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Зеленский утверждает, что предложил Путину встречу на саммите G7

Зеленский утверждает, что предложил Путину встречу на саммите G7 - 15.06.2026 Украина.ру

Зеленский утверждает, что предложил Путину встречу на саммите G7

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что предлагал Владимиру Путину встретиться на полях саммита G7 во Франции, однако ответа от Москвы якобы и так и не получил

2026-06-15T16:06

2026-06-15T16:06

2026-06-15T16:06

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"Мы передали сообщение, что готовы встретиться с Путиным во время G7, потому что там будут Трамп и Макрон, то есть Европа плюс Америка. Это хорошая, я считаю, очень хорошая возможность встретиться всем вместе", — приводит Tribune слова Зеленского.По его словам, о предложении были проинформированы и президент США Дональд Трамп, и хозяин саммита Эмманюэль Макрон. Напомним, 4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с предложением встретиться в Швейцарии, Турции или арабской стране. Тогда Трамп назвал идею "хорошим решением", но в РФ ответили коротко: приезжайте для переговоров.в Москву. Об этом – в материале Песков: в Кремле видели письмо Зеленского Путину, если хочет встретиться — может приехать в Москву

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новости, москва, франция, киев, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп