https://ukraina.ru/20260621/patriarkh-kirill-sovershil-liturgiyu-v-breste-v-godovschinu-oborony-kreposti-glavnoe-k-etomu-chasu-1080452934.html
Патриарх Кирилл совершил литургию в Бресте в годовщину обороны крепости. Главное к этому часу
Патриарх Кирилл совершил литургию в Бресте в годовщину обороны крепости. Главное к этому часу - 21.06.2026 Украина.ру
Патриарх Кирилл совершил литургию в Бресте в годовщину обороны крепости. Главное к этому часу
Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе Бреста в годовщину нападения на Брестскую крепость. Об этом и других новостях к этому часу 21 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-21T12:15
2026-06-21T12:15
2026-06-21T12:15
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🟦 Переговоры между Ираном и США в Швейцарии уже начались со встреч на низовом уровне, сообщает ливанский канал Al Mayadeen. Официальная встреча состоится после полудня;🟦 Первой темой переговоров Ирана и США станет урегулирование ситуации в Ливане, сообщает FT со ссылкой на источники. После будет обсуждаться статус Ормузского пролива и ядерная программа Тегерана;🟦 Пакистанская делегация прибыла в Швейцарию, сообщает Министерство иностранных дел Швейцарии;🟦 Переговоры с США в Швейцарии пройдут одним днем, сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи;🟦 В Тыве пьяный мужчина проник в детский лагерь "Орленок" на озере Чагытай и напал на школьников. 25-летний парень успел сломать мебель и избить несколько детей, прежде чем его задержали работники лагеря;🟦 Сборная Ирана по футболу прибыла в Лос-Анджелес всего за сутки до игры с Бельгией, сообщил РИА Новости представитель команды. Отель, где остановились спортсмены усиленно охраняется полицией.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на паром, топливо в Крыму. Хроника событий на утро 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, иран, патриарх кирилл, украина.ру, мид, министерство иностранных дел, игорь кириллов, сша, швейцария
Новости, Иран, Патриарх Кирилл, Украина.ру, МИД, министерство иностранных дел, Игорь Кириллов, США, Швейцария
Патриарх Кирилл совершил литургию в Бресте в годовщину обороны крепости. Главное к этому часу
Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе Бреста в годовщину нападения на Брестскую крепость. Об этом и других новостях к этому часу 21 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟦 Переговоры между Ираном и США в Швейцарии уже начались со встреч на низовом уровне, сообщает ливанский канал Al Mayadeen. Официальная встреча состоится после полудня;
🟦 Первой темой переговоров Ирана и США станет урегулирование ситуации в Ливане, сообщает FT со ссылкой на источники. После будет обсуждаться статус Ормузского пролива и ядерная программа Тегерана;
🟦 Пакистанская делегация прибыла в Швейцарию, сообщает Министерство иностранных дел Швейцарии;
🟦 Переговоры с США в Швейцарии пройдут одним днем, сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи;
🟦 В Тыве пьяный мужчина проник в детский лагерь "Орленок" на озере Чагытай и напал на школьников. 25-летний парень успел сломать мебель и избить несколько детей, прежде чем его задержали работники лагеря;
🟦 Сборная Ирана по футболу прибыла в Лос-Анджелес всего за сутки до игры с Бельгией, сообщил РИА Новости представитель команды. Отель, где остановились спортсмены усиленно охраняется полицией.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру