Помощь госпиталям и церквям Новороссии, новый закон о недвижимости. 17 июня, утренний эфир - 18.06.2026 Украина.ру
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Помощь госпиталям и церквям Новороссии, новый закон о недвижимости. 17 июня, утренний эфир
Помощь госпиталям и церквям Новороссии, новый закон о недвижимости. 17 июня, утренний эфир - 18.06.2026 Украина.ру
Помощь госпиталям и церквям Новороссии, новый закон о недвижимости. 17 июня, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 18.06.2026
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Поговорим о Старобельске. Гость: Екатерина Лымаренко- военный корреспондент* Мы живем в России. О нюансах и тонкостях обновлённого закона о недвижимости. Ведущий: Александр Порунов. Гость: Василий Романов – начальник Росреестра по Херсонской области* Помогаем своим. Помощь госпиталям и церквям Новороссии. Гость: Алексей Заров - главный врач Центральной клинической больницы Святителя Алексия в Москве* Аналитика от издания Украина.ру. Новый кредит МВФ для Украины.Гость: Иван Лизан – экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"
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новороссия, мариуполь, старобельск, мвф, иван лизан, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Мариуполь, Старобельск, МВФ, Иван Лизан, Украина.ру, Новороссия сегодня

Помощь госпиталям и церквям Новороссии, новый закон о недвижимости. 17 июня, утренний эфир

12:59 17.06.2026 (обновлено: 11:57 18.06.2026)
 
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Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Поговорим о Старобельске. Гость: Екатерина Лымаренко- военный корреспондент
* Мы живем в России. О нюансах и тонкостях обновлённого закона о недвижимости. Ведущий: Александр Порунов. Гость: Василий Романов – начальник Росреестра по Херсонской области
* Помогаем своим. Помощь госпиталям и церквям Новороссии. Гость: Алексей Заров - главный врач Центральной клинической больницы Святителя Алексия в Москве
* Аналитика от издания Украина.ру. Новый кредит МВФ для Украины.Гость: Иван Лизан – экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"
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