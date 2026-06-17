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Дмитрий Голубовский: У России есть возможность лишить Украину мостов, пока Европа не восстановила ее ПВО

Дмитрий Голубовский: У России есть возможность лишить Украину мостов, пока Европа не восстановила ее ПВО - 17.06.2026 Украина.ру

Дмитрий Голубовский: У России есть возможность лишить Украину мостов, пока Европа не восстановила ее ПВО

Вся причина этой ситуации в том, что Россия ведёт войну в щадящем режиме вместо того, чтобы уничтожить железные дороги, энергетику и коммуникации, имея для этого все возможности. Причем чем дольше все это затягивается, тем тяжелее это будет делать потом. Это сейчас ПВО Украины подавлена, а потом европейцы увеличат производство и решат эту проблему.

2026-06-17T06:30

2026-06-17T06:30

2026-06-17T06:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом", автор многочисленных публикаций по перспективам мировой экономики Дмитрий Голубовский.Россия одержала победу в судебном разбирательстве с Украиной в Постоянной палате третейского суда (ППТС) в Гааге. Арбитраж отказал Киеву в его претензиях на прибрежные зоны Черного моря, прилегающие к Крыму, а также на Керченский пролив и акваторию Азовского моря. - Дмитрий Олегович, станет ли это решение шагом к международному признанию суверенитета России над Крымом и над акваторией Черного моря?- Это же был морской арбитраж, который заявил, что вопросы суверенитета Крыма вне его компетенции. Они заняли чисто бюрократическую позицию. Все, что пыталась выяснять Украина, это вопрос внутренней акватории, к международному судоходству отношения не имеющий. Решение арбитража, конечно, хорошее, в том смысле, что Украина там ничего не получила. Но оно не закрепляет ничей суверенитет ни над какими водами.Вопрос суверенитета этих территорий будет решаться по факту заключения договоров, которые когда-нибудь будут подписаны после завершения этого конфликта. Границы так или иначе будут фиксироваться. Хотя спорные территории могут существовать десятилетиями. Например, споры о границах и акваториях между Китаем и его соседями существуют чуть ли не с момента создания Китайской Народной Республики.Конечный суверенитет всегда устанавливается двусторонними соглашениями. Например, относительно островов на Амуре. Россия и Китай заключили соглашение, где четко прописали, где проходят границы государств. Окончательное решение российско-украинского вопроса должно быть точно таким же.В чем главная проблема для решения этого вопроса? В том, что власти легитимной в Киеве нет. Зеленский не уполномочен ничего заключать. И во всем мире это понимают. Думаю, что простой выход из этой ситуации — это ликвидация этого человека. Потому что он возглавляет вооруженные формирования, которые проводят террористические действия против России. После этого в Киеве могла бы появиться вменяемая власть, с которой можно было бы что-то обсуждать.- Глава МИД Лавров заявил, что российская сторона по-прежнему рассчитывает на выполнение договоренностей на Аляске в прошлом году. Почему это так?- Мы не знаем, какие на самом деле договорённости были достигнуты. По итогам встречи в Анкоридже мы не видели официальных меморандумов. Может быть, были подписаны секретные протоколы. Судя по тому, что говорит Лавров, договорённости были. Но они могли быть устными.Предварительным условием России, которое позволило бы выйти из на переговоры, был вывод ВСУ из Донбасса. Украинская сторона это признает, потому что Киев постоянно заявляет, что не будет выполнять эти требования.Возникает резонный вопрос, как Америка может исполнить эти договоренности, если Киев отказывается их соблюдать? Раньше рычагом давления были деньги. Но США уже не платят Украине. Второй рычаг давления это развединформация.Но надо отдать должное американской стороне, сегодня разведка США непосредственно не сотрудничает с Киевом, на это мало кто обратил внимание. Насколько мне известно из косвенных источников, сейчас американцев в погонах на Украине нет. Информацию могут поставлять сотрудники ЧВК и разные ведомства, в том числе на коммерческой основе.- А "Старлинк"?- Это то, что реально есть у Киева. Но это вопрос не к Трампу, а к Илону Маску. Здесь очень скользкая ситуация. Маску платят европейские деньги, и он обеспечивает их связью. Он всегда может сказать, что это бизнес. Но мы могли бы этот бизнес ему испортить, если бы пару спутников ослепили. Это хорошо обвалит капитализацию.Или нужно идти к Трампу с просьбой надавить на Маска. Они, кстати, в плохих отношениях, публично разругались, и Маск со скандалом ушел из правительства Трампа. Но как это будет выглядеть со стороны? Трамп давит на собственные корпорации, чтобы они не зарабатывали на войне. Это не по-американски.Так что прямой рычаг давления на Киев сейчас это отказ поставлять оружие даже за деньги. То есть Трамп должен выйти и сказать, что Штаты не продают оружие в зону украинского конфликта. Но все можно купить через третьи руки. И Трамп не будет мешать собственному оборонно-промышленному комплексу зарабатывать.У него и так после иранской авантюры крайне низкая популярность. Люди, с которыми он пришел к власти, от него отвернулись. Маск и Карлссон отвернулись, Тулси Габбард ушла. Это же все представители определённых элитных групп. У Трампа остались только неоконы и сионисты. И они тоже от него отвернутся, если эта сделка с Ираном пройдет. В Израиле открыто говорят, что это соглашение - предательство его интересов. При этом Израиль заявляет, что не собирается уходить с юга Ливана.У Трампа очень шаткое положение, непонятно, как он осенью собирается выигрывать выборы.Еще один нюанс. У Трампа очень плохие отношения с королём Карлом. Это было видно по визиту Карла в США, когда Трамп его откровенно троллил. НО Британия — это сила, которая заинтересована в дестабилизации на Украине. Британские спецслужбы и разведывательное сообщество очень активно участвуют в предоставлении разведданных и управлении морскими и обычными дронами. Они планируют удары по Москве.Трамп не может воздействовать на партнеров Киева. Единственное, что он может, это воздействовать на свои корпорации. На Маска, который прёдоставляёт связь, и на Palantir, которая работает по линии искусственного интеллекта и роевого управления дронами.Можно представить себе ситуацию, что Трамп вводит санкции против Киева и запрещает обмениваться с ним информацией. Но всегда можно создать какую-то "прокладку", через которую Palantir и дальше будет тестировать свои системы. Ее интерес чисто коммерческий, компания отрабатывает свои технологии на Украине. Украина для них — это полигон. И Россия тоже.Так что возможности Трампа крайне ограничены, как и вся его политика. Чего этот человек добился за все время своего правления. Он начал тарифную войну, но все суды его тарифы отменили. Начал торговую войну с Китаем и в очередной раз ее проиграл. По острым вопросам, как показал его визит в Китай, он сдал назад. Китай придушил его по лини редкоземельных материалов.Он начал войну с Ираном и проиграл ее. Ормузский пролив контролируется Ираном. На его условиях он может быть открыт. Иран создал ситуацию, при которой ставки по американским долговым обязательствам поднялись выше 5%. США сразу отыграли назад, потому что впереди маячит бюджетный кризис.Плюс запасы нефти в американских хранилищах упали до уровня 45-летней давности. Потому что вся Европа, пока пролив был закрыт, сидела на американских резервах. Если бы ситуацию продлилась еще пару недель, цена на нефть подскочила бы до 200-250 за баррель.По Зеленскому тоже провал, хотя Трамп начинал очень хорошо. Вспомните скандал в Белом доме, когда он высказал все, что думает о Зеленском и выставил его. Единственное, что можно записать Трампу в качестве победы, это Венесуэла. Но Мадуро, скорее всего, предали в самом Каракасе.- Канцлер Германии Мерц накануне саммита G7 заявил, что появилось первое "окно для дипломатии" по поводу прекращения войны на Украине. В Европе то, что Россию удастся склонить к невыгодным переговорам?- Они считают, что достигли перелома в войне за счет того, что Украина может наносить дальнобойные удары. Они считают, что это аргумент в переговорах.- Могут ли украинские удары по НПЗ нивелировать прибыль от роста цены на нефть?- Экспортную выручку нет. Россия продает просто нефть. Удары по НПЗ влияют на удорожание топлива в стране. Кое-где ощущается дефицит бензина. Ничего абсолютно не изменилось, война продолжается. Деэскалации я не жду.Надо решать вопрос с защитой неба. И мое стойкое убежден заключается в том, что нельзя затягивать жесткие действия в отношении Украины, где до сих пор функционируют мосты. Нас еще пытаются убедить в том, что уничтожение мостов — это тяжелая задача. Ничего подобного, на севере Крыма все мосты уничтожены. Вся причина этой ситуации в том, что Россия ведёт войну в щадящем режиме вместо того, чтобы уничтожить железные дороги, энергетику и коммуникации, имея для этого все возможности.Причем чем дольше все это затягивается, тем тяжелее это будет делать потом. Это сейчас ПВО Украины подавлена, а потом европейцы увеличат производство и решат эту проблему. Нужно менять свою политику, а не ждать, что противник изменится. Зачем Европе менять свою политику?На эскалацию нужно отвечать эскалацией. Мы понимаем. Что если начнем действовать предельно жестко начнет массово страдать население Украины. Если в Киеве полностью выключить свет, то через две недели там начнется холера. Но мы же не хотим, чтобы холера началась в Москве. Тогда нужно принимать военно-политические решения, исходя из сложившейся обстановки. Надежды на США иллюзорны. Видимо, нужно, чтобы Трамп проиграл осенние выборы, чтобы иллюзии окончательно развеялись.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики и спецназ армии России ведут бои на окраинах Казачьей Лопани

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https://ukraina.ru/20260616/energeticheskie-voyny-ssha--krupneyshiy-eksportr-nefti-no-tsena-padaet-blagodarya-soglasheniyu-s-iranom-1080248388.html

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Денис Рудометов

интервью, украина, киев, россия, дональд трамп, илон маск, владимир зеленский, нпз, украина.ру, мид