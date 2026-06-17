https://ukraina.ru/20260617/makron-zayavil-o-chrezvychaynoy-vazhnosti-rusofobskoy-remobilizatsii-g7--1080330283.html

Макрон заявил о чрезвычайной важности русофобской "ремобилизации" G7

Макрон заявил о чрезвычайной важности русофобской "ремобилизации" G7 - 18.06.2026 Украина.ру

Макрон заявил о чрезвычайной важности русофобской "ремобилизации" G7

Конфликт на Украине и нежелание России заключать мир на условиях Запада помогли помогли "Большой семёрке" западных стран прийти к осознанию необходимости новой мобилизации. Об этом 17 июня заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита G7, сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на AFP

2026-06-17T19:50

2026-06-17T19:50

2026-06-18T08:46

новости

россия

украина

запад

эммануэль макрон

украина.ру

прогнозы сво

новости переговоров

итоги переговоров

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067241719_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_47b8eec7195478aa3ee3f858412fdd4b.jpg

"Ремобилизация G7" для усиления давления на Россию имеет "чрезвычайно важное значение ", — подчеркнул Эммануэль Макрон в среду, 17 июня , по итогам саммита глав государств и правительств семи государств."Мы взяли на себя обязательство усилить давление, в том числе путем ужесточения санкций, и эта мобилизация G7 (...) чрезвычайно важна ", — заявил он.Что касается Украины, то "это первый раз, когда мы видим такое сближение позиций внутри G7. И это первый раз, когда мы пришли к таким четким выводам", отметил французский президент. По словам Макрона, страны G7 "признали" , что "у России нет серьезного желания" заключать мир.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

запад

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, эммануэль макрон, украина.ру, прогнозы сво, новости переговоров, итоги переговоров, g7, русофобия, мир без границ