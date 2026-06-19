Итоги 19.06.26: смертельные биолаборатории на Украине и разваливающийся мир США и Ирана
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: день начался с громкого заявления Минобороны России о новых документах по американским биолабораториям на Украине. На этом фоне внимание мировой политики постепенно сместилось к Ближнему Востоку, где Вашингтон и Тегеран приступили к выполнению мирного соглашения.
Однако мир на Ближнем Востоке остается хрупким. Израиль продолжает удары по Ливану, отказывается выводить войска с юга страны и вступает в новый конфликт уже с руководством Евросоюза.
Параллельно меняется и дипломатическая борьба вокруг Украины. Зеленский требует завершить войну до зимы и одновременно просит новый пакет помощи, а The Economist сообщает о переговорах по возможной заморозке боевых действий по линии фронта. В то же время Москва заявляет о готовности к переговорам, но предупреждает: удары по Украине будут продолжаться.
Однако мир на Ближнем Востоке остается хрупким. Израиль продолжает удары по Ливану, отказывается выводить войска с юга страны и вступает в новый конфликт уже с руководством Евросоюза.
Параллельно меняется и дипломатическая борьба вокруг Украины. Зеленский требует завершить войну до зимы и одновременно просит новый пакет помощи, а The Economist сообщает о переговорах по возможной заморозке боевых действий по линии фронта. В то же время Москва заявляет о готовности к переговорам, но предупреждает: удары по Украине будут продолжаться.
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