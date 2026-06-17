https://ukraina.ru/20260617/torg-umesten-skolko-stoit-loyalnost-trampa-dlya-zelenskogo-khronika-sobytiy-na-utro-17-iyunya-1080300523.html

"Торг уместен": сколько стоит лояльность Трампа для Зеленского? Хроника событий на утро 17 июня

"Торг уместен": сколько стоит лояльность Трампа для Зеленского? Хроника событий на утро 17 июня - 17.06.2026 Украина.ру

"Торг уместен": сколько стоит лояльность Трампа для Зеленского? Хроника событий на утро 17 июня

Президент США Дональд Трамп шантажирует Европу украинским вопросом. Между тем касательно поддержки киевского режима назревает зловещий диссонанс: G7 наращивает вооружение Украины, а американский вице-президент фиксирует ее военный коллапс

2026-06-17T10:35

2026-06-17T10:35

2026-06-17T10:59

эксклюзив

хроники

сво

сводка сво

новости сво россия

новости сво сейчас

новости сво

россия

вооруженные силы украины

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/18/1074771104_0:115:2201:1353_1920x0_80_0_0_2ccb7a4c2d44619d9c66cecfaae1aeae.jpg

Европа торгуется с Трампом за Украину на саммите G7Европейские лидеры возлагают надежды на то, что президент США Дональд Трамп будет готов усилить давление на Россию после сегодняшнего саммита "большой семерки". Однако, как пишет издание Politico, эти ожидания напрямую связаны с готовностью союзников оказать Вашингтону ответную услугу в вопросах безопасности на Ближнем Востоке.По информации европейских чиновников, опрошенных изданием, Трамп нуждается в помощи союзников для стабилизации рамочного соглашения о прекращении огня с Ираном. В обмен на это Европа рассчитывает получить от Вашингтона твердые гарантии продолжения военной и политической поддержки киевского режима."Контуры сделки, в рамках которой Трамп поддерживает Европу в вопросе Украины в обмен на помощь Европы в обеспечении безопасности Ормузского пролива, начинают вырисовываться", — пишет Politico.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя итоги переговоров, заявил: "Обсуждения, которые мы провели между собой и с президентом США — как на официальных встречах, так и в неформальных беседах на полях — вселяют в меня определенный оптимизм".По словам двух высокопоставленных дипломатов, следивших за обменом мнениями между лидерами, Трамп призвал своих коллег из G7 выразить поддержку его иранской ядерной сделке и предложить помощь в разминировании Ормузского пролива до прибытия вице-президента Джей Ди Вэнса в Женеву для завершения соглашения о прекращении огня с Тегераном.Тем не менее, дипломаты предостерегают от "излишнего оптимизма", отметив, что Трамп ранее менял свою позицию после заявлений в поддержку Украины. Как уже сообщалось, основной задачей европейцев и Владимира Зеленского на сегодняшних встречах с Трампом была попытка убедить его отказаться от договоренностей с Владимиром Путиным в Анкоридже о завершении войны, которые подразумевали вывод украинских войск из Донецкой области. "Нас обманули": кто разрушил миф о спасении Украины западным оружием?Страны "Большой семерки" приняли совместное заявление, в котором подтвердили намерение усилить военную и экономическую поддержку киевского режима. В документе, обнародованном по итогам саммита, особый акцент сделан на наращивании поставок средств противовоздушной обороны и вооружений большой дальности.В заявлении G7 говорится, что участники объединения намерены увеличить передачу Киеву систем ПВО, дополнительных зенитных комплексов и ракет-перехватчиков, а также вооружений большой дальности. Кроме того, "Семерка" готова рассмотреть предоставление Украине льготных условий по лицензиям, что, по замыслу западных политиков, должно позволить киевскому режиму нарастить собственное военное производство и снизить зависимость от прямых поставок в некоторых сегментах.Параллельно с военными обязательствами страны G7 заявили о готовности к введению новых ограничительных мер против России. В совместном документе подчеркивается, что сейчас наступил "подходящий момент" для ужесточения санкционного давления. Однако амбициозные планы западных лидеров резко контрастируют с оценками, которые давал нынешний вице-президент США еще до вступления в должность. В своей новой книге "Причастие: поиск пути обратно к вере", с которой ознакомилось РИА Новости, Джей Ди Вэнс описывает свой визит на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2024 году, когда он занимал пост сенатора."Я считал, что Соединенные Штаты гораздо более ограничены в ресурсах, чем готовы были признать мои коллеги по сенату... Разрыв между возможностями Украины и России в проецировании военной силы был огромен, и мы были неспособны в одиночку помочь украинцам сократить этот разрыв", — пишет Вэнс.Таким образом, пока G7 публично обещает Киеву новые вооружения и санкционное давление на Москву, внутри американского истеблишмента зреет понимание объективной реальности: военный дисбаланс между Украиной и Россией непреодолим даже для объединенного Запада.Фронтовая сводка Дежурные средства противовоздушной обороны России в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 157 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.Массированная воздушная атака со стороны киевского режима была зафиксирована в период с 20.00 16 июня до 07.00 17 июня текущего года. Беспилотники противника действовали практически одновременно на широком географическом фронте, охватившем центральные, южные и приграничные регионы страны.Наибольшее количество целей поражено в приграничных областях: над Белгородской, Брянской и Курской областями, где противник традиционно пытается нанести удары по объектам инфраструктуры. Значительная группа дронов была ликвидирована также в небе над Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской и Ростовской областями. Кроме того, средства ПВО отработали по целям в Астраханской области, Московском регионе и Краснодарском крае. В зону поражения попали также беспилотники, летевшие над Республикой Крым и в акватории Черного моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Добропольском направлении Вооруженные силы России расширили зону контроля восточнее Новоалександровки. Наступление продолжается в сторону населенных пунктов Шевченко и Доброполье, где противник оказывает организованное сопротивление, однако вынужден отступать под давлением штурмовых групп.На Константиновском направлении обстановка оценивается как одна из самых напряженных. Российские войска отражают контратаки противника в районе Долгой Балки и Роскошного, одновременно ведя тяжелые уличные бои в Константиновке. Почти полностью взят под контроль микрорайон Новосёловка. При этом часть подразделений Вооруженных сил Украины остается в тактическом окружении на юго-западных окраинах города, их снабжение и связь с основными силами нарушены.На Краснолиманском направлении российские подразделения продвигаются в северо-западной части Красного Лимана. За минувшие сутки в ходе зачистки освобождено около 30 домовладений. На остальных участках этого направления продолжаются позиционные бои без значительных изменений линии фронта.На Днепровском направлении отмечается усиление интенсивности боестолкновений в районе Лесного, Искры и Новосёловки. Противник продолжает перебрасывать резервы и дополнительные силы на этот участок, пытаясь стабилизировать оборону, однако российские войска сохраняют инициативу.На Северском направлении тяжелые бои идут в населенных пунктах Тихоновка, Малиновка и Рай-Александровка. Здесь российские штурмовые отряды при поддержке авиации и ударных беспилотных летательных аппаратов продолжают наступление, нанося огневое поражение опорным пунктам и живой силе противника.Саммит "Большой семерки", прошедший во французском Эвиане, завершился без дипломатических прорывов и открытий. Подробнее - в материале Прорыв или раскол: "Большая семёрка" в тупике

россия

европа

украина

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, сво, сводка сво, новости сво россия, новости сво сейчас, новости сво, россия, вооруженные силы украины, спецоперация, вс рф, наступление вс рф, бпла, бпла сегодня, атака бпла, европа, украина, дональд трамп, джей ди вэнс, владимир зеленский, мир без границ, украина.ру