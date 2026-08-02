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Венгрия остановит энергоблок АЭС "Пакш" из-за обмеления Дуная. Главное к этому часу
Венгрия остановит энергоблок АЭС "Пакш" из-за обмеления Дуная. Главное к этому часу - 02.08.2026 Украина.ру
Венгрия остановит энергоблок АЭС "Пакш" из-за обмеления Дуная. Главное к этому часу
Один из двух оставшихся энергоблоков венгерской АЭС "Пакш" будет остановлен из-за продолжающегося снижения уровня воды в Дунае, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Об этом и других новостях к этому часу 2 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-08-02T08:12
2026-08-02T08:12
2026-08-02T08:12
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🟦 В американском городе Твин-Фоллс (штат Айдахо) в результате стрельбы погибли три человека, еще как минимум двое получили ранения, сообщает NBC News со ссылкой на представителя местных властей;🟦 Агентство Bloomberg в своем отчете, ссылаясь на повторный рост цен на бензин в США, который недавно превысил отметку в четыре доллара за галлон, сообщило, что это ставит президента Соединенных Штатов перед политическими трудностями;🟦 Госдепартамент США повысил уровень опасности поездок в испанский анклав Сеута и рекомендовал американским гражданам пересмотреть планы на поездки в регион на фоне беспорядков;🟦 В Нью-Йорке выявлен первый случай заражения редким вирусом Бурбон, против которого не существует вакцины. По данным властей, инфекция передается через укусы собачьего клеща.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мир без границ, новости, венгрия, дунай, сша, bloomberg, украина.ру
Мир без границ, Новости, Венгрия, Дунай, США, bloomberg, Украина.ру
Венгрия остановит энергоблок АЭС "Пакш" из-за обмеления Дуная. Главное к этому часу
Один из двух оставшихся энергоблоков венгерской АЭС "Пакш" будет остановлен из-за продолжающегося снижения уровня воды в Дунае, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Об этом и других новостях к этому часу 2 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟦 В американском городе Твин-Фоллс (штат Айдахо) в результате стрельбы погибли три человека, еще как минимум двое получили ранения, сообщает NBC News со ссылкой на представителя местных властей;
🟦 Агентство Bloomberg в своем отчете, ссылаясь на повторный рост цен на бензин в США, который недавно превысил отметку в четыре доллара за галлон, сообщило, что это ставит президента Соединенных Штатов перед политическими трудностями;
🟦 Госдепартамент США повысил уровень опасности поездок в испанский анклав Сеута и рекомендовал американским гражданам пересмотреть планы на поездки в регион на фоне беспорядков;
🟦 В Нью-Йорке выявлен первый случай заражения редким вирусом Бурбон, против которого не существует вакцины. По данным властей, инфекция передается через укусы собачьего клеща.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру