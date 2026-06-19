"Это вопрос не к Трампу, а к Маску": эксперт раскрыл, кто на самом деле обеспечивает связью ВСУ - 19.06.2026 Украина.ру
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"Это вопрос не к Трампу, а к Маску": эксперт раскрыл, кто на самом деле обеспечивает связью ВСУ
"Это вопрос не к Трампу, а к Маску": эксперт раскрыл, кто на самом деле обеспечивает связью ВСУ - 19.06.2026 Украина.ру
"Это вопрос не к Трампу, а к Маску": эксперт раскрыл, кто на самом деле обеспечивает связью ВСУ
Илон Маск обеспечивает Украину "Сталинками" на европейские деньги, и это единственное, что реально есть у Киева. Россия могла бы ослепить пару спутников и обвалить капитализацию его компаний. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2026-06-19T17:08
2026-06-19T17:08
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Говоря о возможных рычагах давления на Киев, эксперт затронул роль спутников "Старлинка" и позицию президента США.Голубовский заявил, что "Старлинк" — это единственное, что реально есть у Киева. "Это вопрос не к [президенту США Дональду] Трампу, а к [бизнесмену] Илону Маску. Здесь очень скользкая ситуация. Маску платят европейские деньги, и он обеспечивает их связью. Он всегда может сказать, что это бизнес", — пояснил аналитик.По словам Голубовского, Россия могла бы испортить бизнес Маска, ослепив пару его спутников, что обвалило бы капитализацию компаний. Другой вариант — попросить Трампа надавить на главу компании SpaceX, но они в плохих отношениях, публично разругались, после чего бизнесмен со скандалом ушел из правительства."Как это будет выглядеть со стороны? Трамп давит на собственные корпорации, чтобы они не зарабатывали на войне. Это не по-американски", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: У России есть возможность лишить Украину мостов, пока Европа не восстановила ее ПВО" на сайте Украина.ру.Для группировок ВСУ в Константиновке и Красном Лимане начался обратный отчет. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.
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"Это вопрос не к Трампу, а к Маску": эксперт раскрыл, кто на самом деле обеспечивает связью ВСУ

17:08 19.06.2026
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Public domain
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Илон Маск обеспечивает Украину "Сталинками" на европейские деньги, и это единственное, что реально есть у Киева. Россия могла бы ослепить пару спутников и обвалить капитализацию его компаний. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Говоря о возможных рычагах давления на Киев, эксперт затронул роль спутников "Старлинка" и позицию президента США.
Голубовский заявил, что "Старлинк" — это единственное, что реально есть у Киева. "Это вопрос не к [президенту США Дональду] Трампу, а к [бизнесмену] Илону Маску. Здесь очень скользкая ситуация. Маску платят европейские деньги, и он обеспечивает их связью. Он всегда может сказать, что это бизнес", — пояснил аналитик.
По словам Голубовского, Россия могла бы испортить бизнес Маска, ослепив пару его спутников, что обвалило бы капитализацию компаний. Другой вариант — попросить Трампа надавить на главу компании SpaceX, но они в плохих отношениях, публично разругались, после чего бизнесмен со скандалом ушел из правительства.
"Как это будет выглядеть со стороны? Трамп давит на собственные корпорации, чтобы они не зарабатывали на войне. Это не по-американски", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: У России есть возможность лишить Украину мостов, пока Европа не восстановила ее ПВО" на сайте Украина.ру.
Для группировок ВСУ в Константиновке и Красном Лимане начался обратный отчет. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.
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