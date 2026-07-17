https://ukraina.ru/20260717/tramp-uveryaet-chto-ssha-ochen-skoro-oderzhat-pobedu-nad-iranom-novosti-blizhnego-vostoka-1081565918.html

Трамп уверяет, что США очень скоро одержат победу над Ираном. Новости Ближнего Востока

Трамп уверяет, что США очень скоро одержат победу над Ираном. Новости Ближнего Востока - 17.07.2026 Украина.ру

Трамп уверяет, что США очень скоро одержат победу над Ираном. Новости Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что США очень скоро одержат победу в конфликте с Ираном. Об этом и других важных событиях рассказал 17 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-17T07:30

2026-07-17T07:30

2026-07-17T07:30

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"Мы также добиваемся больших успехов в Иране, и вы совсем скоро увидите результаты этих трудов", - сказал Трамп во время обращения к стране.🟦 США завершили очередную волну ударов по Ирану, отметили в Центральном командовании ВС страны.🟦 Сообщается об американских ударах по портовому городу Чабахар в Иране.🟦 Два человека погибли и семь получили ранения в результате ударов США по югу Ирана, указал телеканал Press TV.🟦 США нанесли удар по аэропорту в городе Ираншахр на юго-востоке Ирана, один человек пострадал, электричество в аэропорту отключилось, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.🟦 США в ходе атаки по провинции Бушер на юге Ирана нанесли удар по авиабазе и морской базе исламской республики, заявил заместитель губернатора иранской провинции Бушер Ахмад Джаханиян.🟦 Портовый город Бендер-Ленге на юге Ирана подвергся удару США, следует из заявления администрации иранской провинции Хормозган.🟦 Несколько линий электропередачи были выведены из строя из-за атак США в иранском порту Бендер-Аббас на юге исламской республики, сообщило министерство энергетики Ирана.🟦 Иран нанес удары по военным объектам США в Кувейте, сообщает телеканал PressTV со ссылкой на заявление армии.🟦 Иранская армия заявила, что нанесла удары с помощью беспилотников Arash по месту размещения вертолетов и самолетов P-8 США на базе Сахир в Бахрейне.🟦 Иран нанёс удары в Бахрейне по нефтяной компании BAPCO и по базе 5-го флота ВМС США.🟦 Паблики пишут, что Иран запустил ракеты по мосту короля Фахда, соединяющий Саудовскую Аравию и Бахрейн.🟦 Четыре взрыва раздались в иракском городе Сулеймания, указал курдский телеканал Rudaw.🟦 Множество взрывов гремит над Катаром.О других событиях - в материале "Сдаем Красный Лиман, уходим за Донец": военный эксперт раскрыл изначальный план ВСУ на сайте Украина.ру.

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новости, иран, ближний восток, сша, дональд трамп, станислав донец, украина.ру, вооруженные силы украины