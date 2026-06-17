https://ukraina.ru/20260617/tramp-khochet-vvesti-platnuyu-okhranu-dlya-tankerov-no-strakhovschiki-ne-veryat-v-nadezhnost-sdelki-s-iranom-1080304880.html

Трамп хочет ввести платную охрану для танкеров, но страховщики не верят в надежность сделки с Ираном

Трамп хочет ввести платную охрану для танкеров, но страховщики не верят в надежность сделки с Ираном - 17.06.2026 Украина.ру

Трамп хочет ввести платную охрану для танкеров, но страховщики не верят в надежность сделки с Ираном

Администрация США лихорадочно ищет способы возобновить судоходство через Ормузский пролив, которое было практически парализовано из-за недоверия судовладельцев к надежности мирной сделки с Ираном. Об этом 17 июня пишет Politico со ссылкой на источники в американских властных кругах

2026-06-17T12:10

2026-06-17T12:10

2026-06-17T12:10

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В публикации отмечается, что вариантов решения проблемы пока немного, и все они связаны с дополнительными расходами и рисками.По данным издания, судовладельцы уже предупредили, что не вернутся в пролив в течение нескольких недель, пока не убедятся в реальной гарантии безопасности со стороны Вашингтона и Тегерана. В ответ на это президент Дональд Трамп поручил своей команде разработать механизмы, которые убедили бы страховые компании предоставлять покрытие для прохода через этот узкий водный путь, где иранские военные неоднократно успешно атаковали суда. В текущей ситуации почти каждый проход через пролив автоматически нарушает условия страховых полисов, что делает транзит экономически невыгодным и юридически рискованным.Среди обсуждаемых идей — платное сопровождение американским военно-морским флотом, а также использование Закона о военном производстве для принуждения страховых компаний, базирующихся в США, оформлять страховки для проходящих судов. Однако, как отмечает бывший чиновник американской администрации, эти переговоры о взимании сборов могут быть не столько реальными планами, сколько тактикой давления накануне саммита G7. Цель Вашингтона — заставить европейские страны активнее участвовать в делах региона и ввести свои военно-морские силы в Персидский залив, чтобы в случае срыва сделки с Ираном у США были союзники, готовые нести бремя военных действий.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Торг уместен": сколько стоит лояльность Трампа для Зеленского? Хроника событий на утро 17 июня.

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