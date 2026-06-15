https://ukraina.ru/20260615/uroki-proshlogo-podzemnye-zavody-osazhdnnogo-sevastopolya--1080128322.html

Уроки прошлого: подземные заводы осаждённого Севастополя

Уроки прошлого: подземные заводы осаждённого Севастополя - 15.06.2026 Украина.ру

Уроки прошлого: подземные заводы осаждённого Севастополя

Сейчас, когда в Севастополе практически ежедневно звучат сигналы воздушной тревоги, стоит вспомнить, что площадь подземных сооружений города составляет около 350 тыс. кв. м., и только незначительна их часть используется как музеи ("Подземный Севастополь"*), в производственных ("Инкерманский завод марочных вин") или военных целях

2026-06-15T08:00

2026-06-15T08:00

2026-06-15T08:00

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Севастополь стал центром подземного строительства ещё до собственного возникновения. Город стоит на белых известняках, в которых удобно рубить пещеры. Местный камень ещё в римские времена пользовался спросом как строительный материал, а инкерманские каменоломни использовались имперскими властями как каторга – тут, в частности, отбывал наказание Св. Климент – Папа Римский, первый христианский святой, мощи которого были привезены на Русь.К концу XVIII века скальные массивы вокруг города содержали массу штолен, по большей части жилых – в них размещались пещерные монастыри. Только в скалах Инкермана действовали 9 пещерных монастырей и около 30-ти отдельных церквей. Сейчас действует только один – Инкерманский Свято-Климентовский.После основания города, который изначально замышлялся как крепость и база флота, появились подземные склады и укрытия. На 1853 год их площадь оценивается в 25 тыс. кв. м. Во время первой обороны она выросла в разы – не даром минёра третьего бастиона Александра Мельникова прозвали "севастопольским кротом". Для строительства укреплений камень брался в Килен-балке (там известняк был более прочный), в результате чего появилась система связанных между собой просторных (до 15 м. ширины и 20 – высоты) штолен.Перед началом Великой Отечественный войны площадь подземный сооружений Севастополя составляла около 150 тыс. кв. м. В их числе – начатые постройкой ещё до революции подземные сооружения береговых батарей №№30 и 35. А были ещё построенные в 1872-73 годах железнодорожные туннели Лозово-Севастопольской железной дороги – их общая длина составила порядка двух километров и потом они тоже использовались как укрытия.После первой же бомбёжки, которая была предпринята 22 июня, город полез под землю. Началось строительство укрытий. К 28 июня 1941 года было подготовлено 450 щелей на 7,5 тыс. человек; 105 убежищ в подвалах на более чем 2,2 тыс. человек; несколько больших убежищ в пещерах на примерно 100 человек каждая. Крупные предприятия создавали собственные убежища, в основном – тоннельного типа.Удивительно, но постановление бюро ГК ВКП(б) "О работе в убежищах" и "Правила внутреннего распорядка в убежищах Севастополя", утверждённые горисполкомом, появились только 2 декабря 1941 года. Это при том, что бои за город начались 30 октября.Органы власти города тоже находились в подземелье – для их размещения использовали часть штольни для туннеля трамвая в районе Большой Морской. Первый секретарь горкома Борис Борисов вспоминал:"Комитет обороны, горком партии и горком комсомола занимали отсек метра в два шириной и в четыре длиной. Здесь умещались длинный стол, две скамейки, тумбочка с телефонным аппаратом и радиоприёмник. А к стенкам в два яруса были прикреплены восемь узких коек. В этом отсеке мы работали, принимали посетителей, проводили немноголюдные совещания. Тут же ели и спали".Кроме того, в городе было оборудовано большое количество подземных убежищ, в основном созданных на основе старых подземных сооружений, например – минных и контрминных галерей времён первой обороны Севастополя. Под убежище для 1,2 тыс. человек был оборудован даже старый канализационный коллектор (впрочем, эти обширные и прочные сооружения использовались не только в Севастополе, но и в Москве, например – но, конечно, ещё или уже бездействующие).Решение о создании подземных промышленных предприятий последовало только 17 ноября 1941 года, когда городской Комитет обороны организовал перебазирование производств, работавших на оборону (главным образом – с "Севморзавода"), в штольни, вырубленные для складов минно-торпедного отдела Черноморского флота в прибрежных скалах Троицкой балки. Так был создан "Спецкомбинат №1", ставший настоящим арсеналом осаждённого города. У местных он получил название "Крот".Площадь подземелий "Спецкомбината №1", приступившего в работе уже 25 ноября, составляла порядка 30 тыс. кв. м., там единовременно работало до двух тысяч человек (примерно треть – женщины). В составе производства лаборатория, малярный и кузнечный цеха и даже литейное производство (разумеется не в пещере, а в наружной пристройке). Имелись котельная и электростанция, которую запускали в случае перебоев с электроэнергией. Была создана и необходимая санитарно-бытовая инфраструктура: столовая, баня, прачечная, общежитие."Спецкомбинат №1" производил мины, миномёты, гранаты, лопаты, ломы и полевые кухни. Понятно, что никаких поставок комплектующих не было и инженеры выкручивались как могли – для стволов миномётов использовали трубы, для мин и гранат – металлолом, кровельное железо, консервные банки, для взрывателей – патроны, в качестве взрывчатки – удобрения (аммиачная селитра). Всего за время обороны города было произведено более 900 тысяч единиц артиллерийского вооружения и боеприпасов. Последняя партия боеприпасов была выпущена 25 июня 1942 года.Условия работы были крайне тяжёлые – 12-14-часовой рабочий день в условиях отсутствия солнечного света и дефицита воздуха – в обычное время он подавался вентиляторами, но их мощности не хватало на такое количество работающих, а во время бомбардировок вентиляционные установки выключали, чтобы они не затягивали внутрь пыль и дым.В составе Спецкомбината были собраны несколько предприятий из разных районов города и даже из-за его пределов, и они сохраняли свою собственную организацию. Т.е., это был производственное объединение, а не единый завод.Во второй половине июня 1942 года фашисты прорвались к Северной бухте и входы спецкомбината №1 оказались под обстрелом. Большую часть людей (1,5 из 2,3 тыс.) с предприятия эвакуировали, прорубив проход в железнодорожный тоннель. Часть штолен была подорвана 28 июня. Автор книги "Подземный Севастополь" Юрий Пикалов пишет:"В результате налёта немецкой авиации и действий немецкой пехоты в заваленном с двух сторон тоннеле остаются 800 работников спецкомбината №1, а также раненые защитники города. Здесь же находится бронепоезд "Железняков". Оборона тоннеля продолжается до 3 июля. В плен, по данным немецкой 24-й полевой дивизии, берут 307 человек".После войны эта промплощадка не была заброшена, работы тут продолжались. Огромные залы, в которых должна была размещаться подземная электростанция мощностью 50 тыс. кВт., целы до сих пор – там даже снимались некоторые эпизоды фильма "Обитаемый остров".Спецкомбинат №2 (в народе – "Шампаны") был создан в штольнях Инкерманского завода шампанских вин (сейчас основная продукция завода – тихие вина, но игристые он тоже производит) в Килен-балке. В юго-восточной части Инкерманских каменоломен оборудовали склады боеприпасов, а в штольнях винзавода – промзону, куда въехали несколько предприятий лёгкой промышленности. Решение о его создании было принято 15 ноября 1941 года, а уже 21 он дал первую продукцию.Ещё до этого была проведена подготовительная работа – из подземелий убрали шахтное оборудование, полы покрыли асфальтом, помещения разделили перегородками, провели водопровод, канализацию, электричество, систему вентиляции.Спецкомбинат №2 производил сумки для гранат, рукавицы, брезентовые вёдра, военное обмундирование, обувь. Всего там было выпущено около 74,8 тыс. единиц обмундирования и 25,3 тыс. пар обуви. В конце апреля 1942 года на предприятии работало 307 человек, из них 233 женщины.Кроме того, сюда были эвакуированы хлебозавод, госпиталь, общежитие, школа, детский сад, медсанбаты четырёх стрелковых дивизий, Институт физических методов лечения им. Сеченова, кинотеатр, клуб, банно-прачечный комбинат, библиотека с читальным залом, комната для игр. В общей сложности тут жили и работали около 2 тысяч севастопольцев (утверждения, что там находилась чуть не четверть населения города выглядят фантастикой). Залы были просторные, а площадь укрытий столь велика, то пришлось дать названия улицам. Там были свои Невский проспект и Крещатик…21 июню 1942 года во время очередной бомбёжки была уничтожена портовая водокачка, пути же к реке Чёрной простреливались противником. Сначала в инкерманских штольнях, а потом повсеместно по городу вместо воды начали использовать шампанское – его пили вместо воды, использовали для приготовления пищи и в медицинских целях, заливали в радиаторы автомобилей.27 июня комбинат прекратил работу, а 30 были подорваны склады боеприпасов, в результате чего некоторые галереи обрушились. Однако, большая часть людей из подземного комплекса была эвакуирована. Кто-то вероятно остался – во всяком случае нацисты проводили зачистки подземных сооружений.После войны в штольнях вновь разместились производство и склады готовой продукции Инкерманского завода марочных вин, в других частях массива вновь были открыты каменоломни, а потом вновь появились военные склады.Помимо двух спецкомбинатов в меньших подземных убежищах работали ещё 34 предприятия. Работали под землёй и некоторые социальные учреждения – с декабря 1941 года в подвалы переместились школы города, а в трамвайном тоннеле (по соседству с Комитетом обороны города) работал подземный кинотеатр на 100 мест.Кроме того, буквально до самого захвата города продолжали работу все коммунальные и транспортные предприятия города, две электростанции, колхозы и совхозы (на территории "большого Севастополя" и сейчас есть несколько сельских населённых пунктов, поля, сады, виноградники).Отдельным поводом для беспокойства руководства обороны города стали подземные склады химического оружия (гл. обр. иприта и люизита) в Юхаринской балке. В июне 1942 года была спланирована и осуществлена целая операция. Флагманский химик ЧФ капитан 1-го ранга Николай Рыбалко писал:"Химические боеприпасы в течение нескольких ночей скрытно вывозились к пристани в Казачьей бухте, где их грузили на шхуну "Папанинец", которая с этим грузом выходила в указанную ей точку открытого моря. (…) К 29 июня эта операция была благополучно закончена".Контейнеры с химическим оружием до сих пор находятся на дне Чёрного и Азовского морей, известно местоположение не более половины из них. Комплексного проекта ликвидации опасного груза не было ни у СССР, ни у Украины и сейчас нет у России.* Противоядерное убежище в центральной части города. По имеющейся информации фильтровентиляционные установки, электростанция и артезианская скважина в бывшем укрытии готовы к эксплуатации.

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