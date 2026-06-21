https://ukraina.ru/20260621/vs-rf-uspeshnoe-nastupayut-na-trkh-napravleniyakh-svodka-minoborony-1080455662.html
ВС РФ успешное наступают на трёх направлениях: сводка Минобороны
ВС РФ успешное наступают на трёх направлениях: сводка Минобороны - 21.06.2026 Украина.ру
ВС РФ успешное наступают на трёх направлениях: сводка Минобороны
Российские подразделения отразили контратаки украинских сил на Рубцовском направлении, а также продолжают продвижение в Красном Лимане и Константиновке. Об этом 21 июня сообщает телеграм-канал "Оперативный простор" со ссылкой на данные Минобороны РФ
2026-06-21T14:02
2026-06-21T14:02
2026-06-21T14:02
сво
спецоперация
россия
красный лиман
украина.ру
вооруженные силы украины
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/16/1079281962_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4b93a4caebce207beddfd619145029c.jpg
⚡️ На Рубцовском направлении ВС РФ отразили две контратаки украинской армии, уничтожив живую силу ВСУ, сообщает "Оперативный простор"."В течение дня противник провёл две безуспешные контратаки в районе населённых пунктов Карповка и Ольговка силами штурмовых групп 3 ОШБр ВСУ. Контратаки отражены, утраты позиций не допущено. В ходе комплексного огневого поражения уничтожено до 15 боевиков", - говорится в публикации канала.🟥 В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в северо-западной части города. Подразделения 31-го и 37-го полков 67-й мотострелковой дивизии взяли под контроль 12 опорных пунктов и освободили от украинских вооружённых формирований 53 здания, сообщили в Минобороны РФ.За сутки в городе уничтожено более 30 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США с экипажем, пикап и четыре наземных роботизированных комплекса.🟥 В Константиновке Донецкой Народной Республики подразделения "Южной" группировки войск вели активные наступательные действия и продолжали зачистку разрозненных групп ВСУ в юго-западной части города. За сутки освобождено 104 здания.По данным военного ведомства, украинские формирования потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии, 24 наземных робототехнических комплекса и 25 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.21 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил о взрывах в Умани Черкасской области, а также о других событиях военной обстановки. Подробнее в материале ВС РФ наносят удары по Умани. Новости СВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
красный лиман
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/16/1079281962_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85e90a6f66bc51e446dd4c0de3e6575a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, красный лиман, украина.ру, вооруженные силы украины, минобороны
СВО, Спецоперация, Россия, Красный Лиман, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Минобороны
ВС РФ успешное наступают на трёх направлениях: сводка Минобороны
Российские подразделения отразили контратаки украинских сил на Рубцовском направлении, а также продолжают продвижение в Красном Лимане и Константиновке. Об этом 21 июня сообщает телеграм-канал "Оперативный простор" со ссылкой на данные Минобороны РФ
⚡️ На Рубцовском направлении ВС РФ отразили две контратаки украинской армии, уничтожив живую силу ВСУ, сообщает "Оперативный простор".
"В течение дня противник провёл две безуспешные контратаки в районе населённых пунктов Карповка и Ольговка силами штурмовых групп 3 ОШБр ВСУ. Контратаки отражены, утраты позиций не допущено. В ходе комплексного огневого поражения уничтожено до 15 боевиков", - говорится в публикации канала.
🟥 В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в северо-западной части города. Подразделения 31-го и 37-го полков 67-й мотострелковой дивизии взяли под контроль 12 опорных пунктов и освободили от украинских вооружённых формирований 53 здания, сообщили в Минобороны РФ.
За сутки в городе уничтожено более 30 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США с экипажем, пикап и четыре наземных роботизированных комплекса.
🟥 В Константиновке Донецкой Народной Республики подразделения "Южной" группировки войск вели активные наступательные действия и продолжали зачистку разрозненных групп ВСУ в юго-западной части города. За сутки освобождено 104 здания.
По данным военного ведомства, украинские формирования потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии, 24 наземных робототехнических комплекса и 25 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.
21 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил о взрывах в Умани Черкасской области, а также о других событиях военной обстановки. Подробнее в материале ВС РФ наносят удары по Умани. Новости СВО
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру