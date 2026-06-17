https://ukraina.ru/20260617/genshtab-ukrainy-otkrestilsya-ot-terakta-v-bryanskoy-oblasti-1080327399.html

Генштаб Украины открестился от теракта в Брянской области

Генштаб Украины открестился от теракта в Брянской области - 17.06.2026 Украина.ру

Генштаб Украины открестился от теракта в Брянской области

Официальный Киев опровергает причастность ВСУ к теракту в Брянской области. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-17T17:57

2026-06-17T17:57

2026-06-17T17:57

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терроризм

теракт

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"Заявления РФ о том, что беспилотник ВСУ якобы атаковал автобус с детской футбольной командой в Брянской области, не соответствуют действительности, - заявили в украинском Генштабе. - Подчёркиваем, что в указанный период Вооружённые Силы Украины не применяли беспилотные летательные аппараты против целей на территории Брянской области".Официальные лица России выступили с заявлениями, указывающими на причастность украинской стороны к атаке беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.Телеграм-канал Украина.ру отметил, что вскоре после атаки на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области ещё один украинский дрон на этой же трассе А-240 атаковал машину с беременной женщиной и детьми.Новости на эту тему: Посол России рассказал, что будет с атаковавшими в России автобус с юными футболистами БелоруссииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Сговор США и Европы по Украине, атака на детей, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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