https://ukraina.ru/20260621/evakuatsiya-naseleniya-i-tyurmy-dlya-politzaklyuchennykh-chto-proiskhodit-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1080446668.html

Эвакуация населения и тюрьмы для политзаключенных. Что происходит в Днепропетровской области

Эвакуация населения и тюрьмы для политзаключенных. Что происходит в Днепропетровской области - 21.06.2026 Украина.ру

Эвакуация населения и тюрьмы для политзаключенных. Что происходит в Днепропетровской области

Пока представители киевского режима на западных площадках кричат о каком-то переломе в их пользу в ходе войны, на Украине каждую неделю расширяют зону обязательной эвакуации. Это свидетельствует о продвижении российской армии, которая подходит к новым населенным пунктам. В том числе и в Днепропетровской области

2026-06-21T09:15

2026-06-21T09:15

2026-06-21T09:15

эксклюзив

днепропетровская область

украина

днепр

владимир зеленский

тцк

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В частности, на этой неделе в список на эвакуацию включили ещё 23 населённых пункта Синельниковского района, сообщили в областной военной администрации. Отмечается, что эти населённые пункты расположены в пределах Шахтёрской, Дубовиковской и Богиновской общин Днепропетровской области.Также продолжается эвакуация всех жителей ряда улиц Марганца и Никополя на правом берегу Днепра.В субботу, 20 июня, в сети разошлось видео жительницы города Шахтерское (бывший Первомайск) Днепропетровской области, подпадающего под эвакуацию, которая говорит о тенденции: через месяц-полтора после объявления эвакуации из какого-нибудь города, он фактически прекращает существование. Между тем, отмечает женщина, украинские СМИ и блогеры зациклены на ударах по Москве и Крыму, ситуации с бензином в России, не замечая того, что происходит на Украине."Где там все крикуны у меня в комментариях, которые говорили: "не наступают"? Только почему-то продолжают объявлять эвакуацию в Днепропетровской области. Чтобы вы понимали, Первомайск (ныне Шахтерское) — это город с населением около 30 тысяч человек", - заявила местная жительница.Она далее перечисляет районы Днепропетровской области, где ранее была объявлена эвакуация: Межевская громада (община), Покровская громада, Васильковская громада. Теперь на очереди ее родное Шахтерское. Женщина подчеркивает, что от Васильковки до Павлограда 30 километров, а это уже достаточно крупный город. Эвакуировавшимся людям, по ее словам, потом уже некуда будет возвращаться, так как бои превратят эти города в руины.В целом, сообщается, что из одного только Синельниковского района уже выехали более 50 тысяч человек, которые будут вынуждены ютиться в спортзалах или палатках, выживать на 2 тысячи гривен (3,2 тысяч рублей) в месяц. И "благодарить" за это они должны Владимира Зеленского, который отказывается от российских условий мирного соглашения.Политолог Андрей Золотарев рассказал 19 июня, что россияне давят на Ореховский район в Запорожской области, который называет ключом к Запорожью и Днепру. "То, что в Днепропетровской области проводится принудительная эвакуация в 24 населённых пунктах 3-х территориальных громад – как-то она не вполне вяжется с тезисами о переломе и изменениями положения дел на фронте. Если есть изменения, то они не в нашу пользу", – заметил Золотарёв. Такое происходит, по его словам, потому что пропагандистская составляющая шагает на Украине впереди военной.Полковник ВВС Украины в отставке Роман Свитан на канале "Днепр-ТВ" отметил, что стратегической задачей россиян станет не только взятие Донецкой области (подконтрольной Киеву части ДНР), но и расширение сухопутного коридора в Крым. Это, по его мнению, является следствием того, что ВСУ стали перерезать логистику материковых дорог на полуостров. "Под конец лета будут выводить стратегические резервы, которые сейчас накапливаются, и выводить для дальнейшего продвижения", – прогнозирует Свитан. В связи с этим полковник рекомендует до августа заняться вопросами эвакуации населения с левого берега Запорожской области, и юго-восточной части Днепропетровской области.Далеко не все, впрочем, могут эвакуироваться даже на таких условиях. Мужчины, как правило, остаются и прячутся от ТЦК даже при приближении линии фронта. Отлавливают их даже там, где существует угроза обстрела. На этой неделе в том же Павлограде суд приговорил жителя города к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы за публикацию данных о местах работы ТЦК. Его признали виновным по статье о распространении информации о расположении ВСУ в условиях военного положения.Многие из таких осужденных, фактически политзаключенных, отбывают наказание в Днепропетровской области. На днях украинский телеканал "Суспильне" ("Общественное") показал репортаж из одной из таких колоний.В частности, один из узников, 57-летний харьковчанин Александр Ткач был осужден на пять лет за комментарий в соцсети, в котором он сообщил, что возле его дома взлетают зенитные ракеты, то есть ПВО стояло прямо в жилом районе."Всего в учреждении 350 осуждённых по статьям против основ национальной безопасности. Что касается конкретно статьи о госизмене – это примерно 80%. Возрастной диапазон – от 20 до 80 лет. Есть осуждённый 1941 года рождения. Большинство из Восточной Украины. Западная Украина – единичные случаи", – рассказывает начальник колонии Владимир Ерофеев. По его словам, заключенные крайне редко признают свою вину, а в основном заявляют, что незаконно осуждены, и что это - политическое ущемление их прав.Таковых в застенках киевского режима становится всё больше с каждым днем, но западные правозащитники не будут посещать днепропетровскую колонию и разбираться, а российская армия, если и дойдет туда, то не скоро.О событиях культуры за неделю - в материале Трамп смотрит "Машу и Медведя", в Киево-Печерской лавре замазывают иконы русских святых. События культуры.

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эксклюзив, днепропетровская область, украина, днепр, владимир зеленский, тцк