https://ukraina.ru/20260717/v-kakuyu-myshelovku-vskochil-tramp-v-ankare-i-kakuyu-rol-v-etom-sygrala-ukraina--evstafev-1081566273.html

В какую мышеловку вскочил Трамп в Анкаре и какую роль в этом сыграла Украина — Евстафьев

В какую мышеловку вскочил Трамп в Анкаре и какую роль в этом сыграла Украина — Евстафьев - 17.07.2026 Украина.ру

В какую мышеловку вскочил Трамп в Анкаре и какую роль в этом сыграла Украина — Евстафьев

В новом выпуске проекта "Казус Евстафьева" на Украина.ру говорим о том, почему коалиция желающих плавно превратилась в антибаллистическую коалицию и что это значит для Украины и для России

2026-07-17T07:41

2026-07-17T07:41

2026-07-17T07:41

видео

украина

анкара

россия

дональд трамп

владимир зеленский

дмитрий евстафьев

нато

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Действительно ли Запад решил перейти к стратегической обороне, а победа над Россией больше не является приоритетом для стран Европы? В какую ловушку попал президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре и какую роль в этом сыграла Украина? Для чего Зеленский затеял кадровую чехарду в виде смены правительства и что он устроит уже в ближайшее время? Об этом и не только рассказывает профессор Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев.Смотрите "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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