Патриарх Кирилл совершил литургию в Бресте в годовщину обороны крепости. Главное к этому часу - 21.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260621/patriarkh-kirill-sovershil-liturgiyu-v-breste-v-godovschinu-oborony-kreposti-glavnoe-k-etomu-chasu-1080452934.html
Патриарх Кирилл совершил литургию в Бресте в годовщину обороны крепости. Главное к этому часу
Патриарх Кирилл совершил литургию в Бресте в годовщину обороны крепости. Главное к этому часу - 21.06.2026 Украина.ру
Патриарх Кирилл совершил литургию в Бресте в годовщину обороны крепости. Главное к этому часу
Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе Бреста в годовщину нападения на Брестскую крепость. Об этом и других новостях к этому часу 21 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-21T12:15
2026-06-21T12:15
новости
иран
патриарх кирилл
украина.ру
мид
министерство иностранных дел
игорь кириллов
сша
швейцария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059276861_0:339:2960:2003_1920x0_80_0_0_9bb57edd0b2c891af3cf28534cc8807a.jpg
🟦 Переговоры между Ираном и США в Швейцарии уже начались со встреч на низовом уровне, сообщает ливанский канал Al Mayadeen. Официальная встреча состоится после полудня;🟦 Первой темой переговоров Ирана и США станет урегулирование ситуации в Ливане, сообщает FT со ссылкой на источники. После будет обсуждаться статус Ормузского пролива и ядерная программа Тегерана;🟦 Пакистанская делегация прибыла в Швейцарию, сообщает Министерство иностранных дел Швейцарии;🟦 Переговоры с США в Швейцарии пройдут одним днем, сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи;🟦 В Тыве пьяный мужчина проник в детский лагерь "Орленок" на озере Чагытай и напал на школьников. 25-летний парень успел сломать мебель и избить несколько детей, прежде чем его задержали работники лагеря;🟦 Сборная Ирана по футболу прибыла в Лос-Анджелес всего за сутки до игры с Бельгией, сообщил РИА Новости представитель команды. Отель, где остановились спортсмены усиленно охраняется полицией.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на паром, топливо в Крыму. Хроника событий на утро 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
иран
сша
швейцария
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059276861_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_37844483f6cad15e679dfd9a78db74bc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, патриарх кирилл, украина.ру, мид, министерство иностранных дел, игорь кириллов, сша, швейцария
Новости, Иран, Патриарх Кирилл, Украина.ру, МИД, министерство иностранных дел, Игорь Кириллов, США, Швейцария

Патриарх Кирилл совершил литургию в Бресте в годовщину обороны крепости. Главное к этому часу

12:15 21.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкXXVI Всемирный Русский Народный Собор
XXVI Всемирный Русский Народный Собор - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе Бреста в годовщину нападения на Брестскую крепость. Об этом и других новостях к этому часу 21 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟦 Переговоры между Ираном и США в Швейцарии уже начались со встреч на низовом уровне, сообщает ливанский канал Al Mayadeen. Официальная встреча состоится после полудня;
🟦 Первой темой переговоров Ирана и США станет урегулирование ситуации в Ливане, сообщает FT со ссылкой на источники. После будет обсуждаться статус Ормузского пролива и ядерная программа Тегерана;
🟦 Пакистанская делегация прибыла в Швейцарию, сообщает Министерство иностранных дел Швейцарии;
🟦 Переговоры с США в Швейцарии пройдут одним днем, сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи;
🟦 В Тыве пьяный мужчина проник в детский лагерь "Орленок" на озере Чагытай и напал на школьников. 25-летний парень успел сломать мебель и избить несколько детей, прежде чем его задержали работники лагеря;
🟦 Сборная Ирана по футболу прибыла в Лос-Анджелес всего за сутки до игры с Бельгией, сообщил РИА Новости представитель команды. Отель, где остановились спортсмены усиленно охраняется полицией.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на паром, топливо в Крыму. Хроника событий на утро 21 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранПатриарх КириллУкраина.руМИДминистерство иностранных делИгорь КирилловСШАШвейцария
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:24Туск назвал стратегической ошибкой углубление конфликта между Варшавой и Киевом
17:02Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах США и Ирана в Швейцарии
16:34В Ирландии массово выселят украинских беженцев из отелей
16:33Двое погибших и девять раненых: ВСУ нанесли серию ударов по Херсонской области
16:15В Швейцарии стартовали переговоры между Ираном и США
16:00От Чичагова до Чичагова: зигзаг бессарабской политики России
15:55Глава МИД Британии призвала Стармера уйти в отставку
15:52Харьков под ударом, "Герань" разнесла склад ВСУ — новости СВО
15:30Евросоюз нашёл замену США
15:11Иран назвал условие, без которого диалога с США не будет
15:01В Крыму прекратили продажу топлива для физических и юридических лиц
15:00Вертолёт Robinson пропал с радаров в Приморье
14:46ПВО отразила атаку на Севастополь, ВС РФ нанесли удары по объектам на Украине. Новости СВО
14:38Сибига объявил войну Варшаве
14:37Фиктивное повышение зарплат и реальное крепостное право. Что говорят на Украине о реформе от Минобороны
14:31Почти 60% поляков считают, что Зеленский негативно относится к Польше
14:09Силовое воздействие на Европу: как России победить Украину и предотвратить будущую войну
14:02ВС РФ успешное наступают на трёх направлениях: сводка Минобороны
13:30Лавров обвинил страны ЕС в попытках сбить США с курса урегулирования конфликта на Украине
13:25Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июня
Лента новостейМолния