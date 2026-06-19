https://ukraina.ru/20260619/itogi-190626-smertelnye-biolaboratorii-na-ukraine-i-razvalivayuschiysya-mir-ssha-i-irana-1080420509.html

Итоги 19.06.26: смертельные биолаборатории на Украине и разваливающийся мир США и Ирана

Итоги 19.06.26: смертельные биолаборатории на Украине и разваливающийся мир США и Ирана - 19.06.2026 Украина.ру

Итоги 19.06.26: смертельные биолаборатории на Украине и разваливающийся мир США и Ирана

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: день начался с громкого заявления Минобороны России о новых документах по американским биолабораториям на Украине. На... Украина.ру, 19.06.2026

2026-06-19T16:53

2026-06-19T16:53

2026-06-19T16:53

украина

сша

ближний восток

ес

the economist

видео

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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: день начался с громкого заявления Минобороны России о новых документах по американским биолабораториям на Украине. На этом фоне внимание мировой политики постепенно сместилось к Ближнему Востоку, где Вашингтон и Тегеран приступили к выполнению мирного соглашения.Однако мир на Ближнем Востоке остается хрупким. Израиль продолжает удары по Ливану, отказывается выводить войска с юга страны и вступает в новый конфликт уже с руководством Евросоюза.Параллельно меняется и дипломатическая борьба вокруг Украины. Зеленский требует завершить войну до зимы и одновременно просит новый пакет помощи, а The Economist сообщает о переговорах по возможной заморозке боевых действий по линии фронта. В то же время Москва заявляет о готовности к переговорам, но предупреждает: удары по Украине будут продолжаться.

украина

сша

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украина, сша, ближний восток, ес, the economist, видео, видео