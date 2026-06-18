https://ukraina.ru/20260618/miroshnik-otvetil-na-kommentariy-ukrainskogo-ombudsmena-ob-atake-vsu-na-avtobus-s-belorusskimi-1080363789.html
Мирошник ответил на комментарий украинского омбудсмена об атаке ВСУ на автобус с белорусскими детьми
Мирошник ответил на комментарий украинского омбудсмена об атаке ВСУ на автобус с белорусскими детьми - 18.06.2026 Украина.ру
Мирошник ответил на комментарий украинского омбудсмена об атаке ВСУ на автобус с белорусскими детьми
Цинизмом и ложью наполнены попытки украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца снять с киевского режима ответственность за удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает 18 июня rg.ru
2026-06-18T14:20
2026-06-18T14:20
2026-06-18T14:20
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Лубинец решил "прожевать в очередной раз жвачку" о том, что ВСУ якобы никогда не наносят удары по гражданским объектам и никакого отношения к инциденту с белорусским автобусом не имеют, считает российский дипломат.Украинский омбудсмен ни разу не оговорился, что будет проведено расследование."Нет, он прекрасно "знает", что Украина никогда не наносила ударов сюда тоже", - отметил Мирошник.Он констатировал крайний уровень цинизма таких заявлений на фоне террористического удара, который нанесли украинские военные по автобусу с детьми.Дипломат напомнил об ударе ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево, когда погибли восемь человек, а также об атаке ВСУ на колледж в Старобельске - там погиб 21 человек и более 40 получили ранения.Мирошник уверен, что иногда лучше молчать, чем говорить откровенную ложь, тем более если Лубинец "претендует на должность контактера" между Москвой и Киевом для решения гуманитарных вопросов.Напомним, дрон ВСУ атаковал автобус с белорусскими детьми 17 июня в Брянской области. Погибла сопровождавшая спортсменов женщина, тренер и несколько юных футболистов получили ранения.В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками самолетного типа по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета.В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один сотрудник. Погиб 21 человек. Это должен был быть первый выпуск университета с начала специальной военной операции.Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее самым крупным и бесчеловечным актом в истории республики, при котором погибло так много детей. В воскресенье более 50 иностранных журналистов из 19 стран прибыли на место трагедии. Японским представителям СМИ Токио запретил участвовать в поездке, BBC отказалась официально, а CNN, по словам очевидцев, "в отпуске".Затем, 3 июня ВСУ нанесли удар ударным беспилотным летательным аппаратом по рейсовому автобусу, следующему по маршруту Москва — Симферополь, в городе Енакиево Донецкой Народной Республики.Как сообщил глава региона Денис Пушилин, в результате атаки погибли семь гражданских лиц. По данным Минздрава, десять пострадавших, включая одного ребенка, госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще одному раненому помощь оказана амбулаторно.Власти ДНР назвали атаку циничной и бесчеловечной. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о терроризме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее "охотой на людей".Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в свою очередь, квалифицировал удар как военное преступление нацистского режима, совершаемое при поддержке Запада с целью запугивания гражданского населения. Он добавил, что Россия передаст доказательства этого преступления на международные площадки.Тем временем МИД Белоруссии вручил украинскому дипломату ноту из-за атаки на автобус с детьмиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Москву, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 18 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, мирошник, вооруженные силы украины, родион мирошник, мид рф, омбудсмен, дети, военные преступления, атака бпла
Новости, Украина, Киев, Россия, Мирошник, Вооруженные силы Украины, Родион Мирошник, МИД РФ, омбудсмен, дети, Военные преступления, атака БПЛА
Мирошник ответил на комментарий украинского омбудсмена об атаке ВСУ на автобус с белорусскими детьми
Цинизмом и ложью наполнены попытки украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца снять с киевского режима ответственность за удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает 18 июня rg.ru
Лубинец решил "прожевать в очередной раз жвачку" о том, что ВСУ якобы никогда не наносят удары по гражданским объектам и никакого отношения к инциденту с белорусским автобусом не имеют, считает российский дипломат.
Украинский омбудсмен ни разу не оговорился, что будет проведено расследование.
"Нет, он прекрасно "знает", что Украина никогда не наносила ударов сюда тоже", - отметил Мирошник.
Он констатировал крайний уровень цинизма таких заявлений на фоне террористического удара, который нанесли украинские военные по автобусу с детьми.
Дипломат напомнил об ударе ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево, когда погибли восемь человек, а также об атаке ВСУ на колледж в Старобельске - там погиб 21 человек и более 40 получили ранения.
Мирошник уверен, что иногда лучше молчать, чем говорить откровенную ложь, тем более если Лубинец "претендует на должность контактера" между Москвой и Киевом для решения гуманитарных вопросов.
Напомним, дрон ВСУ атаковал автобус с белорусскими детьми 17 июня в Брянской области. Погибла сопровождавшая спортсменов женщина, тренер и несколько юных футболистов получили ранения.
В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками самолетного типа по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета.
В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один сотрудник. Погиб 21 человек. Это должен был быть первый выпуск университета с начала специальной военной операции.
Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее самым крупным и бесчеловечным актом в истории республики, при котором погибло так много детей. В воскресенье более 50 иностранных журналистов из 19 стран прибыли на место трагедии. Японским представителям СМИ Токио запретил участвовать в поездке, BBC отказалась официально, а CNN, по словам очевидцев, "в отпуске".
Затем, 3 июня ВСУ нанесли удар ударным беспилотным летательным аппаратом по рейсовому автобусу, следующему по маршруту Москва — Симферополь, в городе Енакиево Донецкой Народной Республики.
Как сообщил глава региона Денис Пушилин, в результате атаки погибли семь гражданских лиц. По данным Минздрава, десять пострадавших, включая одного ребенка, госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще одному раненому помощь оказана амбулаторно.
Власти ДНР назвали атаку циничной и бесчеловечной. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о терроризме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее "охотой на людей".
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в свою очередь, квалифицировал удар как военное преступление нацистского режима, совершаемое при поддержке Запада с целью запугивания гражданского населения. Он добавил, что Россия передаст доказательства этого преступления на международные площадки.
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