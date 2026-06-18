Мирошник ответил на комментарий украинского омбудсмена об атаке ВСУ на автобус с белорусскими детьми - 18.06.2026 Украина.ру
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Мирошник ответил на комментарий украинского омбудсмена об атаке ВСУ на автобус с белорусскими детьми
Мирошник ответил на комментарий украинского омбудсмена об атаке ВСУ на автобус с белорусскими детьми - 18.06.2026 Украина.ру
Мирошник ответил на комментарий украинского омбудсмена об атаке ВСУ на автобус с белорусскими детьми
Цинизмом и ложью наполнены попытки украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца снять с киевского режима ответственность за удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает 18 июня rg.ru
2026-06-18T14:20
2026-06-18T14:20
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родион мирошник
мид рф
омбудсмен
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Лубинец решил "прожевать в очередной раз жвачку" о том, что ВСУ якобы никогда не наносят удары по гражданским объектам и никакого отношения к инциденту с белорусским автобусом не имеют, считает российский дипломат.Украинский омбудсмен ни разу не оговорился, что будет проведено расследование."Нет, он прекрасно "знает", что Украина никогда не наносила ударов сюда тоже", - отметил Мирошник.Он констатировал крайний уровень цинизма таких заявлений на фоне террористического удара, который нанесли украинские военные по автобусу с детьми.Дипломат напомнил об ударе ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево, когда погибли восемь человек, а также об атаке ВСУ на колледж в Старобельске - там погиб 21 человек и более 40 получили ранения.Мирошник уверен, что иногда лучше молчать, чем говорить откровенную ложь, тем более если Лубинец "претендует на должность контактера" между Москвой и Киевом для решения гуманитарных вопросов.Напомним, дрон ВСУ атаковал автобус с белорусскими детьми 17 июня в Брянской области. Погибла сопровождавшая спортсменов женщина, тренер и несколько юных футболистов получили ранения.В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками самолетного типа по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета.В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один сотрудник. Погиб 21 человек. Это должен был быть первый выпуск университета с начала специальной военной операции.Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее самым крупным и бесчеловечным актом в истории республики, при котором погибло так много детей. В воскресенье более 50 иностранных журналистов из 19 стран прибыли на место трагедии. Японским представителям СМИ Токио запретил участвовать в поездке, BBC отказалась официально, а CNN, по словам очевидцев, "в отпуске".Затем, 3 июня ВСУ нанесли удар ударным беспилотным летательным аппаратом по рейсовому автобусу, следующему по маршруту Москва — Симферополь, в городе Енакиево Донецкой Народной Республики.Как сообщил глава региона Денис Пушилин, в результате атаки погибли семь гражданских лиц. По данным Минздрава, десять пострадавших, включая одного ребенка, госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще одному раненому помощь оказана амбулаторно.Власти ДНР назвали атаку циничной и бесчеловечной. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о терроризме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее "охотой на людей".Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в свою очередь, квалифицировал удар как военное преступление нацистского режима, совершаемое при поддержке Запада с целью запугивания гражданского населения. Он добавил, что Россия передаст доказательства этого преступления на международные площадки.Тем временем МИД Белоруссии вручил украинскому дипломату ноту из-за атаки на автобус с детьмиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Москву, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 18 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киев, Россия, Мирошник, Вооруженные силы Украины, Родион Мирошник, МИД РФ, омбудсмен, дети, Военные преступления, атака БПЛА

Мирошник ответил на комментарий украинского омбудсмена об атаке ВСУ на автобус с белорусскими детьми

14:20 18.06.2026
 
© РИА Новости . МИД РФРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости . МИД РФ
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Цинизмом и ложью наполнены попытки украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца снять с киевского режима ответственность за удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает 18 июня rg.ru
Лубинец решил "прожевать в очередной раз жвачку" о том, что ВСУ якобы никогда не наносят удары по гражданским объектам и никакого отношения к инциденту с белорусским автобусом не имеют, считает российский дипломат.
Украинский омбудсмен ни разу не оговорился, что будет проведено расследование.
"Нет, он прекрасно "знает", что Украина никогда не наносила ударов сюда тоже", - отметил Мирошник.
Он констатировал крайний уровень цинизма таких заявлений на фоне террористического удара, который нанесли украинские военные по автобусу с детьми.
Дипломат напомнил об ударе ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево, когда погибли восемь человек, а также об атаке ВСУ на колледж в Старобельске - там погиб 21 человек и более 40 получили ранения.
Мирошник уверен, что иногда лучше молчать, чем говорить откровенную ложь, тем более если Лубинец "претендует на должность контактера" между Москвой и Киевом для решения гуманитарных вопросов.
Напомним, дрон ВСУ атаковал автобус с белорусскими детьми 17 июня в Брянской области. Погибла сопровождавшая спортсменов женщина, тренер и несколько юных футболистов получили ранения.
В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками самолетного типа по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета.
В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один сотрудник. Погиб 21 человек. Это должен был быть первый выпуск университета с начала специальной военной операции.
Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее самым крупным и бесчеловечным актом в истории республики, при котором погибло так много детей. В воскресенье более 50 иностранных журналистов из 19 стран прибыли на место трагедии. Японским представителям СМИ Токио запретил участвовать в поездке, BBC отказалась официально, а CNN, по словам очевидцев, "в отпуске".
Затем, 3 июня ВСУ нанесли удар ударным беспилотным летательным аппаратом по рейсовому автобусу, следующему по маршруту Москва — Симферополь, в городе Енакиево Донецкой Народной Республики.
Как сообщил глава региона Денис Пушилин, в результате атаки погибли семь гражданских лиц. По данным Минздрава, десять пострадавших, включая одного ребенка, госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще одному раненому помощь оказана амбулаторно.
Власти ДНР назвали атаку циничной и бесчеловечной. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о терроризме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее "охотой на людей".
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в свою очередь, квалифицировал удар как военное преступление нацистского режима, совершаемое при поддержке Запада с целью запугивания гражданского населения. Он добавил, что Россия передаст доказательства этого преступления на международные площадки.
Тем временем МИД Белоруссии вручил украинскому дипломату ноту из-за атаки на автобус с детьми
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Москву, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 18 июня
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