Макрон заявил о чрезвычайной важности русофобской "ремобилизации" G7 - 18.06.2026 Украина.ру
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Макрон заявил о чрезвычайной важности русофобской "ремобилизации" G7
Макрон заявил о чрезвычайной важности русофобской "ремобилизации" G7 - 18.06.2026 Украина.ру
Макрон заявил о чрезвычайной важности русофобской "ремобилизации" G7
Конфликт на Украине и нежелание России заключать мир на условиях Запада помогли помогли "Большой семёрке" западных стран прийти к осознанию необходимости новой мобилизации. Об этом 17 июня заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита G7, сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на AFP
2026-06-17T19:50
2026-06-18T08:46
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"Ремобилизация G7" для усиления давления на Россию имеет "чрезвычайно важное значение ", — подчеркнул Эммануэль Макрон в среду, 17 июня , по итогам саммита глав государств и правительств семи государств."Мы взяли на себя обязательство усилить давление, в том числе путем ужесточения санкций, и эта мобилизация G7 (...) чрезвычайно важна ", — заявил он.Что касается Украины, то "это первый раз, когда мы видим такое сближение позиций внутри G7. И это первый раз, когда мы пришли к таким четким выводам", отметил французский президент. По словам Макрона, страны G7 "признали" , что "у России нет серьезного желания" заключать мир.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, запад, эммануэль макрон, украина.ру, прогнозы сво, новости переговоров, итоги переговоров, g7, русофобия, мир без границ
Новости, Россия, Украина, Запад, Эммануэль Макрон, Украина.ру, прогнозы СВО, новости переговоров, итоги переговоров, G7, Русофобия, Мир без границ

Макрон заявил о чрезвычайной важности русофобской "ремобилизации" G7

19:50 17.06.2026 (обновлено: 08:46 18.06.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Конфликт на Украине и нежелание России заключать мир на условиях Запада помогли помогли "Большой семёрке" западных стран прийти к осознанию необходимости новой мобилизации. Об этом 17 июня заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита G7, сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на AFP
"Ремобилизация G7" для усиления давления на Россию имеет "чрезвычайно важное значение ", — подчеркнул Эммануэль Макрон в среду, 17 июня , по итогам саммита глав государств и правительств семи государств.
"Мы взяли на себя обязательство усилить давление, в том числе путем ужесточения санкций, и эта мобилизация G7 (...) чрезвычайно важна ", — заявил он.
Что касается Украины, то "это первый раз, когда мы видим такое сближение позиций внутри G7. И это первый раз, когда мы пришли к таким четким выводам", отметил французский президент.
По словам Макрона, страны G7 "признали" , что "у России нет серьезного желания" заключать мир.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июня
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