https://ukraina.ru/20260618/finlyandiya-poluchit-yao-dlya-oborony-no-demonstratsiya-sily-rf-na-ukraine-pomozhet-izbezhat-voyny-1080369115.html

Финляндия получит ЯО "для обороны", но демонстрация силы РФ на Украине поможет избежать войны

Финляндия получит ЯО "для обороны", но демонстрация силы РФ на Украине поможет избежать войны - 18.06.2026 Украина.ру

Финляндия получит ЯО "для обороны", но демонстрация силы РФ на Украине поможет избежать войны

В Финляндии снят запрет на ядерное оружие — теперь его можно будет ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. Соответствующее решение... Украина.ру, 18.06.2026

2026-06-18T15:43

2026-06-18T15:43

2026-06-18T15:43

видео

финляндия

россия

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геворг мирзаян

ядерное оружие

оборона

оружие

санкт-петербург

война

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В Финляндии снят запрет на ядерное оружие — теперь его можно будет ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. Соответствующее решение приняли власти, а глава минобороны Антти Хяккянен заявил, что ядерное оружие финнам нужно только для "связанных с обороной" ситуаций.Эксперты предполагают, что оружие массового поражения могут разместить в трёхстах километрах от Санкт-Петербурга, и в случае начала военных действий, даже с применением обычного оружия, эти ядерные объекты станут целями первоочередного поражения.Политолог-международник Геворг Мирзаян объяснил, при каком сценарии возможно было бы снизить уровень эскалации, который пока с каждым днём растёт, приближая мир к войне.

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