https://ukraina.ru/20260617/17-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1080308759.html

Помощь госпиталям и церквям Новороссии, новый закон о недвижимости. 17 июня, утренний эфир

Помощь госпиталям и церквям Новороссии, новый закон о недвижимости. 17 июня, утренний эфир - 18.06.2026 Украина.ру

Помощь госпиталям и церквям Новороссии, новый закон о недвижимости. 17 июня, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 18.06.2026

2026-06-17T12:59

2026-06-17T12:59

2026-06-18T11:57

новороссия

мариуполь

старобельск

мвф

иван лизан

украина.ру

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Поговорим о Старобельске. Гость: Екатерина Лымаренко- военный корреспондент* Мы живем в России. О нюансах и тонкостях обновлённого закона о недвижимости. Ведущий: Александр Порунов. Гость: Василий Романов – начальник Росреестра по Херсонской области* Помогаем своим. Помощь госпиталям и церквям Новороссии. Гость: Алексей Заров - главный врач Центральной клинической больницы Святителя Алексия в Москве* Аналитика от издания Украина.ру. Новый кредит МВФ для Украины.Гость: Иван Лизан – экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"

новороссия

мариуполь

старобельск

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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