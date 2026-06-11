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Французский наёмник отметился в ДНР и получил судимость

Французский наёмник отметился в ДНР и получил судимость - 11.06.2026 Украина.ру

Французский наёмник отметился в ДНР и получил судимость

Наемник из Франции осужден в России за участие в вооруженном конфликте на стороне киевского режима. Об этом 11 июня сообщил Следственнвый комитет РФ

2026-06-11T14:22

2026-06-11T14:22

2026-06-11T14:22

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Верховный Суд Донецкой Народной Республики признал достаточными доказательства для вынесения приговора заочно по уголовному делу в отношении 41-летнего гражданина Французской Республики Энтони Микаэля Санапо. Он признан виновным в участии наемника в вооруженном конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ). "Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Санапо прибыл на территорию Украины, где прошел подготовку и был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, военным снаряжением. Далее в качестве наемника до весны 2026 года он принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики в составе различных вооруженных формирований Украины. В результате преступных действий наступала гибель мирного населения, разрушалась гражданская инфраструктура", - рассказали в СК РФ.Там отметили, что французский наёмник за участие в вооруженном конфликте "получал денежное вознаграждение".Осужденный Санапо объявлен в международный розыск. Судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."Приговором суда заочно Санапо назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказано в официальном сообщении.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращённое покушение, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 11 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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