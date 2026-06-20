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"Надо решать вопрос с защитой неба": Голубовский про удары дронов по НПЗ и жесткий ответ России
"Надо решать вопрос с защитой неба": Голубовский про удары дронов по НПЗ и жесткий ответ России - 20.06.2026 Украина.ру
"Надо решать вопрос с защитой неба": Голубовский про удары дронов по НПЗ и жесткий ответ России
Экспортную выручку удары по НПЗ не затрагивают — Россия продаёт просто нефть. Удары влияют на удорожание топлива внутри страны, кое-где ощущается дефицит бензина, но это не меняет общей картины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2026-06-20T04:45
2026-06-20T04:45
2026-06-20T04:45
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Отвечая на вопрос о том, могут ли удары украинских дронов по НПЗ нивелировать прибыль от роста цен на нефть, эксперт оценил их реальное влияние и призвал к более решительным действиям."Экспортную выручку нет. Россия продает просто нефть. Удары по НПЗ влияют на удорожание топлива в стране. Кое-где ощущается дефицит бензина. Ничего абсолютно не изменилось, война продолжается. Деэскалации я не жду", — заявил Голубовский.Он подчеркнул, что необходимо решать вопрос с защитой неба и не затягивать с жесткими действиями. Голубовский заявил, что нельзя затягивать с жесткими действиями против Украины, отметив, что уничтожение мостов — не такая сложная задача, как пытаются представить."Вся причина этой ситуации в том, что Россия ведёт войну в щадящем режиме вместо того, чтобы уничтожить железные дороги, энергетику и коммуникации [на Украине], имея для этого все возможности", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: У России есть возможность лишить Украину мостов, пока Европа не восстановила ее ПВО" на сайте Украина.ру.В Донбассе закипел Константиновский "котел", армейские подразделения штурмуют несколько крупных населенных пунктов – Константиновку, Красный Лиман, Купянск-Узловой, Орехов, Казачью Лопань. Подробнее — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронт постепенно и необратимо сдвигается на запад" на сайте Украина.ру.
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"Надо решать вопрос с защитой неба": Голубовский про удары дронов по НПЗ и жесткий ответ России
Экспортную выручку удары по НПЗ не затрагивают — Россия продаёт просто нефть. Удары влияют на удорожание топлива внутри страны, кое-где ощущается дефицит бензина, но это не меняет общей картины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Отвечая на вопрос о том, могут ли удары украинских дронов по НПЗ нивелировать прибыль от роста цен на нефть, эксперт оценил их реальное влияние и призвал к более решительным действиям.
"Экспортную выручку нет. Россия продает просто нефть. Удары по НПЗ влияют на удорожание топлива в стране. Кое-где ощущается дефицит бензина. Ничего абсолютно не изменилось, война продолжается. Деэскалации я не жду", — заявил Голубовский.
Он подчеркнул, что необходимо решать вопрос с защитой неба и не затягивать с жесткими действиями. Голубовский заявил, что нельзя затягивать с жесткими действиями против Украины, отметив, что уничтожение мостов — не такая сложная задача, как пытаются представить.
"Вся причина этой ситуации в том, что Россия ведёт войну в щадящем режиме вместо того, чтобы уничтожить железные дороги, энергетику и коммуникации [на Украине], имея для этого все возможности", — подытожил собеседник издания.
В Донбассе закипел Константиновский "котел", армейские подразделения штурмуют несколько крупных населенных пунктов – Константиновку, Красный Лиман, Купянск-Узловой, Орехов, Казачью Лопань. Подробнее — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронт постепенно и необратимо сдвигается на запад" на сайте Украина.ру.