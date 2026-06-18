Ищенко: ВСУ роют окопы под Киевом и Одессой, потому что боятся, что не удержат Левобережье - 18.06.2026 Украина.ру
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Ищенко: ВСУ роют окопы под Киевом и Одессой, потому что боятся, что не удержат Левобережье
Ищенко: ВСУ роют окопы под Киевом и Одессой, потому что боятся, что не удержат Левобережье - 18.06.2026 Украина.ру
Ищенко: ВСУ роют окопы под Киевом и Одессой, потому что боятся, что не удержат Левобережье
Украинские войска впервые с 2022 года начали рыть окопы под Киевом и Одессой. Если украинцы строят там укрепления, это значит, что они не уверены, что им удастся удержать Левобережье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-06-18T06:00
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Продолжая разговор о перспективах наступления российских войск, Ищенко обратил внимание на активность ВСУ в глубоком тылу."Впервые с 2022 года они начали рыть окопы под Киевом и под Одессой. Тогда они это делали, потому что мы стояли под Киевом и наступали на Николаев. Сейчас мы от этих городов далеко", — заявил собеседник Украина.ру.По словам политолога, если противник строит там укрепления, это значит, что он не уверен, что ему удастся удержать Левобережье. "Понятно, что на текущих рубежах фронт стоять не будет. ВСУ ждет очередная катастрофа или несколько катастроф", — добавил Ищенко.По словам эксперта, после потери Купянска и Славянско-Краматорской агломерации ВСУ придётся отходить на линию "Запорожье — Павлоград — Харьков"."Если Сумы будут взяты, можно будет обходить Харьков с севера. В этом случае Харьков окажется точкой на вершине огромного треугольника от Чернигова до Днепропетровска", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия начала операцию, которая помешает ВСУ закрепиться на линии "Запорожье-Харьков" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в материале "Вова, пора бежать!" Бунт в Киеве, приговор за критику Зеленского в соцсетях на сайте Украина.ру.
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новости, киев, одесса, харьков, ростислав ищенко, владимир зеленский, главные новости, главное, славянск, славянско-краматорская агломерация, краматорск, запорожье, павлоград, новости харькова, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, срочно
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Ищенко: ВСУ роют окопы под Киевом и Одессой, потому что боятся, что не удержат Левобережье

06:00 18.06.2026
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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Украинские войска впервые с 2022 года начали рыть окопы под Киевом и Одессой. Если украинцы строят там укрепления, это значит, что они не уверены, что им удастся удержать Левобережье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Продолжая разговор о перспективах наступления российских войск, Ищенко обратил внимание на активность ВСУ в глубоком тылу.
"Впервые с 2022 года они начали рыть окопы под Киевом и под Одессой. Тогда они это делали, потому что мы стояли под Киевом и наступали на Николаев. Сейчас мы от этих городов далеко", — заявил собеседник Украина.ру.
По словам политолога, если противник строит там укрепления, это значит, что он не уверен, что ему удастся удержать Левобережье. "Понятно, что на текущих рубежах фронт стоять не будет. ВСУ ждет очередная катастрофа или несколько катастроф", — добавил Ищенко.
По словам эксперта, после потери Купянска и Славянско-Краматорской агломерации ВСУ придётся отходить на линию "Запорожье — Павлоград — Харьков".
"Если Сумы будут взяты, можно будет обходить Харьков с севера. В этом случае Харьков окажется точкой на вершине огромного треугольника от Чернигова до Днепропетровска", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия начала операцию, которая помешает ВСУ закрепиться на линии "Запорожье-Харьков" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на Украине — в материале "Вова, пора бежать!" Бунт в Киеве, приговор за критику Зеленского в соцсетях на сайте Украина.ру.
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