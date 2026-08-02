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Цена победы будет выше: Евсеев о последствиях внутренних проблем
Цена победы будет выше: Евсеев о последствиях внутренних проблем - 02.08.2026 Украина.ру
Цена победы будет выше: Евсеев о последствиях внутренних проблем
Проблемы с простоями на заводах — это кадровые назначения, коррупция или разная форма собственности в цепочках ВПК. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса, выпускник Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Владимир Евсеев
2026-08-02T05:30
2026-08-02T05:30
2026-08-02T05:30
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По словам эксперта, каждый случай сокращений и простоев надо изучать индивидуально. Когда был бензиновый кризис, меньше проблем было в регионах, где работают нормальные губернаторы — речь может идти о кадровых назначениях.Эксперт подчеркнул, что США активно поддерживают Европу в противостоянии с Россией, там идет разработка и производство баллистических ракет. Ресурсов против нас у них хватит."Поэтому такого рода внутренние проблемы надо решать. У нас очень многое увязано на ручное управление. А нам нужна система, которая бы обеспечивала производство вооружений. Иначе может оказаться так, что мы останемся без чего-то, что нам крайне необходимо. Мы, конечно, и так победим. Просто без этой системности цена победы будет выше. Люди и ресурсы у нас есть. Осталось только грамотно организовать оборону страны", — резюмировал Евсеев.Полный текст интервью Владимир Евсеев: России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, европа, сша, владимир евсеев, впк, украина.ру, снг, мир без границ
Новости, Россия, Европа, США, Владимир Евсеев, ВПК, Украина.ру, СНГ, Мир без границ
Цена победы будет выше: Евсеев о последствиях внутренних проблем
Проблемы с простоями на заводах — это кадровые назначения, коррупция или разная форма собственности в цепочках ВПК. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса, выпускник Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Владимир Евсеев
По словам эксперта, каждый случай сокращений и простоев надо изучать индивидуально. Когда был бензиновый кризис, меньше проблем было в регионах, где работают нормальные губернаторы — речь может идти о кадровых назначениях.
"Тут может быть и коррупционная составляющая, которой должны заниматься следственные органы. Кроме того, у нас много лет на предприятиях ВПК менялась форма собственности. В цепочке производства одного комплекса РВСН задействовано порядка 500 предприятий, каждое из которых имеет разную форму собственности. И не для всех руководителей этих заводов производство комплексов для РВСН было в приоритете", — пояснил Евсеев.
Эксперт подчеркнул, что США активно поддерживают Европу в противостоянии с Россией, там идет разработка и производство баллистических ракет. Ресурсов против нас у них хватит.
"Поэтому такого рода внутренние проблемы надо решать. У нас очень многое увязано на ручное управление. А нам нужна система, которая бы обеспечивала производство вооружений. Иначе может оказаться так, что мы останемся без чего-то, что нам крайне необходимо. Мы, конечно, и так победим. Просто без этой системности цена победы будет выше. Люди и ресурсы у нас есть. Осталось только грамотно организовать оборону страны", — резюмировал Евсеев.