https://ukraina.ru/20260622/22-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1080488071.html

Беспилотный террор, гастроли Луганского театра имени Голубовича. 22 июня, утренний эфир

Беспилотный террор, гастроли Луганского театра имени Голубовича. 22 июня, утренний эфир - 22.06.2026 Украина.ру

Беспилотный террор, гастроли Луганского театра имени Голубовича. 22 июня, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 22.06.2026

2026-06-22T12:25

2026-06-22T12:25

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. БПЛА против бензовозов, лимиты на АЗС и запреты для автобусов: как Новороссия перестраивает транспортную логистику. Гость: Андрей Рудич – президент Ассоциации участников транспортной отрасли Азово-Черноморского региона, заместитель председателя комитета по развитию бизнеса в воссоединенных регионах "ОПОРЫ РОССИИ"* Важный разговор. О состоянии культуры в Новороссии в целом. Гость: Владислав Слухаенко – генеральный директор, художественный руководитель ГБУ "Донецкий республиканский академический молодежный театр"* Время Новороссии. Фестиваль и гастроли Луганского академического музыкально-драматического театра имени Михаила Голубовича. Гость: Лясников Виталий - актер театра, председатель союза театральных деятелей в ЛНР, Заслуженный артист ЛНР* Мы живем в России. Что происходит с бесхозным жильём в Мариуполе. Гость: Ольга Мироненко - юрист, адвокат* Экономика и жизнь. Анализ главных экономических событий в России и мире. Гость: Иван Лизан - экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Мы живем в России. О решении социальных вопросов на Херсонщине. Гость: Игорь Телегин – председатель комитета по социальной политике Херсонской областной Думы

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, новороссия, лнр, иван лизан, новороссия сегодня, видео