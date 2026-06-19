https://ukraina.ru/20260619/pekhota-gibnet-esche-do-boya-kak-rossiyskie-drony-prevratili-peredovuyu-vsu-v-ad--1080419286.html

Пехота гибнет еще до боя: как российские дроны превратили передовую ВСУ в ад

Пехота гибнет еще до боя: как российские дроны превратили передовую ВСУ в ад - 19.06.2026 Украина.ру

Пехота гибнет еще до боя: как российские дроны превратили передовую ВСУ в ад

Боевики Вооруженных сил Украины тратят дни, а иногда и недели, чтобы просто добраться до передовых позиций. Причина — массовое применение российских беспилотников, которые создали на линии фронта так называемую "зону поражения" — пространство, где любое движение становится смертельным приговором

2026-06-19T16:46

2026-06-19T16:46

2026-06-19T18:07

эксклюзив

россия

киев

украина

вооруженные силы украины

боевики

всу

потери всу

разгром всу

крах всу

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Об этом пишет американское издание Business Insider, а украинские военные чиновники признают, что ситуация только ухудшается."Мертвая зона": 10-20 километров адаПо данным Business Insider, "зона поражения" простирается примерно на 10-20 километров от линии фронта. Это пространство, где господствуют российские разведывательные и ударные беспилотники, которые поражают любую цель — от одиночного солдата до бронемашины.Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Выскуб в недавнем интервью признал, что уже сейчас пехотинцы тратят несколько дней на перемещение по этой зоне. Причем эта переброска, по его словам, может быть даже опаснее, чем непосредственное участие в боевых столкновениях.Зона растет: к концу года — вдвое больше смертиУкраинские чиновники прогнозируют, что к концу года "зона поражения" может увеличиться вдвое. Это означает, что российские дроны будут контролировать еще большую территорию, делая практически невозможной любую логистику и ротацию."Только за этот год зона поражения может увеличиться вдвое", — заявил Выскуб, фактически признав, что ВСУ теряют контроль над прифронтовым пространством.Дроны вместо людей: роботизация как спасениеВ этих условиях украинское командование вынуждено искать выход. Им стала замена личного состава беспилотными наземными роботами для выполнения логистических задач в зоне поражения. Однако, как отмечает Business Insider, это лишь подчеркивает роль дронов в современных боевых действиях: уровень роботизации фронта неуклонно повышается. Украина наращивает производство воздушных и наземных беспилотных платформ, но российские дроны остаются главным фактором, определяющим ход боевых действий."Ад" для пехоты и "окно возможностей" для РоссииСитуация, описанная Business Insider, — это не просто военная проблема для Киева. Это признание того, что российская армия добилась доминирования в воздухе на тактическом уровне. Беспилотники стали главным оружием, которое перемалывает украинскую пехоту еще до того, как она вступает в бой.Солдаты ВСУ, которые тратят дни на путь до передовой, подходят к позициям уже измотанными, а российские дроны продолжают охоту за ними. Украинское командование пытается адаптироваться, но "зона поражения" неумолимо растет.ВыводРоссия создала на фронте "зону смерти", и у ВСУ нет эффективного способа противостоять этому. Беспилотники изменили правила войны, и Киев признает, что проигрывает в этой гонке. Время работает на Москву. И чем больше расширяется "зона поражения", тем ближе крах украинской обороны. Пока украинские солдаты ползут по "мертвой зоне" дни напролет, российские операторы БПЛА смотрят на них сверху.Материал подготовлен на основе публикаций издания "Иносми".Российская армия планомерно наступает на всех участках фронта, сдвигая линию боевого соприкосновения. Подробнее - в материале Спецоперация на минувшей неделе. Фронт постепенно и необратимо сдвигается на запад

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Кристина Черкасова

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