https://ukraina.ru/20260717/v-kakuyu-myshelovku-vskochil-tramp-v-ankare-i-kakuyu-rol-v-etom-sygrala-ukraina--evstafev-1081566273.html
В какую мышеловку вскочил Трамп в Анкаре и какую роль в этом сыграла Украина — Евстафьев
В какую мышеловку вскочил Трамп в Анкаре и какую роль в этом сыграла Украина — Евстафьев - 17.07.2026 Украина.ру
В какую мышеловку вскочил Трамп в Анкаре и какую роль в этом сыграла Украина — Евстафьев
В новом выпуске проекта "Казус Евстафьева" на Украина.ру говорим о том, почему коалиция желающих плавно превратилась в антибаллистическую коалицию и что это значит для Украины и для России
2026-07-17T07:41
2026-07-17T07:41
2026-07-17T07:41
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владимир зеленский
дмитрий евстафьев
нато
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Действительно ли Запад решил перейти к стратегической обороне, а победа над Россией больше не является приоритетом для стран Европы? В какую ловушку попал президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре и какую роль в этом сыграла Украина? Для чего Зеленский затеял кадровую чехарду в виде смены правительства и что он устроит уже в ближайшее время? Об этом и не только рассказывает профессор Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев.Смотрите "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.
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видео, украина, анкара, россия, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий евстафьев, нато, видео
Видео, Украина, Анкара, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Евстафьев, НАТО
В какую мышеловку вскочил Трамп в Анкаре и какую роль в этом сыграла Украина — Евстафьев
В новом выпуске проекта "Казус Евстафьева" на Украина.ру говорим о том, почему коалиция желающих плавно превратилась в антибаллистическую коалицию и что это значит для Украины и для России
Действительно ли Запад решил перейти к стратегической обороне, а победа над Россией больше не является приоритетом для стран Европы? В какую ловушку попал президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре и какую роль в этом сыграла Украина? Для чего Зеленский затеял кадровую чехарду в виде смены правительства и что он устроит уже в ближайшее время?
Об этом и не только рассказывает профессор Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев.
Смотрите "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.