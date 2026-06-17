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Посол России рассказал, что будет с атаковавшими в России автобус с юными футболистами Белоруссии

Посол России рассказал, что будет с атаковавшими в России автобус с юными футболистами Белоруссии - 17.06.2026 Украина.ру

Посол России рассказал, что будет с атаковавшими в России автобус с юными футболистами Белоруссии

Украинские нацисты намеренно и прицельно атаковали пассажирский автобус на Брянщине. Об этом 17 июня заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов

2026-06-17T16:21

2026-06-17T16:21

2026-06-17T16:21

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"Страшная трагедия на Брянщине. Сегодня украинские нацисты атаковали беспилотниками пассажирский автобус, который вёз группу белорусских детей на отдых в Геленджик", - сказано в заявлении Грызлова.Дипломат сообщил, что ранения разной степени тяжести получили как минимум семеро пассажиров, включая детей. "В результате этой преступной атаки украинских карателей погибла женщина, сопровождавшая группу", - отметил посол России.Он выразил соболезнования родным и близким погибшей и всем, кого коснулась эта трагедия."Хочу обратить внимание, что этот бесчеловечный акт терроризма был совершён украинскими боевиками совершенно осознанно, намеренно. Они прицельно ударили по пассажирскому автобусу. Это просто невозможно было не заметить, нельзя перепутать с военной техникой. Они прекрасно понимали, что делают, - заявил Грызлов. - Это и есть истинное лицо киевского режима. Они военные преступники – начиная с человека, который управлял беспилотником, и заканчивая всей верхушкой". Посол России в публикации на сайте посольства пообещал принять меры к установлению, поиску и привлечению к ответственности причастных к теракту в отношении юных граждан другой части Союзного государства. "Мы установим и запомним имена всех, кто причастен к этому вопиющему акту терроризма в отношении невинных детей и мирных граждан. Они не уйдут от ответственности", - заверил посол России.Тем временем МИД Белоруссии выступил с заявлением об атаке БПЛА на автобус с детьмиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Сговор США и Европы по Украине, атака на детей, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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