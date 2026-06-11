Французский наёмник отметился в ДНР и получил судимость
© Фото : Следком / Telegram
© Фото : Следком / Telegram
Наемник из Франции осужден в России за участие в вооруженном конфликте на стороне киевского режима. Об этом 11 июня сообщил Следственнвый комитет РФ
Верховный Суд Донецкой Народной Республики признал достаточными доказательства для вынесения приговора заочно по уголовному делу в отношении 41-летнего гражданина Французской Республики Энтони Микаэля Санапо. Он признан виновным в участии наемника в вооруженном конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ).
"Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Санапо прибыл на территорию Украины, где прошел подготовку и был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, военным снаряжением. Далее в качестве наемника до весны 2026 года он принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики в составе различных вооруженных формирований Украины. В результате преступных действий наступала гибель мирного населения, разрушалась гражданская инфраструктура", - рассказали в СК РФ.
"Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Санапо прибыл на территорию Украины, где прошел подготовку и был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, военным снаряжением. Далее в качестве наемника до весны 2026 года он принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики в составе различных вооруженных формирований Украины. В результате преступных действий наступала гибель мирного населения, разрушалась гражданская инфраструктура", - рассказали в СК РФ.
Там отметили, что французский наёмник за участие в вооруженном конфликте "получал денежное вознаграждение".
Осужденный Санапо объявлен в международный розыск. Судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Осужденный Санапо объявлен в международный розыск. Судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Приговором суда заочно Санапо назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказано в официальном сообщении.
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