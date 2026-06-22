https://ukraina.ru/20260622/22-iyunya-2026-goda-vecherniy-efir-1080510814.html

22 июня 2026 года, вечерний эфир

22 июня 2026 года, вечерний эфир - 22.06.2026 Украина.ру

22 июня 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Тема дня Новороссии. Возрождение казачьих традиций на Херсонщине. Гость: Сергей Клищевский - атаман станичного... Украина.ру, 22.06.2026

2026-06-22T18:40

2026-06-22T18:40

2026-06-22T18:40

донецкая народная республика

мариуполь

сша

дональд трамп

новороссия сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/16/1080510468_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c4fe145e0998e4e62a945e2f3062e35b.jpg

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Тема дня Новороссии. Возрождение казачьих традиций на Херсонщине. Гость: Сергей Клищевский - атаман станичного казачьего общества "Присивашское"* Улица с историей. Улица Георгиевская в Мариуполе. Гость: Татьяна Головко - заместитель директора мариупольского краеведческого музея по научной работе * Радиомост Москва-Новороссия. 122 тысячи новых книг поступят в библиотеки ДНР до конца года. Гость: Михаил Желтяков – министр культуры ДНР * Большое интервью. О том, стоит ли верить президенту США Трампу, а также о его попытках разрешить украинский конфликт. Гость: Фёдор Лукьянов – главный редактор журнала "Россия в глобальной политике"

донецкая народная республика

мариуполь

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецкая народная республика, мариуполь, сша, дональд трамп, новороссия сегодня, видео