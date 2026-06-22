https://ukraina.ru/20260622/uroki-proshlogo-fyurerbunker-ne-spasshiy-fyurera-1080235026.html

Уроки прошлого: фюрербункер не спасший фюрера

Уроки прошлого: фюрербункер не спасший фюрера - 22.06.2026 Украина.ру

Уроки прошлого: фюрербункер не спасший фюрера

В начале СВО Зеленский прятался в бункере. По его словам – в бомбоубежище под зданием АП в Киеве, по другим версиям – на Западной Украине или в Польше. Потом прятаться перестал. Может до него донесли, что ему ещё в тюрьме сидеть, может напомнили, что его предшественника на посту вождя нации бункер не спас

2026-06-22T08:00

2026-06-22T08:00

2026-06-22T11:35

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У Гитлера было несколько бункеров, самый известный из которых был расположен в центре Берлина под садом рейхсканцелярии. Однако в Берлине он проводил не так много времени. Это уже в 1945 году ему просто некуда было деваться…Имперская канцелярия возникла во Втором Рейхе – в 1869 году создатель Германской империи Отто фон Бисмарк предложил использовать в качестве официальной резиденции канцлера (главы исполнительной власти) здание дворца Радзивиллов на Фридриштрассе, которое было выкуплено у владельцев.Здание было построено в 1739 году по проекту Карла Рихтера в стиле рококо/барокко (архитекторы путаются в показаниях) по указанию короля Фридриха Вильгельма I как дар генералу Адольфу фон дер Шуленбургу. Позже дворец перешёл к литовскому князю Антонию Радзивиллу.Фактически по новому назначению оно начало использоваться в 1875 году. После краха Второго Рейха, чтобы два раза не ходить, резиденция главы республиканского правительства осталась на месте. Однако, как это частенько бывает при переходе от тоталитаризма к демократии, новые штаты в старое помещение уже не влазили, и в 1928-30 годах по проекту Эберхарда Зидлера и Рихарда Киша была сделана пристройка в стиле близком к конструктивизму. В 1932-33 годах тут же находилась резиденция президента Пауля фон Гинденбурга (в его дворце шёл ремонт).В 1934-36 годах была проведена реконструкция здания, в частности – по проекту личного архитектора Гитлера Альберта Шпеера были оформлены новые помещения фюрера. Именно на этом этапе появился форбункер ("передний бункер") – сравнительно небольшое бомбоубежище ниже уровня подвалов старого дворца.Общая его площадь составляла 180 кв. метров (12 помещений по 3 на 5 метров). Толщина перекрытий здесь не превышала двух метров, высота потолков составляла 3,05 метра, а стены были толщиной от 1,6 до 2 метров. Собственно, уровень защиты вполне достаточный для первой половины 30-х годов. Бункер был соединён подземными ходами со зданиями МИД и министерства пропаганды.Гитлера старое здание Рейхсканцелярии категорически не устраивало – очень уж оно было игрушечное. Фюрер же понимал в монументальной пропаганде и хотел, чтобы администрация Тысячелетнего Рейха выглядела соответственно его глобальным планам. Что греха таить – эстетика Третьего Рейха производит впечатление и на людей, нацизм полностью отрицающих (это, кстати, одна из причин популярности фильма "17 мгновений весны").Шпеер получил заказ и особые полномочия, за год построив грандиозное сооружение длинной в 441 метр и 20 метров в высоту в классическом "нацистском стиле" (это словосочетание именно архитектурного смысла в общем-то не имеет – сам Шпеер был неоклассиком, использовавшим элементы традиционной германской архитектуры).В 1943 году началось строительство нового, более защищённого бункера. Он был соединён наклонным ходом с форбункером и имел выход во внутренний сад канцелярии, который в 1945 году стал основным. Фактически строительство было закончено в 1943 году, но оборудование и обстановка продолжались до октября 1944 года.Фюрербункер был на 2,5 метра глубже форбункера, его прикрывало железобетонное перекрытие толщиной 4,5 метра, наружные стены имели толщину 3,5 метра, высота потолков – 3,1 метра. Общая глубина сооружения составляла всего 8,5 метров, что немного, но ограничивающим фактором был высокий уровень почвенных вод. В бункере в обычное время было сыро, а при отсутствии электроснабжения он быстро был наполовину затоплен.Бункер был герметичен и обеспечивал полную защиту от ядовитых газов – в 30-е годы новая война виделась химической, но масштабного применения отравляющих веществ удалось избежать (главным образом в силу отсутствия военной необходимости – оперативная внезапность применения нового оружия была утрачена ещё во время Первой Мировой войны, а дальше оно создавало проблемы своим войскам, но не давало им особого выигрыша).В бункере был автономный дизель-генератор, но были проблемы с водоснабжением, поскольку он находился ниже уровня городской канализации. Туалет был только у Гитлера и Евы Браун, который опорожняли вручную. Остальные ходили по естественной надобности в здание Рейхсканцелярии. Не было в помещении и отопления – комфортная температура поддерживалась подогревом воздуха в вентиляции. В общем, помещение это не предназначалось для постоянного пребывания там людей – это было просто роскошное бомбоубежище. Но постоянные бомбардировки Берлина авиацией союзников сделали пребывание на поверхности не очень комфортным.В бункере была создана небольшая квартира Гитлера, включавшая прихожую, гостиную, спальню (она примыкала к помещениям с генератором и фильтровентиляционной установкой, что вряд ли было хорошей идеей), кабинет с портретом Фридриха Великого и небольшой библиотекой, зал для совещаний и столовая (опять же для двоих – столовая для персонала находилась в форбункере) – всего тридцать помещений разного назначения общей площадью порядка 900 кв. метров. Самая большая комната была 42 кв. метра.Следует обратить внимание на то, что первый бункер был запланирован задолго до начала Второй Мировой войны. Понятно, что делался он "на всякий случай", но присутствовало чёткое понимание того, что этим "случаем" будет война со странами, чья дальняя авиация может долететь до столицы Рейха. Правда, такие страны были не то, чтобы в дефиците – от Праги до Берлина 280 км. по воздуху, для состоявшего на вооружении чехословацких ВВС французского бомбардировщика Bloch MB.200 это не расстояние. В то же время, Гитлер управлять войной из Берлина никогда не собирался, для этого у него были укреплённые командные пункты, прежде всего – "Вольфшанце" в Восточной Пруссии, куда он прибыл 23 июня 1941 года.Для сравнения – в Кремле подземные укрытия специальной постройки появились только осенью 1941 года, когда Москву уже во всю бомбили. Правда, в рамках концепции воевать малой кровью на чужой территории такая беспечность выглядит естественно, хотя и вряд ли разумно…Во время войны новое здание Рейхсканцелярии было очень сильно разрушено и восстанавливать его было сочтено нерациональным. Руины разобрали, часть материалов использовалась для нового строительства. В частности, плиты обшивки использовалась при строительстве мемориала "Воину-освободителю" в Трептов-парке. Тут плоды нацистского "большого стиля" использовал классик советского "большого стиля" Евгений Вучетич.При этом бункеры по сути не пострадали. Другое дело, что даже защита фюрербункера вряд ли выдержала бы прямое попадание специализированных британских бетонобойных бомб – десятитонной "Grand Slam" или двухтонной реактивной "Disney Bomb" (она получила название по пропагандистскому мультфильму студии Уолта Диснея, где была представлена такая сверхмощная бомба).Бомбы эти, подобно инертным боевым частям "Орешника", падали со сверхзвуковой скоростью, а если учесть, что "большой шлем" содержал четыре тонны взрывчатки, её сейсмическое воздействие было, пожалуй, побольше. Точно известно, что бомбы эти углублялись грунт на 30 метров (при таком проникновении выброса земли и образования наземной воронки не происходит) и гарантированно пробивали трёхметровую бетонную плиту.Однако, бомбы эти против фюрербункера не использовались по двум объективным причинам.Во-первых, союзники просто не обладали информацией о местонахождении нацистского руководства. Фактически это стало понятно уже после взятия Берлина советскими войсками.Когда в столице Рейха уже шли уличные бои советское командование не знало о местонахождении Гитлера, и не имело достоверных сведений о его смерти (вообще радио Гамбурга сообщило о его смерти и о том, что президентом стал гросс-адмирал Карл Дёниц, 1 мая, но информацию надо было проверить). Впрочем, если бы знали первое, вряд ли это как-то отразилось бы на ходе боевых действий – стремление занять в первую очередь Рейхстаг объяснялось причинами военно-топографическими – это самая высокая точка берлинского правительственного квартала.Во-вторых, при актуальной точности бомбометания 1945 года сбрасывая диснеевскую бомбу с штатной высоты 6,1 км. даже с дневного бомбардировщика (она почему-то оказалась несовместимой с ночными Lancaster королевских ВВС и их подвешивали только к В-17 8-й воздушной армии), можно было рассчитывать попасть в Берлин. Ну, может быть, в конкретный район Берлина – осенью-зимой 1944-1945 годов 42% американских бомб легли на расстоянии более 8 километров от цели… Тут не только сейсмическая, но и ядерная бомба не помогла бы.Бункер взяли 2 мая бойцы 1050-го стрелкового полка 301-й стрелковой дивизии подполковника Исхака Гумерова (он татарин, а не то, что вы подумали) после непродолжительного боя – оказалось достаточно подавить огнём батальонной 45-мм. пушки пулемётное гнездо.Гитлер постоянно жил в бункере с 16 января до своей смерти 30 апреля 1945 года. Всего с ним в это время постоянно находилось около 40 человек обслуживающего персонала и высшего руководства Рейха и НСДАП. Предпоследний раз он вышел на поверхность 20 апреля – награждал бойцов "Гитлерюгенда", последний – 30 апреля. Здесь он женился и покончил с жизнью. Тела Гитлера и Евы Браун были вынесены из бункера, сожжены в саду и прикопаны в воронке. 4 мая они были эксгумированы сотрудниками СМЕРШ, а 11 принадлежность останков была установлена традиционным способом – благодаря анализу зубов.Остатки здания новой Рейхсканцелярии были разобраны, а часть подземных сооружений взорвана в 1945-49 годах. Перед этим там ещё успел побывать Уинстон Черчилль. В 1988 году, в ходе комплексной реконструкции района (до этого он примыкал к Берлинской стене и никакие работы там не велись), была уничтожена ещё часть подземного комплекса – часть бункера уцелела, но сооружения засыпаны грунтом. Сейчас на этом месте находится информационный стенд.Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби 22 июня. Подробнее в материале - Президент России 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

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история, берлин, рейх, адольф гитлер, ввс, мид, киев, владимир зеленский, вторая мировая война, 1945-ый, бункер, бомбардировка, украина.ру