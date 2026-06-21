ВС РФ успешное наступают на трёх направлениях: сводка Минобороны - 21.06.2026 Украина.ру
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ВС РФ успешное наступают на трёх направлениях: сводка Минобороны
ВС РФ успешное наступают на трёх направлениях: сводка Минобороны - 21.06.2026 Украина.ру
ВС РФ успешное наступают на трёх направлениях: сводка Минобороны
Российские подразделения отразили контратаки украинских сил на Рубцовском направлении, а также продолжают продвижение в Красном Лимане и Константиновке. Об этом 21 июня сообщает телеграм-канал "Оперативный простор" со ссылкой на данные Минобороны РФ
2026-06-21T14:02
2026-06-21T14:02
сво
спецоперация
россия
красный лиман
украина.ру
вооруженные силы украины
минобороны
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⚡️ На Рубцовском направлении ВС РФ отразили две контратаки украинской армии, уничтожив живую силу ВСУ, сообщает "Оперативный простор"."В течение дня противник провёл две безуспешные контратаки в районе населённых пунктов Карповка и Ольговка силами штурмовых групп 3 ОШБр ВСУ. Контратаки отражены, утраты позиций не допущено. В ходе комплексного огневого поражения уничтожено до 15 боевиков", - говорится в публикации канала.🟥 В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в северо-западной части города. Подразделения 31-го и 37-го полков 67-й мотострелковой дивизии взяли под контроль 12 опорных пунктов и освободили от украинских вооружённых формирований 53 здания, сообщили в Минобороны РФ.За сутки в городе уничтожено более 30 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США с экипажем, пикап и четыре наземных роботизированных комплекса.🟥 В Константиновке Донецкой Народной Республики подразделения "Южной" группировки войск вели активные наступательные действия и продолжали зачистку разрозненных групп ВСУ в юго-западной части города. За сутки освобождено 104 здания.По данным военного ведомства, украинские формирования потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии, 24 наземных робототехнических комплекса и 25 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.21 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил о взрывах в Умани Черкасской области, а также о других событиях военной обстановки. Подробнее в материале ВС РФ наносят удары по Умани. Новости СВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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сво, спецоперация, россия, красный лиман, украина.ру, вооруженные силы украины, минобороны
СВО, Спецоперация, Россия, Красный Лиман, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Минобороны

ВС РФ успешное наступают на трёх направлениях: сводка Минобороны

14:02 21.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка мобильных огневых групп группировки войск "Запад" в зоне СВО
Боевая подготовка мобильных огневых групп группировки войск Запад в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские подразделения отразили контратаки украинских сил на Рубцовском направлении, а также продолжают продвижение в Красном Лимане и Константиновке. Об этом 21 июня сообщает телеграм-канал "Оперативный простор" со ссылкой на данные Минобороны РФ
⚡️ На Рубцовском направлении ВС РФ отразили две контратаки украинской армии, уничтожив живую силу ВСУ, сообщает "Оперативный простор".
"В течение дня противник провёл две безуспешные контратаки в районе населённых пунктов Карповка и Ольговка силами штурмовых групп 3 ОШБр ВСУ. Контратаки отражены, утраты позиций не допущено. В ходе комплексного огневого поражения уничтожено до 15 боевиков", - говорится в публикации канала.
🟥 В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в северо-западной части города. Подразделения 31-го и 37-го полков 67-й мотострелковой дивизии взяли под контроль 12 опорных пунктов и освободили от украинских вооружённых формирований 53 здания, сообщили в Минобороны РФ.
За сутки в городе уничтожено более 30 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США с экипажем, пикап и четыре наземных роботизированных комплекса.
🟥 В Константиновке Донецкой Народной Республики подразделения "Южной" группировки войск вели активные наступательные действия и продолжали зачистку разрозненных групп ВСУ в юго-западной части города. За сутки освобождено 104 здания.
По данным военного ведомства, украинские формирования потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии, 24 наземных робототехнических комплекса и 25 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.
21 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил о взрывах в Умани Черкасской области, а также о других событиях военной обстановки. Подробнее в материале ВС РФ наносят удары по Умани. Новости СВО
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июня
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