https://ukraina.ru/20260611/sleduyu-svoim-kursom--film-ob-esmintsakh-i-besposchadnoy-logike-voyny-na-more-1080019960.html

"Следую своим курсом" – фильм об эсминцах и беспощадной логике войны на море

"Следую своим курсом" – фильм об эсминцах и беспощадной логике войны на море - 11.06.2026 Украина.ру

"Следую своим курсом" – фильм об эсминцах и беспощадной логике войны на море

9 июня 1975 года на советские киноэкраны вышел фильм Одесской киностудии "Следую своим курсом". Он рассказывал о реальном событии – последнем походе двух советских эсминцев Черноморского флота из Новороссийска в Севастополь. Поход этот вошёл в историю и поражает своим героизмом и трагизмом

2026-06-11T16:00

2026-06-11T16:00

2026-06-11T16:22

история

история

история ссср

севастополь

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ссср

валентин катаев

одесская киностудия

черноморский флот

эсминец

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Фильм начинается с того что 26 июня 1942 года к отправке в Севастополь готовятся экипажи двух эсминцев "Стремительного" и "Дерзкого". Их командиры – капитан 2-го ранга Сергей Ельцов (актёр Улдис Лиелдиджс) и капитан 3-го ранга Алексей Гонтарев (актёр Юрий Орлов) – должны принять на борт 2200 пехотинцев-сибиряков, боеприпасы и продукты питания. Следуют они к конечной своей цели обычным порядком, то есть сначала в море выходит более тихоходный "Дерзкий", а затем его нагоняет более быстрый "Стремительный".Так, собственно, было и в реальной жизни, только создатели фильма зачем-то переиначили названия кораблей и их командиров, а также изменили судьбу одного из них, что сделало фильм менее пронзительным, чем это было на самом деле.Первый корабль назывался "Ташкент" и был он не просто эсминцем, а лидером – кораблём с более мощным артиллерийским вооружением, которое требовалось для артподдержки других эсминцев. Его командира, главного героя в фильме, на самом деле звали Василий Николаевич Ерошенко."Ташкент" неофициально на флоте называли "голубым крейсером". Его строили не в СССР, а в Италии, в Ливорно. Ему оставили светло-голубую защитную окраску, принятую на итальянском флоте, хотя советские корабли обычно красили в "шаровый" (серо-стальной) цвет. Роль "Стремительного"/"Ташкента" играет единственный эсминец проекта 30 К "Огневой". Его построили ещё в 1940 году, но в состав флота ввели только в марте 1945-го.Вторым кораблём, эсминцем "Дерзким"/"Безупречным", в реальной жизни командовал капитан-лейтенант Пётр Максимович Буряк. В фильме его жена ждёт ребёнка. На самом деле сын у этого флотского командира уже был, и достаточно взрослый (17 лет), чтобы отец брал его с собой в походы в качестве юнги-зенитчика. 26 июня жена попросила Буряка, чтобы тот оставил сына дома. В Новороссийске знали, что ситуация в Севастополе критическая – 19 июня враг прорвался на северную сторону города. Главная бухта оказалась для наших кораблей закрытой. Выгружаться теперь приходилось в Камышовой. Но Буряк отказал жене, возразив, что тогда ухудшится моральное состояние его экипажа.21-го и 24 июня эсминцы уже совершали совместные походы в Севастополь, и всё обходилось. Вражеские самолёты их бомбили, итальянские катера из 4-й флотилии MAS (она базировалась в Ялте) пытались торпедировать, но все их атаки удавалось успешно отражать.24 июня "Ташкент" и "Безупречный" доставили в Севастополь часть 142-й отдельной стрелковой бригады, задача которой состояла в том, чтобы оттянуть сдачу города.По фильму на "Стремительном" в Севастополь отправляется журналист и писатель Евгений Николаевич Чекрыгин, которого сыграл Игорь Комаров. На самом деле этим писателем был Евгений Петрович Катаев (псевдоним Петров) – брат Валентина Катаева и соавтор Ильи Ильфа."Безупречный", как и в фильме, вышел 26 июня из Новороссийска первым, в 12:33. На его борту разместились 320 бойцов, 15 медсестёр, 20 т. боеприпасов и 15 – продовольствия. Выходить эсминцам приходилось каждый раз в одно и тоже время, и следовать одним и тем же курсом, самым коротким, так как Камышовая бухта была под вражеским обстрелом и находиться там представлялось возможным только ночью, а ночи летом короткие. Так что вычислить местоположение эсминцев было несложно.Около 18:50 в 40 милях (около 74 км) от мыса Аю-Даг "Безупречного" атаковали более 20 бомбардировщиков Ю-87 и Ю-88. Со второго захода они смогли "положить" две 250-кг бомбы в районе кормового мостика, после чего корабль потерял ход.На третьем заходе ещё три бомбы попали в полубак в районе машинного и 1-го котельного отделений. Столб дыма и пара заметили с "Ташкента", он вышел из Новороссийска через полтора часа после "Безупречного", в 13:55. На борту лидера находились 944 бойца, 4 76-мм орудия, 20 тонн боеприпасов, 20 т. продовольствия и 2 т. медикаментов.Командир "Безупречного" отдал личному составу приказ покинуть корабль, сам он остался на мостике и ушёл под воду вместе со своим кораблём. Его сын погиб в первые минуты боя. Это намного трагичнее, чем кадры фильма, где умирающий командир "Дерзкого" узнаёт от друга, что у него будет сын.Когда "Ташкент" подошёл к месту гибели второго корабля на поверхности плавали ещё полторы сотни человек. Немецкие самолёты продолжали расстреливать их в воде. Лидер отогнал их огнём своих зениток, стал готовить к спуску спасательные шлюпки. Ерошенко потом вспоминал: "целые группы моряков, державшихся за плавающие обломки, жестами показывали, чтобы мы не задерживались, шли дальше".И тут в небе появились новые вражеские самолёты. Единственным спасением корабля была его скорость. Капитан 2-го ранга Ерошенко отдал два приказа: сбросить за борт всё, что могло помочь тонувшим удержаться на воде, а машинному отделению – полный ход. "Ташкент" продолжил свой путь в Севастополь. Такова суровая логика войны – ради спасения полутора сотен людей нельзя рисковать тысячей тех, кто был на "Ташкенте".Ерошенко запросил разрешение с наступлением темноты вернуться на место гибели "Безупречного" и спасти тех, кто ещё будет жив, но не получил его. На следующий день подводные лодки забрали с воды трёх моряков – из 572-х находившихся на борту эсминца человек.С наступлением темноты у мыса Фиолент "Ташкент" снова подвергся атаке, на этот раз двух итальянских торпедных катеров. Торпеды прошли мимо. В 23:15 корабль отшвартовался у причала в Камышовой бухте, которым служила полузатопленная баржа. Лидер оказался последним крупным кораблём, который смог прорваться в Севастополь.Бойцов и грузы быстро спустили на берег, началась погрузка раненых и эвакуируемых, в основном женщин и детей. В кормовых кубриках разместили около семидесяти рулонов знаменитой панорамы Севастопольской обороны 1854-55 годов кисти одесского живописца Франца Алексеевича Рубо, а также его портрет и другие экспонаты и картины Музея Панорамы "Оборона Севастопольской".В фильме показано, будто спасали полотно, которое пришлось рубить топорами, и отстреливались от немцев моряки со "Стремительного". В реальности "Ташкент" в то время ещё был в Новороссийске – спасали Панораму курсанты курсов средних командиров Береговой обороны.Всего "Ташкент" принял на борт где-то 2100-2300 человек и 27 июня в 1:50 ночи вышел в море задним ходом, так как развернуться в Камышовой бухте не позволяли глубины. Перегруженный корабль развивал скорость всего 33-34 узла (61-63 км/ч), вместо привычных 40 (74 км/ч).В 4:15 в 52-х км. от мыса Ай-Тодор корабль обнаружил вражеский самолёт-разведчик. Ярошенко и весь экипаж, согласно старинной традиции, оделись в парадную форму, которую на флоте называют "первым сроком". В фильме этот момент удачно отражён. Затем, начиная с 5:30, волна за волной на корабль стали накатываться вражеские бомбардировщики.Уже первые бомбы взорвались в 5-6 метрах от кормы по левому борту. Взрывными волнами заклинило руль, в образовавшуюся пробоину хлынула вода, в затопленном румпельном отделении погибли пассажиры. Пришлось сбавить ход, чтобы осталась возможность маневрировать машинами. Вскоре с рулём разобрались – его заклинил гаечный ключ, который извлекли.Через 40 минут взрывы повредили обшивку в районе 1-го котельного отделения, его затопило. Старшина 2-й статьи В.Ф. Удовенко, старший матрос Ф.К. Крайнюков и матрос М.М. Ананьев потушили котлы и стравили пар. Этим они спасли корабль, но сами, обожжённые паром, наружу уже не выбрались. Только четвёртого вахтенного матроса А.И. Милова, всего в ожогах и без сознания, водный поток вынес к люку, и его спасли. В фильме этот героический эпизод показан в проброс, поэтому не совсем понятно, что происходит.Атаки продолжались каждые 5-10 минут. На "Ташкент" немцы сбросили 336 бомб. Скорость упала до 20 узлов (37 км/ч), корабль шёл с сильным деферентом на нос, но команда продолжала бороться, а зенитки сбили четыре Ю-88. Погибли три моряка и 56 эвакуируемых, ещё 15 человек были ранены.Чтобы выровнять корабль, пришлось затопить часть кормовых помещений. В 9:14 над лидером появились советские пикирующие бомбардировщики "Пе-2". Они отогнали последние вражеские самолёты."Ташкент" тонул. Он потерял 45% запаса плавучести и продолжал набирать воду. К нему с правого борта подошёл эсминец "Сообразительный" – за следующие 22 минуты с лидера были эвакуированы 1975 человек. Около 15:00 его взял на буксир эсминец "Бдительный". Так как нос у корабля по палубу ушёл под воду буксировали его за корму. Рядом шёл спасатель "Юпитер" и откачивал воду из носового машинного и 2-го котельного отделений. Удавалось только держать воду на прежнем уровне, так как заделывать пробоины уже было просто нечем. Наконец в 20:15 "Ташкент" прибыл к гавани Новороссийска, завершив свой самый знаменитый и последний поход. Через неделю, 2 июля, он погиб, вместе с третью экипажа. Но это уже другая история, не вошедшая в фильм.Евгений Петров погиб в один день с кораблём, разбился на транспортном самолёте. В его полевой сумке остался черновик неоконченного репортажа о Севастополе, который завершался строками "Возможно, что город всё-таки удержится. Я уже привык верить в чудеса".А что касается киноленты "Следую своим курсом", то она собрала в первый год проката 15,3 миллиона зрителей, показав не самый лучший, но и не слишком плохой результат. Каких-либо звёзд в съёмках, не считая Александра Кайдановского, роль которого оказалась не особо заметной, режиссёр Вадим Лысенко не задействовал. Так что, возможно и по этой причине, фильм в памяти у зрителей особо не отложился, хотя события в нём, конечно, отражены выдающиеся. Сегодня же, на фоне крайне посредственных современных поделок о войне он, конечно, смотрелся бы более чем достойно, но, к сожалению, стал уже далёким прошлым, к которому иногда всё же стоит возвращаться.10 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об ударе украинских БПЛА по музею "Панорама "Оборона Севастополя". Подробнее - в материале Трагедия "Обороны Севастополя" накануне 170-летия Франца Рубо...

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Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

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Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

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