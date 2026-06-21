https://ukraina.ru/20260621/ataka-na-parom-toplivo-v-krymu-khronika-sobytiy-na-utro-21-iyunya-1080449610.html

Атака на паром, топливо в Крыму. Хроника событий на утро 21 июня

Атака на паром, топливо в Крыму. Хроника событий на утро 21 июня - 21.06.2026 Украина.ру

Атака на паром, топливо в Крыму. Хроника событий на утро 21 июня

Украинские военные атаковали Керченскую переправу. В Крыму прекратили отпуск топлива для физических и юридических лиц

2026-06-21T10:35

2026-06-21T10:35

2026-06-21T10:44

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Паром "Панагия" атакован вражескими БПЛА на Керченской переправе, предварительно, один человек погиб, ещё один пострадал, сообщил утром 21 июня оперативный штаб Краснодарского края."В ночь на 21 июня в результате атаки вражеских БПЛА погиб человек на Керченской паромной переправе. В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром "Панагия". По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал", – отмечалось в сообщении в канале Оперштаба на платформе "Макс".Позднее глава Республики Крым Сергей Аксёнов уточнил информацию по погибшим."В результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. По информации на данный момент: четыре человека погибли, двадцать восемь получили ранения. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которым обязательно будет оказана необходимая помощь и поддержка. На месте работают профильные службы. Держу ситуацию на личном контроле", – написал он в своём телеграм-канале.Паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановили."С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут", – сообщил Оперштаб Краснодарского края на платформе "Макс".Уточняется, что водителям большегрузного транспорта необходимо выбирать альтернативный сухопутный маршрут - трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь, в связи с запретом на проезд по Крымскому мосту.Прокуратура Республики Крым сообщила об открытии горячей линии после атаки на Керченский полуостров."Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: телефон +7 (978) 053-62-08", – говорилось в сообщении.Прокуратура республики контролирует соблюдение прав граждан."Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего", – подчеркнули в ведомстве.Тем временем Украина продолжает атаковать Крым. Так, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 09:20 сообщил об атаке на город."В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито пять БПЛА в районе Северной стороны и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто из людей не пострадал", – написал Развожаев в своём телеграм-канале.Губернатор призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности. Он также уточнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА с помощью различных средств поражения, в том числе и стрелкового оружия.Топливо в КрымуГлава Крыма также утром сообщил о прекращении отпуска топлива в Крыму."Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым", – отметил Аксёнов.Он также указал, что о всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно."Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", – подытожил глава Республики Крым.Дефицит топлива возник в Севастополе и в Крыму из-за проблем с логистикой, поясняли ранее власти. С 31 мая в Крыму ввели лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива. До этого лимит на продажу топлива ввели в Севастополя.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале июня заявлял, что вопросы обеспечения полуострова топливом стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением. 2 июня Минэнерго сообщило, что совместно с профильными ведомствами прорабатывает дополнительные решения для поддержания стабильных поставок бензина в Крым."В настоящее время вместе с профильными ведомствами также прорабатываются дополнительные решения, направленные на поддержание стабильных поставок бензина и обеспечение потребностей жителей и экономики в моторном топливе (Крымского полуострова - Ред.)", – говорилось в сообщении.Позднее, 15 июня Минэнерго сообщило о том, что уделяет особое внимание поставкам топлива в Крым и новые и приграничные регионы."Особое внимание уделяется доставке ГСМ в Крым, воссоединенные и приграничные регионы. Периодически возникающие логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке", – говорилось в совместном сообщении Минэнерго и Минсельхоза.При этом украинские военные наносили удары по бензовозам, следующим в Крым, в т.ч. и через сухопутный коридор. Утром 21 июня появилось видео, как водитель одного из бензовозов увернулся от атаки украинского беспилотника.Утром 21 июня также стало известно, что часть Крыма оказалась обесточена из-за повреждений в электрических сетях."В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов", – сообщила пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Ведутся аварийно-восстановительные работы, добавили в пресс-службе.Подробнее о проблемах с топливом – в статье Ивана Лизана "Организационная проблема: почему Россию накрыл топливный кризис".

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https://ukraina.ru/20260620/rasplata-za-aktsii-ustrasheniya-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-20-iyunya-1080435435.html

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эксклюзив, хроники, сергей аксенов, михаил развожаев, дмитрий песков, крым, севастополь, краснодарский край, минэнерго, вооруженные силы украины, министерство сельского хозяйства рф