитектора Гитлера Альберта Шпеера были оформлены новые помещения фюрера. Именно на этом этапе появился форбункер ("передний бункер") – сравнительно небольшое бомбоубежище ниже уровня подвалов старого дворца.Общая его площадь составляла 180 кв. метров (12 помещений по 3 на 5 метров). Толщина перекрытий здесь не превышала двух метров, высота потолков составляла 3,05 метра, а стены были толщиной от 1,6 до 2 метров. Собственно, уровень защиты вполне достаточный для первой половины 30-х годов. Бункер был соединён подземными ходами со зданиями МИД и министерства пропаганды.Гитлера старое здание Рейхсканцелярии категорически не устраивало – очень уж оно было игрушечное. Фюрер же понимал в монументальной пропаганде и хотел, чтобы администрация Тысячелетнего Рейха выглядела соответственно его глобальным планам. Что греха таить – эстетика Третьего Рейха производит впечатление и на людей, нацизм полностью отрицающих (это, кстати, одна из причин популярности фильма "17 мгновений весны").Шпеер получил заказ и особые полномочия, за год построив грандиозное сооружение длинной в 441 метр и 20 метров в высоту в классическом "нацистском стиле" (это словосочетание именно архитектурного смысла в общем-то не имеет – сам Шпеер был неоклассиком, использовавшим элементы традиционной германской архитектуры).В 1943 году началось строительство нового, более защищённого бункера. Он был соединён наклонным ходом с форбункером и имел выход во внутренний сад канцелярии, который в 1945 году стал основным. Фактически строительство было закончено в 1943 году, но оборудование и обстановка продолжались до октября 1944 года.Фюрербункер был на 2,5 метра глубже форбункера, его прикрывало железобетонное перекрытие толщиной 4,5 метра, наружные стены имели толщину 3,5 метра, высота потолков – 3,1 метра. Общая глубина сооружения составляла всего 8,5 метров, что немного, но ограничивающим фактором был высокий уровень почвенных вод. В бункере в обычное время было сыро, а при отсутствии электроснабжения он быстро был наполовину затоплен.Бункер был герметичен и обеспечивал полную защиту от ядовитых газов – в 30-е годы новая война виделась химической, но масштабного применения отравляющих веществ удалось избежать (главным образом в силу отсутствия военной необходимости – оперативная внезапность применения нового оружия была утрачена ещё во время Первой Мировой войны, а дальше оно создавало проблемы своим войскам, но не давало им особого выигрыша).В бункере был автономный дизель-генератор, но были проблемы с водоснабжением, поскольку он находился ниже уровня городской канализации. Туалет был только у Гитлера и Евы Браун, который опорожняли вручную. Остальные ходили по естественной надобности в здание Рейхсканцелярии. Не было в помещении и отопления – комфортная температура поддерживалась подогревом воздуха в вентиляции. В общем, помещение это не предназначалось для постоянного пребывания там людей – это было просто роскошное бомбоубежище. Но постоянные бомбардировки Берлина авиацией союзников сделали пребывание на поверхности не очень комфортным.В бункере была создана небольшая квартира Гитлера, включавшая прихожую, гостиную, спальню (она примыкала к помещениям с генератором и фильтровентиляционной установкой, что вряд ли было хорошей идеей), кабинет с портретом Фридриха Великого и небольшой библиотекой, зал для совещаний и столовая (опять же для двоих – столовая для персонала находилась в форбункере) – всего тридцать помещений разного назначения общей площадью порядка 900 кв. метров. Самая большая комната была 42 кв. метра.Следует обратить внимание на то, что первый бункер был запланирован задолго до начала Второй Мировой войны. Понятно, что делался он "на всякий случай", но присутствовало чёткое понимание того, что этим "случаем" будет война со странами, чья дальняя авиация может долететь до столицы Рейха. Правда, такие страны были не то, чтобы в дефиците – от Праги до Берлина 280 км. по воздуху, для состоявшего на вооружении чехословацких ВВС французского бомбардировщика Bloch MB.200 это не расстояние. В то же время, Гитлер управлять войной из Берлина никогда не собирался, для этого у него были укреплённые командные пункты, прежде всего – "Вольфшанце" в Восточной Пруссии, куда он прибыл 23 июня 1941 года.Для сравнения – в Кремле подземные укрытия специальной постройки появились только осенью 1941 года, когда Москву уже во всю бомбили. Правда, в рамках концепции воевать малой кровью на чужой территории такая беспечность выглядит естественно, хотя и вряд ли разумно…Во время войны новое здание Рейхсканцелярии было очень сильно разрушено и восстанавливать его было сочтено нерациональным. Руины разобрали, часть материалов использовалась для нового строительства. В частности, плиты обшивки использовалась при строительстве мемориала "Воину-освободителю" в Трептов-парке. Тут плоды нацистского "большого стиля" использовал классик советского "большого стиля" Евгений Вучетич.При этом бункеры по сути не пострадали. Другое дело, что даже защита фюрербункера вряд ли выдержала бы прямое попадание специализированных британских бетонобойных бомб – десятитонной "Grand Slam" или двухтонной реактивной "Disney Bomb" (она получила название по пропагандистскому мультфильму студии Уолта Диснея, где была представлена такая сверхмощная бомба).Бомбы эти, подобно инертным боевым частям "Орешника", падали со сверхзвуковой скоростью, а если учесть, что "большой шлем" содержал четыре тонны взрывчатки, её сейсмическое воздействие было, пожалуй, побольше. Точно известно, что бомбы эти углублялись грунт на 30 метров (при таком проникновении выброса земли и образования наземной воронки не происходит) и гарантированно пробивали трёхметровую бетонную плиту.Однако, бомбы эти против фюрербункера не использовались по двум объективным причинам.Во-первых, союзники просто не обладали информацией о местонахождении нацистского руководства. Фактически это стало понятно уже после взятия Берлина советскими войсками.Когда в столице Рейха уже шли уличные бои советское командование не знало о местонахождении Гитлера, и не имело достоверных сведений о его смерти (вообще радио Гамбурга сообщило о его смерти и о том, что президентом стал гросс-адмирал Карл Дёниц, 1 мая, но информацию надо было проверить). Впрочем, если бы знали первое, вряд ли это как-то отразилось бы на ходе боевых действий – стремление занять в первую очередь Рейхстаг объяснялось причинами военно-топографическими – это самая высокая точка берлинского правительственного квартала.Во-вторых, при актуальной точности бомбометания 1945 года сбрасывая диснеевскую бомбу с штатной высоты 6,1 км. даже с дневного бомбардировщика (она почему-то оказалась несовместимой с ночными Lancaster королевских ВВС и их подвешивали только к В-17 8-й воздушной армии), можно было рассчитывать попасть в Берлин. Ну, может быть, в конкретный район Берлина – осенью-зимой 1944-1945 годов 42% американских бомб легли на расстоянии более 8 километров от цели… Тут не только сейсмическая, но и ядерная бомба не помогла бы.Бункер взяли 2 мая бойцы 1050-го стрелкового полка 301-й стрелковой дивизии подполковника Исхака Гумерова (он татарин, а не то, что вы подумали) после непродолжительного боя – оказалось достаточно подавить огнём батальонной 45-мм. пушки пулемётное гнездо.Гитлер постоянно жил в бункере с 16 января до своей смерти 30 апреля 1945 года. Всего с ним в это время постоянно находилось около 40 человек обслуживающего персонала и высшего руководства Рейха и НСДАП. Предпоследний раз он вышел на поверхность 20 апреля – награждал бойцов "Гитлерюгенда", последний – 30 апреля. Здесь он женился и покончил с жизнью. Тела Гитлера и Евы Браун были вынесены из бункера, сожжены в саду и прикопаны в воронке. 4 мая они были эксгумированы сотрудниками СМЕРШ, а 11 принадлежность останков была установлена традиционным способом – благодаря анализу зубов.Остатки здания новой Рейхсканцелярии были разобраны, а часть подземных сооружений взорвана в 1945-49 годах. Перед этим там ещё успел побывать Уинстон Черчилль. В 1988 году, в ходе комплексной реконструкции района (до этого он примыкал к Берлинской стене и никакие работы там не велись), была уничтожена ещё часть подземного комплекса – часть бункера уцелела, но сооружения засыпаны грунтом. Сейчас на этом месте находится информационный стенд.Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби 22 июня. Подробнее в материале - Президент России 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата
https://ukraina.ru/20240802/1056640059.html
https://ukraina.ru/20260429/uroki-proshlogo-podzemnaya-moskva-vo-vremya-voyny-1078345763.html
https://ukraina.ru/20250818/strategiya-bombardirovok-opyt-vozdushnogo-nastupleniya-na-germaniyu-1067120884.html
https://ukraina.ru/20250430/samoubiystva-natsistskikh-liderov-ot-gitlera-do-geringa-1062889194.html
берлин
рейх
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/16/1080476847_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_063ed46f22e536d9c9a8939b23a09288.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, берлин, рейх, адольф гитлер, ввс, мид, киев, владимир зеленский, вторая мировая война, 1945-ый, бункер, бомбардировка, украина.ру
История, История, Берлин, Рейх, Адольф Гитлер, ВВС, МИД, Киев, Владимир Зеленский, Вторая мировая война, 1945-ый, бункер, бомбардировка, Украина.ру

Уроки прошлого: фюрербункер не спасший фюрера

08:00 22.06.2026 (обновлено: 11:35 22.06.2026)
 
© commons.wikimedia.orgВход в Фюрербункер, 1947 год
Вход в Фюрербункер, 1947 год - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© commons.wikimedia.org
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
В начале СВО Зеленский прятался в бункере. По его словам – в бомбоубежище под зданием АП в Киеве, по другим версиям – на Западной Украине или в Польше. Потом прятаться перестал. Может до него донесли, что ему ещё в тюрьме сидеть, может напомнили, что его предшественника на посту вождя нации бункер не спас
У Гитлера было несколько бункеров, самый известный из которых был расположен в центре Берлина под садом рейхсканцелярии. Однако в Берлине он проводил не так много времени. Это уже в 1945 году ему просто некуда было деваться…
Имперская канцелярия возникла во Втором Рейхе – в 1869 году создатель Германской империи Отто фон Бисмарк предложил использовать в качестве официальной резиденции канцлера (главы исполнительной власти) здание дворца Радзивиллов на Фридриштрассе, которое было выкуплено у владельцев.
Здание было построено в 1739 году по проекту Карла Рихтера в стиле рококо/барокко (архитекторы путаются в показаниях) по указанию короля Фридриха Вильгельма I как дар генералу Адольфу фон дер Шуленбургу. Позже дворец перешёл к литовскому князю Антонию Радзивиллу.
Фактически по новому назначению оно начало использоваться в 1875 году. После краха Второго Рейха, чтобы два раза не ходить, резиденция главы республиканского правительства осталась на месте. Однако, как это частенько бывает при переходе от тоталитаризма к демократии, новые штаты в старое помещение уже не влазили, и в 1928-30 годах по проекту Эберхарда Зидлера и Рихарда Киша была сделана пристройка в стиле близком к конструктивизму. В 1932-33 годах тут же находилась резиденция президента Пауля фон Гинденбурга (в его дворце шёл ремонт).
В 1934-36 годах была проведена реконструкция здания, в частности – по проекту личного архитектора Гитлера Альберта Шпеера были оформлены новые помещения фюрера. Именно на этом этапе появился форбункер ("передний бункер") – сравнительно небольшое бомбоубежище ниже уровня подвалов старого дворца.
Адольф Гитлер и Пауль фон Гинденбург - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
2 августа 2024, 16:00История
Как Адольф Гитлер стал "фюрером германской нации"90 лет назад, 2 августа 1934 года, канцлер Германии Адольф Гитлер в нарушение Конституции страны объявил, что отныне он является ещё и президентом государства, и провозгласил себя "фюрером германской нации"
Общая его площадь составляла 180 кв. метров (12 помещений по 3 на 5 метров). Толщина перекрытий здесь не превышала двух метров, высота потолков составляла 3,05 метра, а стены были толщиной от 1,6 до 2 метров. Собственно, уровень защиты вполне достаточный для первой половины 30-х годов. Бункер был соединён подземными ходами со зданиями МИД и министерства пропаганды.
Гитлера старое здание Рейхсканцелярии категорически не устраивало – очень уж оно было игрушечное. Фюрер же понимал в монументальной пропаганде и хотел, чтобы администрация Тысячелетнего Рейха выглядела соответственно его глобальным планам. Что греха таить – эстетика Третьего Рейха производит впечатление и на людей, нацизм полностью отрицающих (это, кстати, одна из причин популярности фильма "17 мгновений весны").
Шпеер получил заказ и особые полномочия, за год построив грандиозное сооружение длинной в 441 метр и 20 метров в высоту в классическом "нацистском стиле" (это словосочетание именно архитектурного смысла в общем-то не имеет – сам Шпеер был неоклассиком, использовавшим элементы традиционной германской архитектуры).
© Фото : Открытый источникАдольф Гитлер и Альберт Шпеер, Оберзальцберг, февраль 1937 года
Адольф Гитлер и Альберт Шпеер, Оберзальцберг, февраль 1937 года - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Открытый источник
Адольф Гитлер и Альберт Шпеер, Оберзальцберг, февраль 1937 года
В 1943 году началось строительство нового, более защищённого бункера. Он был соединён наклонным ходом с форбункером и имел выход во внутренний сад канцелярии, который в 1945 году стал основным. Фактически строительство было закончено в 1943 году, но оборудование и обстановка продолжались до октября 1944 года.
Фюрербункер был на 2,5 метра глубже форбункера, его прикрывало железобетонное перекрытие толщиной 4,5 метра, наружные стены имели толщину 3,5 метра, высота потолков – 3,1 метра. Общая глубина сооружения составляла всего 8,5 метров, что немного, но ограничивающим фактором был высокий уровень почвенных вод. В бункере в обычное время было сыро, а при отсутствии электроснабжения он быстро был наполовину затоплен.
Бункер был герметичен и обеспечивал полную защиту от ядовитых газов – в 30-е годы новая война виделась химической, но масштабного применения отравляющих веществ удалось избежать (главным образом в силу отсутствия военной необходимости – оперативная внезапность применения нового оружия была утрачена ещё во время Первой Мировой войны, а дальше оно создавало проблемы своим войскам, но не давало им особого выигрыша).
И.В. Сталин выступает в метро 6 ноября 1941 года - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
29 апреля, 08:00История
Уроки прошлого: подземная Москва во время войныУже сколько мы видели фото и видео станций киевского и харьковского метро, используемых как бомбоубежища. Всё это уже было, правда во время Великой Отечественной метро было только в Москве. Опыт его использования в целях гражданской обороны достаточно интересен сам по себе. С 22 июля 1941 по 29 апреля 1942 года на Москву было совершено 134 налёта
В бункере был автономный дизель-генератор, но были проблемы с водоснабжением, поскольку он находился ниже уровня городской канализации. Туалет был только у Гитлера и Евы Браун, который опорожняли вручную. Остальные ходили по естественной надобности в здание Рейхсканцелярии. Не было в помещении и отопления – комфортная температура поддерживалась подогревом воздуха в вентиляции. В общем, помещение это не предназначалось для постоянного пребывания там людей – это было просто роскошное бомбоубежище. Но постоянные бомбардировки Берлина авиацией союзников сделали пребывание на поверхности не очень комфортным.
В бункере была создана небольшая квартира Гитлера, включавшая прихожую, гостиную, спальню (она примыкала к помещениям с генератором и фильтровентиляционной установкой, что вряд ли было хорошей идеей), кабинет с портретом Фридриха Великого и небольшой библиотекой, зал для совещаний и столовая (опять же для двоих – столовая для персонала находилась в форбункере) – всего тридцать помещений разного назначения общей площадью порядка 900 кв. метров. Самая большая комната была 42 кв. метра.
Следует обратить внимание на то, что первый бункер был запланирован задолго до начала Второй Мировой войны. Понятно, что делался он "на всякий случай", но присутствовало чёткое понимание того, что этим "случаем" будет война со странами, чья дальняя авиация может долететь до столицы Рейха. Правда, такие страны были не то, чтобы в дефиците – от Праги до Берлина 280 км. по воздуху, для состоявшего на вооружении чехословацких ВВС французского бомбардировщика Bloch MB.200 это не расстояние. В то же время, Гитлер управлять войной из Берлина никогда не собирался, для этого у него были укреплённые командные пункты, прежде всего – "Вольфшанце" в Восточной Пруссии, куда он прибыл 23 июня 1941 года.
© Фото : Открытый источникПоследнее фото. Гитлер и его адъютант Юлиус Шауб на развалинах Рейхсканцелярии, 30 апреля 1945 года
Последнее фото. Гитлер и его адъютант Юлиус Шауб на развалинах Рейхсканцелярии, 30 апреля 1945 года - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Открытый источник
Последнее фото. Гитлер и его адъютант Юлиус Шауб на развалинах Рейхсканцелярии, 30 апреля 1945 года
Для сравнения – в Кремле подземные укрытия специальной постройки появились только осенью 1941 года, когда Москву уже во всю бомбили. Правда, в рамках концепции воевать малой кровью на чужой территории такая беспечность выглядит естественно, хотя и вряд ли разумно…
Во время войны новое здание Рейхсканцелярии было очень сильно разрушено и восстанавливать его было сочтено нерациональным. Руины разобрали, часть материалов использовалась для нового строительства. В частности, плиты обшивки использовалась при строительстве мемориала "Воину-освободителю" в Трептов-парке. Тут плоды нацистского "большого стиля" использовал классик советского "большого стиля" Евгений Вучетич.
При этом бункеры по сути не пострадали. Другое дело, что даже защита фюрербункера вряд ли выдержала бы прямое попадание специализированных британских бетонобойных бомб – десятитонной "Grand Slam" или двухтонной реактивной "Disney Bomb" (она получила название по пропагандистскому мультфильму студии Уолта Диснея, где была представлена такая сверхмощная бомба).
Развалины Гамбурга. 1945 год - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
18 августа 2025, 08:00История
Стратегия бомбардировок. Опыт воздушного наступления на ГерманиюВ одной из ненаучно-фантастических книжек британский агент Виктор Суворов писал, что, если бы у СССР была бы тысяча бомбардировщиков ТБ-7/Пе-8, на СССР никто бы не напал – боялись быть вбомблёнными в каменный век. Кого он хотел обмануть непонятно – общеизвестно, что союзники сбросили на Германию 1,8 мегатонн бомб, но Берлин взяла русская пехота
Бомбы эти, подобно инертным боевым частям "Орешника", падали со сверхзвуковой скоростью, а если учесть, что "большой шлем" содержал четыре тонны взрывчатки, её сейсмическое воздействие было, пожалуй, побольше. Точно известно, что бомбы эти углублялись грунт на 30 метров (при таком проникновении выброса земли и образования наземной воронки не происходит) и гарантированно пробивали трёхметровую бетонную плиту.
Однако, бомбы эти против фюрербункера не использовались по двум объективным причинам.
Во-первых, союзники просто не обладали информацией о местонахождении нацистского руководства. Фактически это стало понятно уже после взятия Берлина советскими войсками.
© ФотоПрименение сейсмической авиабомбы. Кадр из мультфильма "Victory Through Air Power" (США, студия Диснея, 1943 год)
Применение сейсмической авиабомбы. Кадр из мультфильма Victory Through Air Power (США, студия Диснея, 1943 год) - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото
Применение сейсмической авиабомбы. Кадр из мультфильма "Victory Through Air Power" (США, студия Диснея, 1943 год)
Когда в столице Рейха уже шли уличные бои советское командование не знало о местонахождении Гитлера, и не имело достоверных сведений о его смерти (вообще радио Гамбурга сообщило о его смерти и о том, что президентом стал гросс-адмирал Карл Дёниц, 1 мая, но информацию надо было проверить). Впрочем, если бы знали первое, вряд ли это как-то отразилось бы на ходе боевых действий – стремление занять в первую очередь Рейхстаг объяснялось причинами военно-топографическими – это самая высокая точка берлинского правительственного квартала.
Во-вторых, при актуальной точности бомбометания 1945 года сбрасывая диснеевскую бомбу с штатной высоты 6,1 км. даже с дневного бомбардировщика (она почему-то оказалась несовместимой с ночными Lancaster королевских ВВС и их подвешивали только к В-17 8-й воздушной армии), можно было рассчитывать попасть в Берлин. Ну, может быть, в конкретный район Берлина – осенью-зимой 1944-1945 годов 42% американских бомб легли на расстоянии более 8 километров от цели… Тут не только сейсмическая, но и ядерная бомба не помогла бы.
Бункер взяли 2 мая бойцы 1050-го стрелкового полка 301-й стрелковой дивизии подполковника Исхака Гумерова (он татарин, а не то, что вы подумали) после непродолжительного боя – оказалось достаточно подавить огнём батальонной 45-мм. пушки пулемётное гнездо.
Гитлер и Геринг. Апрель 1945 года - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
30 апреля 2025, 16:00История
Самоубийства нацистских лидеров: от Гитлера до Геринга30 апреля 1945 года начались бои в районе имперской канцелярии в Берлине. Именно в этот день Гитлер и ставшая накануне его официальной женой Ева Браун покончили жизнь самоубийством. 1 мая 1945 покончили с собой Йозеф и Магда Гёббельс, которая предварительно убила шестерых своих детей. Позже тем же путём пошли Генрих Гиммлер и Герман Геринг
Гитлер постоянно жил в бункере с 16 января до своей смерти 30 апреля 1945 года. Всего с ним в это время постоянно находилось около 40 человек обслуживающего персонала и высшего руководства Рейха и НСДАП. Предпоследний раз он вышел на поверхность 20 апреля – награждал бойцов "Гитлерюгенда", последний – 30 апреля. Здесь он женился и покончил с жизнью. Тела Гитлера и Евы Браун были вынесены из бункера, сожжены в саду и прикопаны в воронке. 4 мая они были эксгумированы сотрудниками СМЕРШ, а 11 принадлежность останков была установлена традиционным способом – благодаря анализу зубов.
Остатки здания новой Рейхсканцелярии были разобраны, а часть подземных сооружений взорвана в 1945-49 годах. Перед этим там ещё успел побывать Уинстон Черчилль. В 1988 году, в ходе комплексной реконструкции района (до этого он примыкал к Берлинской стене и никакие работы там не велись), была уничтожена ещё часть подземного комплекса – часть бункера уцелела, но сооружения засыпаны грунтом. Сейчас на этом месте находится информационный стенд.
Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби 22 июня. Подробнее в материале - Президент России 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияБерлинРейхАдольф ГитлерВВСМИДКиевВладимир ЗеленскийВторая мировая война1945-ыйбункербомбардировкаУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:11"ВСУ пытаются прикрываться сетками": Рожин о том, как операторы БПЛА готовят удар на Доброполье
17:05Польский президент не дал Зеленскому спрятаться за "дипломатию"
16:46"Логистика противника умерла": Рожин о том, как ВС РФ ломают дроновый "кулак" ВСУ в Доброполье
16:30ВСУ атакуют Белгородскую область, Украина встревожена "Кинжалом". Новости СВО
16:14Зеленский заявил о контракте с Германией на 600 ракет для ПВО и ждёт "зелёный свет" от Трампа
16:08На этот раз с боевой частью: БПЛА ВСУ снова найден в Эстонии
16:04Рейс "Минаб 168". Чем завершились переговоры между США и Ираном
16:00Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется
16:0022 июня не по плану: бои за Раву-Русскую
15:58Путин принял доклад осетинского президента, Иран согласился на инспекции ООН и МАГАТЭ. Новости к 16.00
15:54Российские БПЛА добрались до путей снабжения: Украину оставят без помощи
15:46"Смрад Эвиана" развеял "дух Анкориджа". Как Трамп изворачивается после поражения
15:36Центр космической связи "Дубна" в Подмосковье атаковали дроны ВСУ. Новости СВО
15:27Зачем Зеленский угрожает ударами по Белоруссии: эксперты назвали истинные мотивы
15:24Победа над ядерной сверхдержавой и санитары
15:24Различий в геноме нет. Киселев о том, как аукнется Украине применение биологического оружия против РФ
15:19Людей нет, есть безумие: Межевич об украинских угрозах Белоруссии
15:14Обновлена карта боевых действий в Константиновке, Воронеж поразили британскими ракетами. Новости СВО
15:10Что изменят массированные атаки украинских дронов на Москву: Безпалько о новой точке конфликта
15:07"Запад считал, что Иран блефует": как перекрытие Ормуза стало реальной силой Тегерана
Лента новостейМолния