https://ukraina.ru/20260622/22-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1080488071.html
Беспилотный террор, гастроли Луганского театра имени Голубовича. 22 июня, утренний эфир
Беспилотный террор, гастроли Луганского театра имени Голубовича. 22 июня, утренний эфир - 22.06.2026 Украина.ру
Беспилотный террор, гастроли Луганского театра имени Голубовича. 22 июня, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 22.06.2026
2026-06-22T12:25
2026-06-22T12:25
2026-06-22T15:35
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. БПЛА против бензовозов, лимиты на АЗС и запреты для автобусов: как Новороссия перестраивает транспортную логистику. Гость: Андрей Рудич – президент Ассоциации участников транспортной отрасли Азово-Черноморского региона, заместитель председателя комитета по развитию бизнеса в воссоединенных регионах "ОПОРЫ РОССИИ"* Важный разговор. О состоянии культуры в Новороссии в целом. Гость: Владислав Слухаенко – генеральный директор, художественный руководитель ГБУ "Донецкий республиканский академический молодежный театр"* Время Новороссии. Фестиваль и гастроли Луганского академического музыкально-драматического театра имени Михаила Голубовича. Гость: Лясников Виталий - актер театра, председатель союза театральных деятелей в ЛНР, Заслуженный артист ЛНР* Мы живем в России. Что происходит с бесхозным жильём в Мариуполе. Гость: Ольга Мироненко - юрист, адвокат* Экономика и жизнь. Анализ главных экономических событий в России и мире. Гость: Иван Лизан - экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Мы живем в России. О решении социальных вопросов на Херсонщине. Гость: Игорь Телегин – председатель комитета по социальной политике Херсонской областной Думы
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, новороссия, лнр, иван лизан, новороссия сегодня, видео
Новости, Россия, Новороссия, ЛНР, Иван Лизан, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. БПЛА против бензовозов, лимиты на АЗС и запреты для автобусов: как Новороссия перестраивает транспортную логистику. Гость: Андрей Рудич – президент Ассоциации участников транспортной отрасли Азово-Черноморского региона, заместитель председателя комитета по развитию бизнеса в воссоединенных регионах "ОПОРЫ РОССИИ"
* Важный разговор. О состоянии культуры в Новороссии в целом. Гость: Владислав Слухаенко – генеральный директор, художественный руководитель ГБУ "Донецкий республиканский академический молодежный театр"
* Время Новороссии. Фестиваль и гастроли Луганского академического музыкально-драматического театра имени Михаила Голубовича. Гость: Лясников Виталий - актер театра, председатель союза театральных деятелей в ЛНР, Заслуженный артист ЛНР
* Мы живем в России. Что происходит с бесхозным жильём в Мариуполе. Гость: Ольга Мироненко - юрист, адвокат
* Экономика и жизнь. Анализ главных экономических событий в России и мире. Гость: Иван Лизан - экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"
* Мы живем в России. О решении социальных вопросов на Херсонщине. Гость: Игорь Телегин – председатель комитета по социальной политике Херсонской областной Думы