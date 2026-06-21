https://ukraina.ru/20260621/vs-rf-uspeshnoe-nastupayut-na-trkh-napravleniyakh-svodka-minoborony-1080455662.html

ВС РФ успешное наступают на трёх направлениях: сводка Минобороны

ВС РФ успешное наступают на трёх направлениях: сводка Минобороны - 21.06.2026 Украина.ру

ВС РФ успешное наступают на трёх направлениях: сводка Минобороны

Российские подразделения отразили контратаки украинских сил на Рубцовском направлении, а также продолжают продвижение в Красном Лимане и Константиновке. Об этом 21 июня сообщает телеграм-канал "Оперативный простор" со ссылкой на данные Минобороны РФ

2026-06-21T14:02

2026-06-21T14:02

2026-06-21T14:02

сво

спецоперация

россия

красный лиман

украина.ру

вооруженные силы украины

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/16/1079281962_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4b93a4caebce207beddfd619145029c.jpg

⚡️ На Рубцовском направлении ВС РФ отразили две контратаки украинской армии, уничтожив живую силу ВСУ, сообщает "Оперативный простор"."В течение дня противник провёл две безуспешные контратаки в районе населённых пунктов Карповка и Ольговка силами штурмовых групп 3 ОШБр ВСУ. Контратаки отражены, утраты позиций не допущено. В ходе комплексного огневого поражения уничтожено до 15 боевиков", - говорится в публикации канала.🟥 В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в северо-западной части города. Подразделения 31-го и 37-го полков 67-й мотострелковой дивизии взяли под контроль 12 опорных пунктов и освободили от украинских вооружённых формирований 53 здания, сообщили в Минобороны РФ.За сутки в городе уничтожено более 30 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США с экипажем, пикап и четыре наземных роботизированных комплекса.🟥 В Константиновке Донецкой Народной Республики подразделения "Южной" группировки войск вели активные наступательные действия и продолжали зачистку разрозненных групп ВСУ в юго-западной части города. За сутки освобождено 104 здания.По данным военного ведомства, украинские формирования потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии, 24 наземных робототехнических комплекса и 25 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.21 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил о взрывах в Умани Черкасской области, а также о других событиях военной обстановки. Подробнее в материале ВС РФ наносят удары по Умани. Новости СВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

красный лиман

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, красный лиман, украина.ру, вооруженные силы украины, минобороны