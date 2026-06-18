https://ukraina.ru/20260618/finlyandiya-poluchit-yao-dlya-oborony-no-demonstratsiya-sily-rf-na-ukraine-pomozhet-izbezhat-voyny-1080369115.html
Финляндия получит ЯО "для обороны", но демонстрация силы РФ на Украине поможет избежать войны
Финляндия получит ЯО "для обороны", но демонстрация силы РФ на Украине поможет избежать войны - 18.06.2026 Украина.ру
Финляндия получит ЯО "для обороны", но демонстрация силы РФ на Украине поможет избежать войны
В Финляндии снят запрет на ядерное оружие — теперь его можно будет ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. Соответствующее решение... Украина.ру, 18.06.2026
2026-06-18T15:43
2026-06-18T15:43
2026-06-18T15:43
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финляндия
россия
украина
геворг мирзаян
ядерное оружие
оборона
оружие
санкт-петербург
война
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В Финляндии снят запрет на ядерное оружие — теперь его можно будет ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. Соответствующее решение приняли власти, а глава минобороны Антти Хяккянен заявил, что ядерное оружие финнам нужно только для "связанных с обороной" ситуаций.Эксперты предполагают, что оружие массового поражения могут разместить в трёхстах километрах от Санкт-Петербурга, и в случае начала военных действий, даже с применением обычного оружия, эти ядерные объекты станут целями первоочередного поражения.Политолог-международник Геворг Мирзаян объяснил, при каком сценарии возможно было бы снизить уровень эскалации, который пока с каждым днём растёт, приближая мир к войне.
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Украина.ру
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