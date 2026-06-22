22 июня 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки
* Тема дня Новороссии. Возрождение казачьих традиций на Херсонщине. Гость: Сергей Клищевский - атаман станичного казачьего общества "Присивашское"
* Улица с историей. Улица Георгиевская в Мариуполе. Гость: Татьяна Головко - заместитель директора мариупольского краеведческого музея по научной работе
* Радиомост Москва-Новороссия. 122 тысячи новых книг поступят в библиотеки ДНР до конца года. Гость: Михаил Желтяков – министр культуры ДНР
* Большое интервью. О том, стоит ли верить президенту США Трампу, а также о его попытках разрешить украинский конфликт. Гость: Фёдор Лукьянов – главный редактор журнала "Россия в глобальной политике"
* Новости и фронтовые сводки
* Тема дня Новороссии. Возрождение казачьих традиций на Херсонщине. Гость: Сергей Клищевский - атаман станичного казачьего общества "Присивашское"
* Улица с историей. Улица Георгиевская в Мариуполе. Гость: Татьяна Головко - заместитель директора мариупольского краеведческого музея по научной работе
* Радиомост Москва-Новороссия. 122 тысячи новых книг поступят в библиотеки ДНР до конца года. Гость: Михаил Желтяков – министр культуры ДНР
* Большое интервью. О том, стоит ли верить президенту США Трампу, а также о его попытках разрешить украинский конфликт. Гость: Фёдор Лукьянов – главный редактор журнала "Россия в глобальной политике"
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