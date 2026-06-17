https://ukraina.ru/20260617/17-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1080308759.html
Помощь госпиталям и церквям Новороссии, новый закон о недвижимости. 17 июня, утренний эфир
Помощь госпиталям и церквям Новороссии, новый закон о недвижимости. 17 июня, утренний эфир - 18.06.2026 Украина.ру
Помощь госпиталям и церквям Новороссии, новый закон о недвижимости. 17 июня, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 18.06.2026
2026-06-17T12:59
2026-06-17T12:59
2026-06-18T11:57
новороссия
мариуполь
старобельск
мвф
иван лизан
украина.ру
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Поговорим о Старобельске. Гость: Екатерина Лымаренко- военный корреспондент* Мы живем в России. О нюансах и тонкостях обновлённого закона о недвижимости. Ведущий: Александр Порунов. Гость: Василий Романов – начальник Росреестра по Херсонской области* Помогаем своим. Помощь госпиталям и церквям Новороссии. Гость: Алексей Заров - главный врач Центральной клинической больницы Святителя Алексия в Москве* Аналитика от издания Украина.ру. Новый кредит МВФ для Украины.Гость: Иван Лизан – экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"
новороссия
мариуполь
старобельск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/11/1080308291_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_1490d6d4229fa938fc54a91c0822dc24.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Помощь госпиталям и церквям Новороссии, новый закон о недвижимости. 17 июня, утренний эфир
12:59 17.06.2026 (обновлено: 11:57 18.06.2026)
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Поговорим о Старобельске. Гость: Екатерина Лымаренко- военный корреспондент
* Мы живем в России. О нюансах и тонкостях обновлённого закона о недвижимости. Ведущий: Александр Порунов. Гость: Василий Романов – начальник Росреестра по Херсонской области
* Помогаем своим. Помощь госпиталям и церквям Новороссии. Гость: Алексей Заров - главный врач Центральной клинической больницы Святителя Алексия в Москве
* Аналитика от издания Украина.ру. Новый кредит МВФ для Украины.Гость: Иван Лизан – экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"