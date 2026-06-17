https://ukraina.ru/20260617/o-chem-dogovorilas-semrka-1080323742.html

О чем договорилась "Семёрка"?

О чем договорилась "Семёрка"? - 17.06.2026 Украина.ру

О чем договорилась "Семёрка"?

Ожидаемо, саммит G7, который прошёл во Франции, подтвердил и укрепил намерение европейских ястребов усиливать военную эскалацию. Дипломатические усилия ничего конструктивного не принесли

2026-06-17T17:20

2026-06-17T17:20

2026-06-17T17:20

эксклюзив

дональд трамп

украина

россия

иран

владимир зеленский

ес

впк

вооруженные силы украины

роман абрамович

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Дональд Трамп занял серединную позицию. Тоже ничего нового. Его изменчивая позиция уже стала предсказуемой. Несмотря на анонсированную сделку с Ираном, мир готовится к новым войнам, прежде всего торгово-экономическим. Именно по сценарию энергетического терроризма пошли европейские стратегии и в отношении России. Чем ответит Москва — анализировали эксперты в своих соцсетях.Публицист Андрей МедведевЛидеры стран G7 договорились нарастить поставки систем ПВО, ракет-перехватчиков и вооружений большой дальности на Украину, отмечается в их совместном заявлении. Также в коммюнике говорится о намерении усилить давление на российскую экономику, включая введение новых санкций.Первое. Не очень понятно, о чем США договорились с Ираном. И играли ли в этих договорённостях — как пишут некоторые азиатские СМИ — какую-либо роль Москва и Пекин? 19 июня мы увидим, что подпишут. Я не уверен, что это конец истории с Ираном. Есть ощущение, что обе стороны хотят кинуть партнёра.Слишком просто и легко Вашингтон согласился на то, что ненавистный Иран все получит. Ну посмотрим.Второе. Мощности американского и европейского ВПК. Они есть, конечно. Но. Условные ракеты к Patriot, как мы видим, быстро произвести нельзя. Ну вот нет, и все. То же самое с остальным. И деньги. Да, такая банальность, как их наличие или отсутствие, сильно влияет. Без российского газа европейская экономика не настолько сильна, как с ним. Нет, они не свалятся в наши 90-е. Но, когда всерьёз обсуждают, выживет ли Фольксваген, это симптом.Третье. Поставки дальнобойного вооружения. Так они раньше поставляли. И Хаймарсы, и Storm Shadow, и прочее. Чего нового? Но тут снова вопрос: каковы возможности массового производства. А они так себе. Что действительно будет проблемой, и что осталось за кадром: ЕС будет помогать ВСУ производить дроны разных типов, и очень постарается дать Украине баллистику, дабы снести нам перед зимой энергетику. Ну, например, ТЭЦ. Вот на это внимание стоит обратить. Причём саммит G7 тут вообще ни при чем.Они и так это делали. Рассредоточенный по Европе украинский ВПК — это реальность, а не засратые бумажки, которые подписывают для отчёта перед прессой и избирателями и цена которым три рубля ведро в базарный день.Ну и последнее. Я давно написал, что воодушевление от Трампа у некоторых в России такое, будто Хегсет будет лично опорники штурмовать, а Ди Вэнс лично арестует Зеленского. Ничего не будет. Работает только сила. Её отсутствие — нет. Побеждать будет русский солдат. Русский тыл. Сами мы. Без чьей-то помощи. У нас нет никого, кроме нас самих. Мы это и так знали. Поэтому не надо нервически реагировать на заявления G7. Будем сражаться и, с Божьей помощью, одолевать.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаИз итогового документа G7 виден сценарий дальнейшего давления на Россию. Стоит начать с того, что совместное заявление "Большой семёрки" — не единственный и даже не главный документ, подписанный лидерами блока. Оно, среди прочего, соседствует с заявлениями о борьбе с раком и незаконной миграцией. И, как часто бывает, самое интересное в геополитической реплике G7 — не то, что в ней написано, а то, чего в ней нет. Украина здесь явно не является центральной темой. Формально раздел стоит первым, но фактически выглядит как приложение к ближневосточному блоку. Ключевая фраза — не про поддержку Украины, а про связку санкций против России с открытием Ормузского пролива. Документ прямо говорит: сейчас подходящий момент усилить давление на российскую нефтегазовую отрасль, поскольку США и Иран достигли сделки по Ормузу.Это очень важный маркер мышления. Россия рассматривается не как самостоятельная проблема, а как функция нефтяного рынка. Пока существует риск перекрытия Ормуза и взлёта цен на нефть, Запад ограничен в санкциях против российского экспорта. Как только риск исчезает — на русских можно давить сильнее.В документе несколько раз упоминается личная роль Трампа, причём в крайне необычной форме. Он не просто президент США, а человек, который обеспечил сделку с Ираном, открыл Ормуз (как будто до войны он был закрыт), добился меморандума, создал историческую возможность для мира! Выглядит почти как внутриполитический американский текст — и здесь либо Трампа решили "погладить", чтобы он был посговорчивее с Зеленским, либо неамериканская часть G7 окончательно сдала Вашингтону все рычаги.Самый интересный раздел — стоит ещё раз это подчеркнуть, — не Украина и даже не Иран, а энергетика. Потому что сами авторы, кажется, не верят в долгосрочную стабильность Ближневосточного региона. Если бы считалось, что проблема решена, никто не говорил бы о срочной диверсификации маршрутов и накоплении запасов. В документе одновременно утверждается: Ормуз должен оставаться открытым; Франция и Британия будут обеспечивать безопасность судоходства; необходимо снижать зависимость мира от Ормуза; необходимо наращивать стратегические запасы; Канада должна увеличить поставки на мировой рынок. Но одно с другим сочетается крайне плохо.Формулировки по КНР удивительно мягкие. Можно предположить, что в текущий момент главная задача G7 — не конфликт с Китаем, а стабилизация мировой экономики и энергетики после ближневосточного кризиса.Если смотреть на документ целиком, он — о попытке поскорее конвертировать затишье на Ближнем Востоке в давление на Россию. Выглядит как попытка оседлать волну, управлять которой G7 не в состоянии. Логика примерно такая: нужно стабилизировать Ормуз, чтобы снять риск нефтяного шока; после этого становится возможным ужесточение давления на нефтегазовый экспорт РФ — заодно высвобождаются ресурсы для дальнейшей поддержки Украины; одновременно КНР удерживается от конфронтации через видимость экономического диалога...Перед нами геоэкономическая стратегия, в которой Украина — инструмент, Иран — препятствие, Ормуз — ключ, а нефтяная выручка России — конечная цель, достижение которой обставлено шаткими условиями. И самый важный вопрос после чтения такого текста должен звучать не как "Сколько дадут Украине ракет?", а как "Насколько Запад способен заменить российские объёмы нефти и газа без нового энергетического кризиса?"Американист Алексей НаумовДипломатическая ситуация вокруг Украины зашла в глухой тупик. Дональд Трамп, завершив войну с Ираном, не спешит возвращаться на украинский трек, который не сулит ему ни славы, ни лёгких решений, ни быстрых побед. Саммит G7 показал, что "склонить" на свою сторону никому его не удалось — ему смогли показать, что какие-то карты у Украины есть, и она способна причинять вред России, — но сторонником Киева его не сделали. Трамп теперь находится четко посередине. Давить на Россию у него нет ни средств, ни желания, давить на Украину в рамках "духа Анкориджа", когда она продемонстрировала способность наносить урон российской экономике и энергетике, — тоже.Украинский политик Александр ДубинскийЯ неоднократно писал, что к осени война перейдёт в ещё более жёсткую фазу.Заявление G7 стало очередным подтверждением этого. Давайте предметно разберем, почему для Зеленского важно попытаться закончить войну к осени, и зачем (кроме гарантий безопасности при полетах через Кишинев) приглашали Абрамовича (верить в то, что это Путин его прислал, нет оснований — Абрамович нужен, чтобы передать туда, а не оттуда). Первая причина. Выборы в США. Если до ноября Трамп хоть как-то будет интересоваться Украиной и помогать вести диалог с Путиным, то после выборов эта тема для него теряет интерес в принципе. Вторая причина. Деньги. Европа сейчас дает только военную помощь, тогда как финансовой почти нет. 8,35 млрд € еврокредита, данные Зеленскому под повышение налогов для обывателей, закончатся к ноябрю. Следующий транш под условие передачи контроля над генпрокуратурой и ДБР, а это — смерть режима. Третья причина. Экономика. "Рост" ВВП уже ушел в минус. Нарастают бюджетные дисбалансы, платить з/п военным уже нечем. Падает курс, растут цены. Четвертая причина. Нехватка людей. Из 1,1 млн забронированных уже (под первый транш еврокредита) "высвобождают" 150 тысяч человек. Из остающихся 900 тысяч половину призвать нельзя. Кто-то все равно должен работать. Те 450 тысяч, которые остаются, — почти все сплошь разного рода мусора (до 400 тыс). Осень — критический срок, чтобы завершить войну без резких изменений в социальной политике и в модели функционирования режима, если нет, то к осени все (включая инфраструктуру) посыпется.Зато есть возможность заниматься Кубой, Венесуэлой, гладиаторскими боями у Белого дома, чем угодно ещё. Да, Трамп может отобрать у Украины Starlink, перестать передавать ей разведданные и продавать оружие — но для чего ему это делать? Трампа все это устраивает: во-первых, он хочет завершить конфликт, и затяжные бои без перспективы прорыва той или иной стороны ему на руку. "Вот сейчас все поймут, что перспектив на фронте нет, и придут ко мне просить посредничества", — думает он. Во-вторых, США зарабатывают деньги, продавая оружие Украине через ЕС, а также нарабатывают опыт использования всякого рода перспективных военных ИИ-систем на реальных целях, что пригодится на гипотетической войне с Китаем. Для американцев сейчас, в общем, одни выгоды, никакого негатива. Нейтральный "срединный" Трамп устраивает и ЕС: продает оружие, даёт разведданные и Старлинки, а большего и не надо, европейцы сами справятся, простые беспилотники можно наклепать и на европейских заводах. Так что перспектив какого-то дипломатического урегулирования сейчас не просматривается — тупик.Семерка войны. Как шестеро мелких удержали возле себя одного крупного

украина

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, дональд трамп, украина, россия, иран, владимир зеленский, ес, впк, вооруженные силы украины, роман абрамович