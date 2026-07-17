Трамп уверяет, что США очень скоро одержат победу над Ираном. Новости Ближнего Востока - 17.07.2026 Украина.ру
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Трамп уверяет, что США очень скоро одержат победу над Ираном. Новости Ближнего Востока
Трамп уверяет, что США очень скоро одержат победу над Ираном. Новости Ближнего Востока - 17.07.2026 Украина.ру
Трамп уверяет, что США очень скоро одержат победу над Ираном. Новости Ближнего Востока
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что США очень скоро одержат победу в конфликте с Ираном. Об этом и других важных событиях рассказал 17 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-17T07:30
2026-07-17T07:30
новости
иран
ближний восток
сша
дональд трамп
станислав донец
украина.ру
вооруженные силы украины
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"Мы также добиваемся больших успехов в Иране, и вы совсем скоро увидите результаты этих трудов", - сказал Трамп во время обращения к стране.🟦 США завершили очередную волну ударов по Ирану, отметили в Центральном командовании ВС страны.🟦 Сообщается об американских ударах по портовому городу Чабахар в Иране.🟦 Два человека погибли и семь получили ранения в результате ударов США по югу Ирана, указал телеканал Press TV.🟦 США нанесли удар по аэропорту в городе Ираншахр на юго-востоке Ирана, один человек пострадал, электричество в аэропорту отключилось, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.🟦 США в ходе атаки по провинции Бушер на юге Ирана нанесли удар по авиабазе и морской базе исламской республики, заявил заместитель губернатора иранской провинции Бушер Ахмад Джаханиян.🟦 Портовый город Бендер-Ленге на юге Ирана подвергся удару США, следует из заявления администрации иранской провинции Хормозган.🟦 Несколько линий электропередачи были выведены из строя из-за атак США в иранском порту Бендер-Аббас на юге исламской республики, сообщило министерство энергетики Ирана.🟦 Иран нанес удары по военным объектам США в Кувейте, сообщает телеканал PressTV со ссылкой на заявление армии.🟦 Иранская армия заявила, что нанесла удары с помощью беспилотников Arash по месту размещения вертолетов и самолетов P-8 США на базе Сахир в Бахрейне.🟦 Иран нанёс удары в Бахрейне по нефтяной компании BAPCO и по базе 5-го флота ВМС США.🟦 Паблики пишут, что Иран запустил ракеты по мосту короля Фахда, соединяющий Саудовскую Аравию и Бахрейн.🟦 Четыре взрыва раздались в иракском городе Сулеймания, указал курдский телеканал Rudaw.🟦 Множество взрывов гремит над Катаром.О других событиях - в материале "Сдаем Красный Лиман, уходим за Донец": военный эксперт раскрыл изначальный план ВСУ на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, иран, ближний восток, сша, дональд трамп, станислав донец, украина.ру, вооруженные силы украины
Новости, Иран, Ближний Восток, США, Дональд Трамп, Станислав Донец, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Трамп уверяет, что США очень скоро одержат победу над Ираном. Новости Ближнего Востока

07:30 17.07.2026
 
© APДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP
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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что США очень скоро одержат победу в конфликте с Ираном. Об этом и других важных событиях рассказал 17 июля телеграм-канал Украина.ру
"Мы также добиваемся больших успехов в Иране, и вы совсем скоро увидите результаты этих трудов", - сказал Трамп во время обращения к стране.
🟦 США завершили очередную волну ударов по Ирану, отметили в Центральном командовании ВС страны.
🟦 Сообщается об американских ударах по портовому городу Чабахар в Иране.
🟦 Два человека погибли и семь получили ранения в результате ударов США по югу Ирана, указал телеканал Press TV.
🟦 США нанесли удар по аэропорту в городе Ираншахр на юго-востоке Ирана, один человек пострадал, электричество в аэропорту отключилось, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
🟦 США в ходе атаки по провинции Бушер на юге Ирана нанесли удар по авиабазе и морской базе исламской республики, заявил заместитель губернатора иранской провинции Бушер Ахмад Джаханиян.
🟦 Портовый город Бендер-Ленге на юге Ирана подвергся удару США, следует из заявления администрации иранской провинции Хормозган.
🟦 Несколько линий электропередачи были выведены из строя из-за атак США в иранском порту Бендер-Аббас на юге исламской республики, сообщило министерство энергетики Ирана.
🟦 Иран нанес удары по военным объектам США в Кувейте, сообщает телеканал PressTV со ссылкой на заявление армии.
🟦 Иранская армия заявила, что нанесла удары с помощью беспилотников Arash по месту размещения вертолетов и самолетов P-8 США на базе Сахир в Бахрейне.
🟦 Иран нанёс удары в Бахрейне по нефтяной компании BAPCO и по базе 5-го флота ВМС США.
🟦 Паблики пишут, что Иран запустил ракеты по мосту короля Фахда, соединяющий Саудовскую Аравию и Бахрейн.
🟦 Четыре взрыва раздались в иракском городе Сулеймания, указал курдский телеканал Rudaw.
🟦 Множество взрывов гремит над Катаром.
О других событиях - в материале "Сдаем Красный Лиман, уходим за Донец": военный эксперт раскрыл изначальный план ВСУ на сайте Украина.ру.
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