Французский наёмник отметился в ДНР и получил судимость - 11.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260611/frantsuzskiy-namnik-otmetilsya-v-dnr-i-poluchil-sudimost-1080110521.html
Французский наёмник отметился в ДНР и получил судимость
Французский наёмник отметился в ДНР и получил судимость - 11.06.2026 Украина.ру
Французский наёмник отметился в ДНР и получил судимость
Наемник из Франции осужден в России за участие в вооруженном конфликте на стороне киевского режима. Об этом 11 июня сообщил Следственнвый комитет РФ
2026-06-11T14:22
2026-06-11T14:22
новости
россия
донецкая народная республика
украина
верховный суд
ск рф
украина.ру
донбасс
криминал
иностранные наемники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0b/1080109817_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_dada5a8478f42d4e79e691b454bcf09c.jpg
Верховный Суд Донецкой Народной Республики признал достаточными доказательства для вынесения приговора заочно по уголовному делу в отношении 41-летнего гражданина Французской Республики Энтони Микаэля Санапо. Он признан виновным в участии наемника в вооруженном конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ). "Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Санапо прибыл на территорию Украины, где прошел подготовку и был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, военным снаряжением. Далее в качестве наемника до весны 2026 года он принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики в составе различных вооруженных формирований Украины. В результате преступных действий наступала гибель мирного населения, разрушалась гражданская инфраструктура", - рассказали в СК РФ.Там отметили, что французский наёмник за участие в вооруженном конфликте "получал денежное вознаграждение".Осужденный Санапо объявлен в международный розыск. Судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."Приговором суда заочно Санапо назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказано в официальном сообщении.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращённое покушение, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 11 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
донецкая народная республика
украина
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0b/1080109817_127:0:1264:853_1920x0_80_0_0_baa6268badc0371f2bc47628711c6aac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, украина, верховный суд, ск рф, украина.ру, донбасс, криминал, иностранные наемники, новые регионы, приговор
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Верховный Суд, СК РФ, Украина.ру, Донбасс, криминал, иностранные наемники, Новые регионы, приговор

Французский наёмник отметился в ДНР и получил судимость

14:22 11.06.2026
 
© Фото : Следком / Telegram
- РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Следком / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Наемник из Франции осужден в России за участие в вооруженном конфликте на стороне киевского режима. Об этом 11 июня сообщил Следственнвый комитет РФ
Верховный Суд Донецкой Народной Республики признал достаточными доказательства для вынесения приговора заочно по уголовному делу в отношении 41-летнего гражданина Французской Республики Энтони Микаэля Санапо. Он признан виновным в участии наемника в вооруженном конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ).

"Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Санапо прибыл на территорию Украины, где прошел подготовку и был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, военным снаряжением. Далее в качестве наемника до весны 2026 года он принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики в составе различных вооруженных формирований Украины. В результате преступных действий наступала гибель мирного населения, разрушалась гражданская инфраструктура", - рассказали в СК РФ.
Там отметили, что французский наёмник за участие в вооруженном конфликте "получал денежное вознаграждение".

Осужденный Санапо объявлен в международный розыск. Судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Приговором суда заочно Санапо назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказано в официальном сообщении.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращённое покушение, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 11 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВерховный СудСК РФУкраина.руДонбасскриминалиностранные наемникиНовые регионыприговор
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:57Войны на Украине и в Иране помогли США стать мировым нефтяным лидером
14:56Гарнизон ВСУ в Константиновке попал в два локальных "котла", сопротивление носит очаговый характер
14:55Министр обороны Британии собрался в отставку
14:50Италия впервые призвала к поэтапной отмене санкций против России
14:43Спикер Верховной Рады пообещал рассмотреть требования ЛГБТ*-активистов
14:42Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ бьют по логистике ВСУ в Чугуеве и блокируют противника в Купянске
14:38ТЦКшников поймали на повторном призыве более сотни боевиков ВСУ
14:37Мелони призвала ЕС выбрать единого представителя для диалога с Россией по Украине
14:36Героизация УПА* лишает Киев денег — Стремидловский о том, как Польша намерена обделить Зеленского
14:34Киев каждую неделю бомбит Евросоюз - Захарова
14:22Французский наёмник отметился в ДНР и получил судимость
14:04Минобороны рассказало, о чем Галузин пообщался с послами "евротройки"
14:03Украинский военный "Мучной" сообщил об осложнении ситуации на трёх направлениях
13:53Опубликованы данные по погибшим и раненым в Белгородской области с начала СВО
13:49"Это чистый пиар": Зверев раскрыл правду о дронах Helsing HX-2 с искусственным интеллектом
13:32Канцлер ФРГ рассмешил оппозицию рассказами об Украине
13:30Бизнес-центр в Краснодаре получил серьезные повреждения из-за атаки ВСУ. Новости СВО
13:26МВД: в Петербурге поймали банду нелегальных банкиров
13:15"Польша активно вооружается": Зверев о четырёх реальных и двух "бумажных" дивизиях Варшавы
13:15Армения официально пожаловалась в ЕЭК на ограничения со стороны России
Лента новостейМолния