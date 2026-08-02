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Путин анонсировал запуск ВСМ между Москвой и Петербургом в 2028 году

Путин анонсировал запуск ВСМ между Москвой и Петербургом в 2028 году - 02.08.2026 Украина.ру

Путин анонсировал запуск ВСМ между Москвой и Петербургом в 2028 году

Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом идёт полным ходом. Об этом сообщил президент Владимир Путин

2026-08-02T08:02

2026-08-02T08:02

2026-08-02T08:02

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В День железнодорожника президент Владимир Путин в видеообращении рассказал о ходе строительства первой в России высокоскоростной магистрали."Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали. Железнодорожники России достойно отвечают на вызовы времени: активно внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг, повышают безопасность, скорость, доступность как грузовых, так и пассажирских перевозок", — сказал глава государства.Новая магистраль свяжет Москву и Санкт-Петербург. Полностью дорогу запустят в 2028 году, время в пути между городами сократится до двух часов 15 минут. Путин подчеркнул, что железнодорожная инфраструктура страны продолжает развиваться благодаря системной работе профессионалов отрасли. Напомним, что день железнодорожника в России отмечается в первое воскресенье августа.24 июля телеграм-канал "Украина.ру" сообщил о развитии инфраструктуры в Новороссии. Подробнее в материале Это не мелочи: что происходит в новых регионах России на 24 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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