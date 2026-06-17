https://ukraina.ru/20260617/vsu-atakovali-aes-trevoga-v-voronezhe-novosti-svo-1080327194.html

ВСУ атаковали АЭС, тревога в Воронеже. Новости СВО

ВСУ атаковали АЭС, тревога в Воронеже. Новости СВО - 17.06.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали АЭС, тревога в Воронеже. Новости СВО

Запорожская АЭС и город-спутник атомщиков интенсивно атакуются ВСУ. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-17T18:03

2026-06-17T18:03

2026-06-17T18:03

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🟥 В Воронеже тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА — работают системы оповещения;🟥 Серия взрывов прогремела в Сумах — беспилотники ВС РФ атаковали объекты в городе. Терминал "Новой почты" ещё раз обработали "Геранями";🟥 ВСУ за последние сутки нанесли порядка 50 ударов по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, а также по транспортному цеху ЗАЭС. Об этом сообщил журналистам Алексей Лихачев. Он уточнил, что Запорожская АЭС, несмотря на обстрелы ВСУ, находится в штатном режиме;🟥 Следком РФ показал кадры с места атаки дрона ВСУ на автобус с детьми в Брянской области. Дрон ударил в переднюю часть автобуса, в район колеса, поэтому больше пострадали те, кто сидел на правых передних рядах;🟥 Погибшая в результате атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области оказалась женой тренера команды. У неё остались две дочки. Виктория Горошко вместе с супругом сопровождала маленьких футболистов из Гомельской области в Геленджик, выяснили в RT. Она родилась в Луганске, у неё белорусский паспорт;🟥 Военнослужащего из Днепропетровской области задержали за незаконный сбыт оружия и боеприпасов. По данным следствия, в течение июня мужчина неоднократно продавал гранатомёты, гранаты и патроны на территории региона.Тем временем Генштаб Украины открестился от теракта в Брянской областиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Сговор США и Европы по Украине, атака на детей, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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