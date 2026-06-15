https://ukraina.ru/20260615/ukraina---mesto-prityazheniya-naemnikov-v-osnovnom-iz-latinskoy-ameriki-kollektivnyy-portret-soldat-1080195218.html

Украина - место притяжения наемников, в основном из Латинской Америки. Коллективный портрет солдат Удачи

Украина - место притяжения наемников, в основном из Латинской Америки. Коллективный портрет солдат Удачи - 15.06.2026 Украина.ру

Украина - место притяжения наемников, в основном из Латинской Америки. Коллективный портрет солдат Удачи

На днях Зеленский сообщил в своём Telegram-канале, что дал распоряжение подготовить дополнительные способы набора иностранных добровольцев (считай наемников) в состав Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как это происходит и чем станет для Украины, рассказывает военный обозреватель Украина.ру, полковник в отставке Геннадий Алехин

2026-06-15T06:20

2026-06-15T06:20

2026-06-15T06:20

украина

россия

латинская америка

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

следственный комитет

эксклюзив

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Выпуская распоряжение о наемниках, Зеленский заявил: "Я признателен каждому добровольцу из других государств, который сражается за нашу свободу на Украине. Я поручил создать значительно больше вариантов для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию, поэтому появится больше методов вербовки", — отметил он. Зеленский выразил уверенность, что подобная практика продемонстрирует свою действенность уже в ближайшие месяцы.Точных официальных данных о числе наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины, нет — оценки сильно расходятся и зависят от источника. Украинские СМИ сообщают, что в боевых действиях участвуют более 10 тысяч иностранцев. По данным Следственного комитета России, 3300 иностранцев находились в рядах ВСУ на март 2025 года. В период с середины минувшего года и по настоящее время приток наемников увеличился за счет уроженцев из стран Латинской Америки. Еще летом 2022 года они появились на юге-востоке Украины.Основной поток бойцов формируется из стран с высокой численностью бедных и развитым рынком военных услуг. Латинская Америка здесь оказывается одним из ключевых регионов. Колумбийская газета The City Paper в феврале писала, что колумбийцы составляют крупнейшую среди иностранных бойцов группу — от одной до двух тысяч человек. По данным британской The Times, с начала конфликта более 7 тысяч наемников из этой страны принимали участие в боевых действиях на стороне Украины.Заметны также группы мексиканцев и бразильцев. Общее число латиноамериканцев, погибших на Украине или вернувшихся с фронта, оценить невозможно. Данные остаются закрытыми, а тела погибших нередко не подлежат опознанию, отмечают СМИ. К примеру, Министерство иностранных дел (МИД) Колумбии подтверждает гибель как минимум 300 своих граждан, однако родственники наемников считают эту цифру заниженной. МИД Бразилии в апреле сообщил о 30 подтвержденных погибших и 64 пропавших без вести. Но речь идет только о тех бразильцах, информация по которым поступила по официальным каналам из России и Украины. При этом местные СМИ регулярно пишут о новых потерях.Учитывая, что за четыре года наемники понесли большие потери и многие из них дезертировали, тот факт, что их число только выросло, говорит об активизации с прошлого года усилий Украины по вербовке иностранных бойцов. Примерно пять тысяч человек находятся в Харьковской области, где наблюдается острая нехватка живой силы. Здесь иностранные бойцы несут тяжелые потери в боях против группировок ВС России, причем наибольшие – на Купянском и Волчанском участках фронта.Интерес Украины к латиноамериканцам объясняется сразу несколькими причинами:- острой нехваткой личного состава;- попыткой снизить внутреннее напряжение из-за насильственной мобилизации ("бусификации");- возможность использовать непрозрачные финансовые схемы.При этом за потоком иностранцев стоит непрозрачная система вербовки и службы. Привлечение иностранцев создает условия для злоупотреблений — от невыплаты гонораров до отказа в компенсациях семьям погибших, о чем сами наемники рассказывают в интервью. Но даже опытные латиноамериканские бойцы часто оказываются не готовы к характеру боевых действий на Украине. В Колумбии и других странах региона конфликты подчиняются другой логике: это столкновения с небольшими группами, рейды, засады и контролирование дорог. Нерегулярные стычки предполагают совсем другую тактику — ближний бой и действия малыми подразделениями.Российско-украинский конфликт, напротив, требует участия крупных группировок, широкого применения артиллерии, систем радиоэлектронной борьбы, разведки и беспилотников. Такого опыта в родном регионе наемников практически нет. Именно этим во многом объясняется высокая смертность наемников и интерес криминальных структур Латинской Америки к тем, кто возвращается с фронта. Латиноамериканцы едут на Украину в большинстве случаев не из идеологических, а из сугубо материальных соображений.Особенно это заметно на примере колумбийцев. Более чем 60 лет внутреннего конфликта, масштабное расширение армии за счет американских инвестиций, и постоянная борьба с повстанцами и наркокартелями сформировали в Колумбии огромный резерв людей с боевым опытом. Речь идет как о бывших военных и полицейских, так и о выходцах из незаконных вооруженных группировок. На этом фоне слабая система социальной поддержки и низкие доходы вынуждают бывших военных искать работу за рубежом. Средняя зарплата профессионального солдата в Колумбии составляет около 500 долларов в месяц. На Украине вербовщики обещают до 4,5 тысячи долларов, а также подписные бонусы и страховые выплаты родственникам.Отдельную категорию составляют представители криминальных структур. Для них участие в боевых действиях — это прежде всего обучение. По данным издания El País, мексиканские наркокартели направляют своих людей на Украину для того, чтобы они получили опыт современной войны — в первую очередь в области применения беспилотников.Вербовка латиноамериканцев активно ведется через социальные сети — прежде всего через прямые эфиры в TikTok. В них вербовщики рассказывают об условиях службы, характере задач, предлагают вступить в конкретные подразделения и обещают помощь с логистикой и документами. Социальные сети используют и официальные структуры Украины. Центр набора иностранцев в ВСУ регулярно публикует короткие интервью с уже работающими в стране наемниками, в основном из стран Латинской Америки, а также видео с описанием подразделений, к которым можно присоединиться. Министерство обороны Украины также пыталось запускать рекламные кампании. В июле 2025 года ролик с украинкой в сомбреро, которая на ломаном испанском призывала ехать воевать, вызвал волну возмущения в Мексике и после этого был удален.Важную роль играют личные связи. Многие наемники ранее служили в армии, и Вооруженные силы Украины используют их контакты в среде ветеранов: информация о возможности заработка распространяется по неформальным каналам. По данным ООН, именно на личных контактах строится значительная часть вербовки. Посредниками выступают частные охранные компании, кадровые и даже туристические агентства. За счет таких схем украинской стороне удается значительную часть вербовки проводить скрытно.Например, будущие операторы беспилотников из 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины проходят базовую военную подготовку в Харьковской области. По мере затягивания конфликта и усиления нехватки личного состава требования к кандидатам снижаются. Опыт службы в армии или полиции по-прежнему считается преимуществом, но уже не является обязательным. В ряде случаев смягчаются и возрастные ограничения.Вербовщики обещают стабильные выплаты, оплату перелета, помощь с оформлением миграционных и финансовых документов, поддержку по прибытии, содействие в получении гражданства Украины, радушное отношение сослуживцев и статус полноправного военнослужащего. В одних случаях речь идет о службе вдали от фронта, в других прямо говорится, что участие в боевых задачах с высоким риском для жизни оплачивается выше.Стоит отметить, что иностранные наемники уступают украинским военным в боевой эффективности. Их интеграция в ВСУ осложнена из-за различий в культуре и уровне подготовки, что сказывается на дисциплине в рядах ВСУ. Поэтому их боевой дух крайне слаб. Холодным душем для горячих иностранных голов стал также ракетный удар по Яворовскому полигону. Точное количество погибших там новобранцев до сих неизвестно. Админ телеграм-канала TrackANaziMerc, отслеживающего иностранных бойцов на Украине, предположил, что погибли до сотни человек. Эта оценка согласуется с данными, которые привел в интервью изданию Heute бывший немецкий доброволец. Он был очевидцем ракетного удара, на полигоне в тот момент находилось от 800 до 1000 человек, из них не менее 100 в здании, в которое попала одна из ракет.Если выстроить своего рода градацию наемников, прибывших в зону спецоперации, на мой взгляд, можно выделить три:- Первый, так называемые "иностранные легионеры". Имеют определенный боевой опыт, участвовали в различных локальных конфликтах. Воюют исключительно за деньги. Как правило, их используют в качестве "линейной пехоты" (в наступлении, обороне), в зависимости от стоящих задач и ситуации. А также в составе диверсионно-разведывательных групп, где нужны специалисты узкого профиля-снайперы, гранатометчики, саперы.- Второй, самый подготовленный, "штучный товар". Это спецназовцы из различных подразделений натовских стран. Выполняют отдельные, сложные и специфические задачи по наводке западных спецслужб, в первую очередь-американских и британских.- Третий, военнослужащие регулярных армий западных стран, под прикрытием статуса добровольцев или волонтеров. Выступают в качестве инструкторов на поле боя. Это командиры расчетов (экипажей) на прибывающей технике и тяжелых вооружений. Например, дальнобойные артиллерийские системы и РСЗО.НАТО полностью контролирует процессы на передовой. И если украинские военные периодически сдаются в плен или из-за неопытности быстро погибают в бою, то западные боевики знают, как воевать правильно. Среди иностранных легионеров много и кадровых военных из стран НАТО. Большинство работают под прикрытием. Западный сосед Украины, Польша, стала перевалочным пунктом не только для техники и боеприпасов, но и для живой силы. Здесь находятся крупные тренировочные центры, которые работают под контролем военных специалистов НАТО. Один из них находится в городе Жешув, совсем недалеко от украинской границы. Местные жители то и дело снимают там колонны военной техники. Именно аэропорт этого городка стал очередной базой НАТО. Сюда перебрасывается техника и вооружение западных образцов, в том числе реактивные системы залпового огня и зенитно-ракетные комплексы.Но самое главное – многие наемники оказались просто не готовы к важнейшим особенностям украинской спецоперации. Например, ракетные и артиллерийские обстрелы и дуэли – это не их сфера деятельности. Многочисленные "дикие гуси" привыкли к участию в конфликтах специфического вида. Там, где у противника нет тяжелых вооружений: танков, ракет, крупнокалиберной артиллерии – и вообще чего-либо, чем можно убить неожиданно и издалека.Наемники имеют хороший опыт борьбы там, где противник вооружен только или преимущественно стрелковым оружием – Ближний Восток, Африка. За счет своего опыта и гораздо более высокой подготовки наемник легко выигрывает у такого противника. Но на Украине сегодня все происходит совершенно иначе. Война оказалась крайне далека от африканских реалий – она оказалась современной, дистанционной и исключительно кровопролитной.Другое дело, самые подготовленные . Профессионалы высшей категории из числа спецназа, под прикрытием спецслужб иностранных разведок. Они действуют и на территории Украины. Об этом не раз сообщалось в официальных сводках Министерства обороны РФ. В частности, на южном направлении. Там действовал сводный отряд, в который входили профессиональные военные из Испании, Румынии, а также из Грузии. Командовал ими выходец из Португалии, специалист широкого профиля, способный выполнить самые сложные задачи. Словом, штучный товар.…Можно смело констатировать факт, что вопрос пребывания наемников на Украине лежит не только в плоскости личного обогащения, но и затрагивает интересы геополитического характера. На что рассчитывают сами наемники, сказать однозначно трудно. Видимо, на удачу. Ведь не зря их так называют- "солдаты удачи". Но удача далеко не всегда сопутствует иностранным военным в частях ВСУ.Другие подробности службы наемников - в статье "Французский наёмник отметился в ДНР и получил судимость"

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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