https://ukraina.ru/20260617/zaryatsya-na-dengi-es-i-dumayut-kak-ograbit-naselenie-tarifami-kak-zhivut-ukrainskie-vipy-1080260267.html

Зарятся на деньги ЕС и думают, как ограбить население тарифами. Как живут украинские ВИПы

Зарятся на деньги ЕС и думают, как ограбить население тарифами. Как живут украинские ВИПы - 17.06.2026 Украина.ру

Зарятся на деньги ЕС и думают, как ограбить население тарифами. Как живут украинские ВИПы

Представители украинской политической элиты сейчас обсуждают вновь замаячившие перспективы вступления в ЕС, отчего в будущем ожидают щедрых финансовых вливаний.

2026-06-17T08:33

2026-06-17T08:33

2026-06-17T13:24

эксклюзив

ес

александр дубинский

украина

киев

владимир зеленский

европа

максим бужанский

мвф

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/02/1057846094_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e1f56f2ca46da088f8448451de1273fe.jpg

Как сообщает Еврокомиссия, страны ЕС утвердили открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины и Молдавии (всего их пять). Первый этап обсуждения будет касаться справедливости, свободы и основных прав человека.На Украине ни того, ни другого, ни третьего практически не осталось, но ЕС традиционно закрывает глаза на насильственную "бусификацию", подавление политической оппозиции и закрытие по политическим мотивам оппозиционных власти СМИ. Примечательно, что в этот же момент на Украине осудили на 5 лет женщину с малолетним ребенком за социальную критику власти. В решении суда приводятся посты, в которых она обвиняет Зеленского в гибели людей."Вас правда не смущает концлагерь под жёлто-голубым флагом? Телевидение под контролем, оппозиции нет, блогеров, которые не поддерживают это мракобесие, сажают в тюрьму. Война не объявлена, но выборы не проводятся. Инфоволны ботоферм выдаются за общественную поддержку и “высокие рейтинги”", — возмущалась в соцсетях женщина, получившая 5 лет за такой комментарий. После этого представители украинской власти будут в ЕС бить себя в грудь, убеждая еврочиновников, что на Украине соблюдаются свобода и права человека.Вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка с небывалым восторгом пишет, что Киев официально начал переговоры о вступлении в ЕС, забывая о последних 12 годах подобных переговоров и разговоров. Глава МИД Украины Андрей Сибига рассказывает, что РФ якобы и начала войну, чтобы не дать Киеву вступить в ЕС.Журналист Вячеслав Садовничий, в связи с этим опубликовал статью в "Европейской правде" под названием "В ЕС только на словах". Одной из причин "плохих перспектив" он называет провалы в борьбе с коррупцией.Кроме того, в ЕС вряд ли возьмут государство с нерешенными территориальными вопросами. Следовательно, придется либо признавать новые реальные границы, либо вести переговоры о вступлении бесконечно долго. Помимо этого, надо учитывать, что Венгрия до сих пор требует соблюдения прав венгерского меньшинства (пока Зеленский только пообещал решить вопрос), а Польша требует прекратить чествование ОУН*-УПА*.Нардеп Максим Бужанский утверждает, что путь в Европу многим не понравится. "Жестоким будет путь в Европу, и не понравится всем, и даже если не возьмут еще десятками лет или вовсе, платить придётся сразу и сейчас, и ранее привычная жизнь на этом пути подохнет", - считает нардеп. По его словам, многие бредили Евросоюзом, полагая, что там "будет халява". Однако в реальности, по его словам, "халява" неизбежно дороже в разы, а люди заплатят за нее посылками, тарифами, проверками в банке.Бужанский считает, что все восторги по поводу открытия первого кластера переговоров о членстве Украины в ЕС, коснулись исключительно части причастного политикума и его непосредственной аудитории, что еще раз продемонстрировало масштабы пропасти между "верхами" и "низами".Тем не менее, как сообщало на днях издание Politico, украинские власти торопятся открыть кластеры переговоров о вступлении в ЕС, чтобы показать обществу, что такая перспектива якобы реальна. Проще говоря, украинские политические элиты снова пускают пыль в глаза, надеясь приободрить некую часть общества, которая жаждет европейских денег."Ложку дёгтя" украинским элитам европейцы подбросили и относительно трат из обещанного 90-миллиардного кредита. На них уже нацелились у Зеленского, пообещав существенно поднять зарплаты украинским военным, а также активизировать закупку иностранных наемников. Однако как говорит секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко, партнёры считают финансирование денежного обеспечения военнослужащих внутренней задачей Украины. На данный момент, даже без повышения зарплат военным, текущий дефицит финансирования ВСУ - 150 млрд грн, а в целом в бюджете "дыра" в 300 млрд гр. Костенко говорит, что на зарплаты военным сейчас будут расходовать средства, заложенные на октябрь, ноябрь и декабрь в надежде к осени найти недостающие деньги.Нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, отмечает, что его коллеги Ярослав Железняк, Даниил Гетманцев и Максим Бужанский сейчас дружно разыгрывают сценку “Квартала 95”, объясняя, почему нет денег на увеличение зарплат военным. По их мнению, якобы виноваты министр обороны Михаил Федоров, Минфин, европейцы (дали мало денег), коммунизм. "Но никто не отваживается сказать правду: денег нет из-за реального сокращения экономики. ВВП уходит в “минус”, люди уходят в “тень”, или просто убегают", - подчеркивает Дубинский.По его оценкам, экономика Украины это - ржавое ведро с дырой, которое держат за ручку доноры, но как только финансовая поддержка уменьшится, тут же уйдет на дно.В таких условиях украинские политические элиты будут вновь драть семь шкур с оставшегося населения. Со ссылкой на очередные требования МВФ, они намерены существенно повысить тарифы на коммунальные услуги. В официальном сообщении МВФ по итогам консультаций с Кабмином Украины говорится о необходимости "подготовить дорожную карту для постепенной либерализации энергетического рынка и отхода от текущей системы заниженных коммунальных тарифов, которая истощает государственные компании". Олигарх и собственник "Украинской правды" Томаш Фиала тоже призывал к повышению тарифов, приватизации и дерегуляции цен на газ и свет. Из этого следует, что население постараются выжать досуха, но в итоге будут лишь расти задолженности.О том, что происходит с "главным нацистом" Украины - в статье Получил ранение и требует лишать гражданства "ухылянтов". Чем занимается лидер Майдана Олег Тягнибок* Запрещенные в России террористические организации

украина

киев

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, ес, александр дубинский, украина, киев, владимир зеленский, европа, максим бужанский, мвф, еврокомиссия, украина.ру